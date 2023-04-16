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В Никитском саду расцвели персики Гу Бау Чуй Джи и Ян Тао – видео

В Никитском саду расцвели персики Гу Бау Чуй Джи и Ян Тао – видео - РИА Новости Крым, 16.04.2023

В Никитском саду расцвели персики Гу Бау Чуй Джи и Ян Тао – видео

В Никитском ботаническом саду расцвели декоративные персики, которые отличаются своей цветовой палитрой – от белого до темно-бордового. Здесь насчитывается... РИА Новости Крым, 16.04.2023

2023-04-16T09:13

2023-04-16T09:13

2023-04-16T09:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Никитском ботаническом саду расцвели декоративные персики, которые отличаются своей цветовой палитрой – от белого до темно-бордового. Здесь насчитывается около 120 сортов и форм, это самая большая коллекция в России и странах СНГ, рассказала корреспонденту РИА Новости Крым ведущий научный сотрудник лаборатории дендрологии, парковедения и ландшафтной архитектуры, кандидат биологических наук Лариса Комар-Темная."У нас ранние сорта уже отцвели, их цветение в этом году пришлось на первую декаду марта, обычно персик еще не цветет в это время. Только персик Давида у нас, бывает, в феврале распускается. Это дикий китайский персик, зимнецветущее, очень редкое растение. А сейчас мы видим сорта раннесреднего и среднего срока цветения", - рассказала она.Человек использовал эту культуру с древних времен: косточки персика были найдены в жилищах в VII – VI вв до нашей эры, продолжает селекционер. Их родина – Китай, в культуре которого персики занимают особое место. Там до сих пор встречается персик в диком виде. В Крым китайские персики попали в 2009 году, по договору с Пекинским ботаническим садом.Декоративные персики Никитского сада во многом опровергают все, что обыватели знают об этих деревьях. Например, сорт "Рутения" уникален тем, что это единственный персик со сладким семенем внутри косточки, которое можно есть. Махровые розовые цветки иранского пестроцветкового персика с годами могут "украситься" красной полоской. Кроме того, в коллекции есть несколько очень эффектных плакучих персиков, ветви которых поникают вниз, как у ивы.В отличие от тюльпанов, выставка которых проходит в саду ежегодно, декоративные персики в экскурсионной части почти не представлены. Основная коллекция сохраняется на хозяйственной территории, куда удалось попасть корреспондентам РИА Новости Крым. Посмотреть на массовое цветение декоративных персиков вы можете в нашем видео.Читайте также на РИА Новости Крым:НБС приглашает всех желающих придумать названия новым сортам хризантемДендролог Никитского ботсада высказался о вырубке ялтинских кипарисовНикитский ботсад выплатит мобилизованным сотрудникам по 50 тысяч рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В Никитском саду расцвели персики Гу Бау Чуй Джи и Ян Тао – видео В Никитском саду расцвели персики Гу Бау Чуй Джи и Ян Тао – видео 2023-04-16T09:13 true PT1M54S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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