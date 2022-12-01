https://crimea.ria.ru/20221201/nbs-priglashaet-vsekh-zhelayuschikh-pridumat-nazvaniya-novym-sortam-khrizantem-1125639105.html

НБС приглашает всех желающих придумать названия новым сортам хризантем

НБС приглашает всех желающих придумать названия новым сортам хризантем - РИА Новости Крым, 01.12.2022

НБС приглашает всех желающих придумать названия новым сортам хризантем

В Никитском ботаническом саду – 19 хризантем-новинок. Присоединиться к акции "Назови меня" здесь приглашают всех желающих помочь селекционерам придумать будущим РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T17:59

2022-12-01T17:59

2022-12-01T17:59

ялта

общество

туризм в крыму

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/0b/1118929885_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b21709ba41790fecbc5ab59d3ed2fca6.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. В Никитском ботаническом саду – 19 хризантем-новинок. Присоединиться к акции "Назови меня" здесь приглашают всех желающих помочь селекционерам придумать будущим сортам яркие и незабываемые названия. Соответствующее объявление опубликовано на официальном сайте учреждения."Сон в облаках", "Седая дама", "Мисс Вселенная", "Плюшевый мишка" – посетители сада не устают удивляться, как необычно и в то же время метко названы цветы в той или иной коллекции. Теперь очередь за всеми, кто желает быть причастным к созданию для новых цветов "пропусков в счастливое будущее", говорят в учреждении.Отмечается, что свои предложения участники акции могут писать в комментариях к публикациям. Номера на фото соответствуют тем, под которыми хризантемы-новинки выставлялись на Балу хризантем, предупредили организаторы. Старт – 1 декабря.Ранее сообщалось, что Никитский ботанический сад передал в розарий Национального парка в Сочи 1,5 тысяч розовых кустов 150 сортов.

https://crimea.ria.ru/20201129/Krymskiy-selektsioner-nazvala-novyy-sort-khrizantem-v-chest-Kota-Mostika-1118995746.html

ялта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, общество, туризм в крыму, крым