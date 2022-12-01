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НБС приглашает всех желающих придумать названия новым сортам хризантем
НБС приглашает всех желающих придумать названия новым сортам хризантем - РИА Новости Крым, 01.12.2022
НБС приглашает всех желающих придумать названия новым сортам хризантем
В Никитском ботаническом саду – 19 хризантем-новинок. Присоединиться к акции "Назови меня" здесь приглашают всех желающих помочь селекционерам придумать будущим РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T17:59
2022-12-01T17:59
2022-12-01T17:59
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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. В Никитском ботаническом саду – 19 хризантем-новинок. Присоединиться к акции "Назови меня" здесь приглашают всех желающих помочь селекционерам придумать будущим сортам яркие и незабываемые названия. Соответствующее объявление опубликовано на официальном сайте учреждения."Сон в облаках", "Седая дама", "Мисс Вселенная", "Плюшевый мишка" – посетители сада не устают удивляться, как необычно и в то же время метко названы цветы в той или иной коллекции. Теперь очередь за всеми, кто желает быть причастным к созданию для новых цветов "пропусков в счастливое будущее", говорят в учреждении.Отмечается, что свои предложения участники акции могут писать в комментариях к публикациям. Номера на фото соответствуют тем, под которыми хризантемы-новинки выставлялись на Балу хризантем, предупредили организаторы. Старт – 1 декабря.Ранее сообщалось, что Никитский ботанический сад передал в розарий Национального парка в Сочи 1,5 тысяч розовых кустов 150 сортов.
https://crimea.ria.ru/20201129/Krymskiy-selektsioner-nazvala-novyy-sort-khrizantem-v-chest-Kota-Mostika-1118995746.html
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ялта, общество, туризм в крыму, крым
НБС приглашает всех желающих придумать названия новым сортам хризантем
Никитский ботанический сад приглашает всех придумать названия новым сортам хризантем