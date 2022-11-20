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В Сочи высадят полторы тысячи розовых кусов из крымского питомника НБС - РИА Новости Крым, 20.11.2022
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В Сочи высадят полторы тысячи розовых кусов из крымского питомника НБС
В Сочи высадят полторы тысячи розовых кусов из крымского питомника НБС - РИА Новости Крым, 20.11.2022
В Сочи высадят полторы тысячи розовых кусов из крымского питомника НБС
Розарий национального парка в Сочи получил 1,5 тысяч розовых кустов 150 сортов из джанкойского питомника Никитского ботанического сада. Об этом сообщается на... РИА Новости Крым, 20.11.2022
2022-11-20T12:24
2022-11-20T12:24
сочи
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Розарий национального парка в Сочи получил 1,5 тысяч розовых кустов 150 сортов из джанкойского питомника Никитского ботанического сада. Об этом сообщается на официальном сайте сочинского парка."Более 1,5 тыс. растений доставлены в парк "Дендрарий" из Крыма, где они были специально выращены для нас. Специалисты дендропарка привезли саженцы 151 сорта роз. Основной упор в подборе посадочного материала для будущего розария сделан на парковые сорта. Привезенные растения разнообразны, здесь представлены розы всей цветовой гаммы, самой разной формы бутонов, разных групп: плетистые и миниатюрные, шрабы и чайно-гибридные, кусты компактные и высокорослые", - сообщает пресс-служба национального парка.Отмечается, что крымские розы привезены в рамках масштабного обновления розария в сочинском парке. Благодаря привлеченной коллекции разнообразие роз в парке достигнет отметки в 2 тыс. видов и сортов. Молодые саженцы этого года дорастят уже в сочинском цветнике, полного развития они достигнут через один вегетационный сезон. Сейчас привезенные растения поместили во временный прикоп, скоро их высадят на новое место произрастания.Когда начнут реконструкцию парка Гагарина в Симферополе &gt;&gt;НБС - крупнейший научный центр России, занимающийся в том числе изучением и селекцией роз. Достижения ботанического сада в области селекции садовых роз получили мировое признание. За 200 прошедших лет из разных стран мира в ботаническом саду интродуцировано и изучено более 6 тыс. видов, форм и сортов роз и на их основе селекционерами выведено около 300 отечественных сортов.
https://crimea.ria.ru/20221027/v-nikitskom-botanicheskom-sadu-otkrylsya-bal-khrizantem-chto-zhdet-gostey-1125108102.html
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сочи, крым, общество
В Сочи высадят полторы тысячи розовых кусов из крымского питомника НБС

Крым передал сочинскому нацпартку 1,5 тыс розовых кустов разных сортов

12:24 20.11.2022
 
© Сочинский национальный паркСаженцы более 150 сортов роз привезли в парк Сочи из Крыма
Саженцы более 150 сортов роз привезли в парк Сочи из Крыма
© Сочинский национальный парк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Розарий национального парка в Сочи получил 1,5 тысяч розовых кустов 150 сортов из джанкойского питомника Никитского ботанического сада. Об этом сообщается на официальном сайте сочинского парка.
"Более 1,5 тыс. растений доставлены в парк "Дендрарий" из Крыма, где они были специально выращены для нас. Специалисты дендропарка привезли саженцы 151 сорта роз. Основной упор в подборе посадочного материала для будущего розария сделан на парковые сорта. Привезенные растения разнообразны, здесь представлены розы всей цветовой гаммы, самой разной формы бутонов, разных групп: плетистые и миниатюрные, шрабы и чайно-гибридные, кусты компактные и высокорослые", - сообщает пресс-служба национального парка.
© Сочинский национальный паркСаженцы более 150 сортов роз привезли в парк Сочи из Крыма
Саженцы более 150 сортов роз привезли в парк Сочи из Крыма
1 из 4
Саженцы более 150 сортов роз привезли в парк Сочи из Крыма
© Сочинский национальный парк
© Сочинский национальный паркСаженцы более 150 сортов роз привезли в парк Сочи из Крыма
Саженцы более 150 сортов роз привезли в парк Сочи из Крыма
2 из 4
Саженцы более 150 сортов роз привезли в парк Сочи из Крыма
© Сочинский национальный парк
© Сочинский национальный паркСаженцы более 150 сортов роз привезли в парк Сочи из Крыма
Саженцы более 150 сортов роз привезли в парк Сочи из Крыма
3 из 4
Саженцы более 150 сортов роз привезли в парк Сочи из Крыма
© Сочинский национальный парк
© Сочинский национальный паркСаженцы более 150 сортов роз привезли в парк Сочи из Крыма
Саженцы более 150 сортов роз привезли в парк Сочи из Крыма
4 из 4
Саженцы более 150 сортов роз привезли в парк Сочи из Крыма
© Сочинский национальный парк
1 из 4
Саженцы более 150 сортов роз привезли в парк Сочи из Крыма
© Сочинский национальный парк
2 из 4
Саженцы более 150 сортов роз привезли в парк Сочи из Крыма
© Сочинский национальный парк
3 из 4
Саженцы более 150 сортов роз привезли в парк Сочи из Крыма
© Сочинский национальный парк
4 из 4
Саженцы более 150 сортов роз привезли в парк Сочи из Крыма
© Сочинский национальный парк
Отмечается, что крымские розы привезены в рамках масштабного обновления розария в сочинском парке. Благодаря привлеченной коллекции разнообразие роз в парке достигнет отметки в 2 тыс. видов и сортов. Молодые саженцы этого года дорастят уже в сочинском цветнике, полного развития они достигнут через один вегетационный сезон. Сейчас привезенные растения поместили во временный прикоп, скоро их высадят на новое место произрастания.
Когда начнут реконструкцию парка Гагарина в Симферополе >>
НБС - крупнейший научный центр России, занимающийся в том числе изучением и селекцией роз. Достижения ботанического сада в области селекции садовых роз получили мировое признание. За 200 прошедших лет из разных стран мира в ботаническом саду интродуцировано и изучено более 6 тыс. видов, форм и сортов роз и на их основе селекционерами выведено около 300 отечественных сортов.
Бал хризантем - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 11:22Радио "Спутник в Крыму"
В Никитском ботаническом саду открылся бал хризантем: что ждет гостей
 
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