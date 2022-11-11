https://crimea.ria.ru/20221111/dendrolog-nikitskogo-botsada-vyskazalsya-o-vyrubke-yaltinskikh-kiparisov-1125312684.html

Дендролог Никитского ботсада высказался о вырубке ялтинских кипарисов

Дендролог Никитского ботсада высказался о вырубке ялтинских кипарисов - РИА Новости Крым, 11.11.2022

Дендролог Никитского ботсада высказался о вырубке ялтинских кипарисов

В случае вырубки деревьев, особенно вечнозеленых кипарисов, необходимо производить компенсационные высадки, поскольку эти хвойные растения имеют не только... РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T07:05

2022-11-11T07:05

2022-11-11T07:05

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В случае вырубки деревьев, особенно вечнозеленых кипарисов, необходимо производить компенсационные высадки, поскольку эти хвойные растения имеют не только декоративную ценность, но и лечебные свойства, что весьма ценно для крымских курортов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил заведующий лабораторией дендрологии, парковедения и ландшафтной архитектуры Никитского Ботанического сада Владимир Герасимчук.Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по факту вырубки в Ялте кипарисовых рощ для освобождения территории под коммерческую застройку."Мы понимаем, что прогресс важен, и рекреационное строительство - гостиницы, жилые дома - тоже важны. Но в данном случае необходимы компенсационные высадки, нужно выращивать растения взамен утраченных", - считает специалист.По его словам, обеспечить эту потребность для Южного берега Крыма с легкостью позволяет партенитский питомник Никитского ботанического сада, где на территории более ста гектаров произрастает множество хвойных деревьев, в том числе кипарисы. Проблем с их выживаемостью специалист не видит."Кипарис в плане выращивания очень не прихотлив, он легко растет на каменистых почвах даже без полива. Тем более в питомнике: если мы делаем капельные полив, подкормки, то прирост за сезон у вечнозеленого пирамидального кипариса достигает 50 - 60 см. Дерево можно высаживать с закрытой корневой системой, либо в кадке, либо выкапывать в поле, как у нас делается в партенитском питомнике НБС. Дерево можно высаживать высотой 5-6 метров со стопроцентной приживаемостью, если все сделано правильно", - поясняет он.При этом Герасимчук подчеркивает, что кипарис является не только неприхотливым, засухоустойчивым и красивым растением, но и весьма полезным, поскольку отдает в атмосферу большое число фитонцидов.В этой связи он настаивает на необходимости компенсационных высадок взамен утраченных деревьев, а также подчеркивает необходимость вести учет существующих деревьев в муниципалитетах Крыма.Кипарис пирамидальный вечнозеленый завезен в Крым в 1778 году, когда в Алупку были доставлены саженцы из Стамбула. В настоящее время в Крыму доминирует именно этот вид кипариса. Большое число посадок было сделано в советское время на территории между Алуштой и Судаком. В западных, центральных и северных районах полуострова больше распространен кипарис раскидистый, с хвоей серебристого цвета, который способен выдерживать морозы до -35 градусов. В Крыму кипарисы живут до 200 лет, на родине, в Средиземноморских странах - до 2,5 тыс. лет. Самые старые из ныне живых крымских кипарисов растут в Гурзуфе, они посажены лично А. С. Пушкиным.

https://crimea.ria.ru/20220112/v-sevastopole-schitayut-uscherb-ot-vyrubki-soten-mozhzhevelovykh-derevev-1122004811.html

https://crimea.ria.ru/20210531/V-Yalte-chinovnik-administratsii-poluchil-delo-za-vyrubku-derevev-1119629609.html

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крым, мнения, ялта, экология