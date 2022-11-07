https://crimea.ria.ru/20221107/sledkom-proverit-informatsiyu-o-vyrubke-kiparisovykh-rosch-v-yalte-1125260874.html
Следком проверит информацию о вырубке кипарисовых рощ в Ялте
Следком проверит информацию о вырубке кипарисовых рощ в Ялте - РИА Новости Крым, 07.11.2022
Следком проверит информацию о вырубке кипарисовых рощ в Ялте
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по поводу информации о вырубке кипарисовых рощ в Ялте. Об этом... РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T12:53
2022-11-07T12:53
2022-11-07T12:53
ск рф (следственный комитет российской федерации)
ялта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110139/02/1101390215_0:303:2858:1911_1920x0_80_0_0_e41d5be10f02c68c4881c254f282bb0f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по поводу информации о вырубке кипарисовых рощ в Ялте. Об этом сообщили в информационном центре СК России.Ранее в социальной сети общественники обратились к главе Следкома с просьбой обратить внимание на вырубку кипарисовых рощ в городе Ялта под коммерческую застройку."Сообщается, что компания-подрядчик в отсутствие порубочных билетов производит спил большого количества деревьев. Активисты обеспокоены уничтожением уникальных для микроклимата региона зеленых насаждений", - уточняется в сообщении.В Севастополе считают ущерб от вырубки сотен можжевеловых деревьев >> В вязи с этим председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по РК и Севастополю Владимиру Терентьеву провести процессуальную проверку по озвученным в публичном пространстве доводам с последующим докладом о ее результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, уточнили в информационном центре СК.
https://crimea.ria.ru/20220623/nezakonnaya-vyrubka-pod-simferopolem-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-1123627427.html
ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110139/02/1101390215_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_5a0891d91c4b5da0de2b4b9d7f7f7d04.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ск рф (следственный комитет российской федерации), ялта
Следком проверит информацию о вырубке кипарисовых рощ в Ялте
Глава СК Бастрыкин поручил проверить информацию о вырубке кипарисовых рощ в Ялте
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по поводу информации о вырубке кипарисовых рощ в Ялте. Об этом сообщили в информационном центре СК России.
Ранее в социальной сети общественники обратились к главе Следкома с просьбой обратить внимание на вырубку кипарисовых рощ в городе Ялта под коммерческую застройку.
"Сообщается, что компания-подрядчик в отсутствие порубочных билетов производит спил большого количества деревьев. Активисты обеспокоены уничтожением уникальных для микроклимата региона зеленых насаждений", - уточняется в сообщении.
В вязи с этим председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по РК и Севастополю Владимиру Терентьеву провести процессуальную проверку по озвученным в публичном пространстве доводам с последующим докладом о ее результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, уточнили в информационном центре СК.