https://crimea.ria.ru/20221107/sledkom-proverit-informatsiyu-o-vyrubke-kiparisovykh-rosch-v-yalte-1125260874.html

Следком проверит информацию о вырубке кипарисовых рощ в Ялте

Следком проверит информацию о вырубке кипарисовых рощ в Ялте - РИА Новости Крым, 07.11.2022

Следком проверит информацию о вырубке кипарисовых рощ в Ялте

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по поводу информации о вырубке кипарисовых рощ в Ялте. Об этом... РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-07T12:53

2022-11-07T12:53

2022-11-07T12:53

ск рф (следственный комитет российской федерации)

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по поводу информации о вырубке кипарисовых рощ в Ялте. Об этом сообщили в информационном центре СК России.Ранее в социальной сети общественники обратились к главе Следкома с просьбой обратить внимание на вырубку кипарисовых рощ в городе Ялта под коммерческую застройку."Сообщается, что компания-подрядчик в отсутствие порубочных билетов производит спил большого количества деревьев. Активисты обеспокоены уничтожением уникальных для микроклимата региона зеленых насаждений", - уточняется в сообщении.В Севастополе считают ущерб от вырубки сотен можжевеловых деревьев >> В вязи с этим председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по РК и Севастополю Владимиру Терентьеву провести процессуальную проверку по озвученным в публичном пространстве доводам с последующим докладом о ее результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, уточнили в информационном центре СК.

https://crimea.ria.ru/20220623/nezakonnaya-vyrubka-pod-simferopolem-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-1123627427.html

ялта

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ск рф (следственный комитет российской федерации), ялта