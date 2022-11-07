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Следком проверит информацию о вырубке кипарисовых рощ в Ялте - РИА Новости Крым, 07.11.2022
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Следком проверит информацию о вырубке кипарисовых рощ в Ялте
Следком проверит информацию о вырубке кипарисовых рощ в Ялте - РИА Новости Крым, 07.11.2022
Следком проверит информацию о вырубке кипарисовых рощ в Ялте
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по поводу информации о вырубке кипарисовых рощ в Ялте. Об этом... РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T12:53
2022-11-07T12:53
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по поводу информации о вырубке кипарисовых рощ в Ялте. Об этом сообщили в информационном центре СК России.Ранее в социальной сети общественники обратились к главе Следкома с просьбой обратить внимание на вырубку кипарисовых рощ в городе Ялта под коммерческую застройку."Сообщается, что компания-подрядчик в отсутствие порубочных билетов производит спил большого количества деревьев. Активисты обеспокоены уничтожением уникальных для микроклимата региона зеленых насаждений", - уточняется в сообщении.В Севастополе считают ущерб от вырубки сотен можжевеловых деревьев &gt;&gt; В вязи с этим председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по РК и Севастополю Владимиру Терентьеву провести процессуальную проверку по озвученным в публичном пространстве доводам с последующим докладом о ее результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, уточнили в информационном центре СК.
https://crimea.ria.ru/20220623/nezakonnaya-vyrubka-pod-simferopolem-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-1123627427.html
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ск рф (следственный комитет российской федерации), ялта
Следком проверит информацию о вырубке кипарисовых рощ в Ялте

Глава СК Бастрыкин поручил проверить информацию о вырубке кипарисовых рощ в Ялте

12:53 07.11.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрым. Дорога
Крым. Дорога - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по поводу информации о вырубке кипарисовых рощ в Ялте. Об этом сообщили в информационном центре СК России.
Ранее в социальной сети общественники обратились к главе Следкома с просьбой обратить внимание на вырубку кипарисовых рощ в городе Ялта под коммерческую застройку.
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"Сообщается, что компания-подрядчик в отсутствие порубочных билетов производит спил большого количества деревьев. Активисты обеспокоены уничтожением уникальных для микроклимата региона зеленых насаждений", - уточняется в сообщении.
В Севастополе считают ущерб от вырубки сотен можжевеловых деревьев >>
В вязи с этим председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по РК и Севастополю Владимиру Терентьеву провести процессуальную проверку по озвученным в публичном пространстве доводам с последующим докладом о ее результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, уточнили в информационном центре СК.
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Ялта
 
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