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Аэропорт Элисты откроют для гражданской авиации - РИА Новости Крым, 26.04.2024
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Аэропорт Элисты откроют для гражданской авиации
Аэропорт Элисты откроют для гражданской авиации - РИА Новости Крым, 26.04.2024
Аэропорт Элисты откроют для гражданской авиации
Международный аэропорт Элисты с 3 мая откроется для полетов гражданской авиации, сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T09:34
2024-04-26T09:45
росавиация
элиста
аэропорт
логистика
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Международный аэропорт Элисты с 3 мая откроется для полетов гражданской авиации, сообщает Росавиация.Возможность безопасного выполнения полетов подтверждена специалистами Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.В начале осени прошлого года был капитально отремонтирован пассажирский терминал площадью 2130 "квадратов". На территории аэровокзала имеются современные системы регистрации, досмотра и обработки багажа и навигации пассажиров. Пропускная способность обновленного терминала увеличилась вдвое и составляет 100 пассажиров в час.При этом, как отметили в пресс-службе Росавиации, для поддержки элистинского аэропорта в период, когда он временно не функционировал, правительство России при содействии Минтранса страны направило в виде субсидий 134,6 млн руб.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. Временное ограничение на полеты касалось аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Ранее сообщалось, что парламент Крыма освободил от уплаты налога на имущество объекты инфраструктуры акционерного общества "Международный аэропорт "Симферополь" и государственного унитарного предприятия "Черноморнефтегаз", которые приостановили деятельность в связи с проведением специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Закроет ли ЕС небо для России и Белоруссии по просьбе УкраиныВ условиях жесточайших санкций: в Росавиации оценили безопасность полетовВ России произведут более тысячи отечественных самолетов к 2030 году
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РИА Новости Крым
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росавиация, элиста, аэропорт, логистика, безопасность, новости, транспорт, авиация
Аэропорт Элисты откроют для гражданской авиации

Международный аэропорт Элисты с 3 мая откроют для полетов гражданской авиации

09:34 26.04.2024 (обновлено: 09:45 26.04.2024)
 
© РосавиацияМеждународный аэропорт Элиста
Международный аэропорт Элиста
© Росавиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Международный аэропорт Элисты с 3 мая откроется для полетов гражданской авиации, сообщает Росавиация.
"Международный аэропорт Элиста с 3 мая откроется для полетов гражданской авиации – ежедневно с 9:00 до 19:00 (мск). Пропускная способность аэродрома составит 12 взлетно-посадочных операций в час", - говорится в сообщении.
Возможность безопасного выполнения полетов подтверждена специалистами Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.
В начале осени прошлого года был капитально отремонтирован пассажирский терминал площадью 2130 "квадратов". На территории аэровокзала имеются современные системы регистрации, досмотра и обработки багажа и навигации пассажиров. Пропускная способность обновленного терминала увеличилась вдвое и составляет 100 пассажиров в час.
При этом, как отметили в пресс-службе Росавиации, для поддержки элистинского аэропорта в период, когда он временно не функционировал, правительство России при содействии Минтранса страны направило в виде субсидий 134,6 млн руб.
Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. Временное ограничение на полеты касалось аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Ранее сообщалось, что парламент Крыма освободил от уплаты налога на имущество объекты инфраструктуры акционерного общества "Международный аэропорт "Симферополь" и государственного унитарного предприятия "Черноморнефтегаз", которые приостановили деятельность в связи с проведением специальной военной операции.
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