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Аэропорт Симферополь и "Черноморнефтегаз" освободили от налога из-за СВО
Аэропорт Симферополь и "Черноморнефтегаз" освободили от налога из-за СВО - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Аэропорт Симферополь и "Черноморнефтегаз" освободили от налога из-за СВО
Парламент Крыма освободил от уплаты налога на имущество объекты инфраструктуры акционерного общества "Международный аэропорт "Симферополь" и государственного... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T15:31
2024-04-18T15:31
2024-04-18T15:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Парламент Крыма освободил от уплаты налога на имущество объекты инфраструктуры акционерного общества "Международный аэропорт "Симферополь" и государственного унитарного предприятия "Черноморнефтегаз", которые приостановили деятельность в связи с проведением специальной военной операции. Соответствующие законопроекты приняты на сессии Госсовета РК в четверг.Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, касающемуся столичного аэропорта, необходимость принятия такого решения возникла в связи с убытками, полученными аэропортом в результате "введения режима ограничения полетов и закрытия воздушного пространства, а также в связи с тем, что не прогнозируется возобновление полетов". Налоговая льгота, согласно документу, касается объектов инфраструктуры аэропорта, построенных или реконструированных в 2022-2024 годах.Реализация законопроекта позволит уменьшить налоговую нагрузку на предприятие, обеспечить экономическую стабильность и сохранить рабочие места, отмечается в пояснительной записке.Депутаты также облегчили налоговую нагрузку на "Черноморнфтегаз", который с июня 2022 года вынужденно прекратил эксплуатацию месторождений углеводородов в Черном море. Как отмечается в пояснительной записке, в акватории Черного моря расположено недвижимое имущество предприятия балансовой стоимостью 31,6 млрд рублей, в том числе буровые установки, газодобывающие платформы, подводные трубопроводы, суда и т.п. В условиях вынужденной приостановки работы газодобывающих объектов на шельфе дополнительные обязательства по налогу на имущество составят более 474 миллионов рублей в год.Кроме того, после ввода в эксплуатацию 22 объектов газотранспортной системы (газораспределительные станции, газопровод Ялта – Форос – Севастополь и другие) дополнительная налоговая нагрузка на "Черноморнефтегаз" составит еще 350 миллионов рублей в год.В прошлом году для предприятия ввели льготу по освобождению от налога, которая действует до 31 декабря 2024 года."Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, а также с целью недопущения существенного роста цен на газ для потребителей полуострова, предлагается продлить на два года (до 31 декабря 2026 года) льготу по налогу на имущество организаций в отношении имущества, расположенного в акватории Черного моря и предназначенного для разработки морских месторождений, и в отношении новых объектов газотранспортной системы, введенных в эксплуатацию после 1 января 2023 года", – говорится в пояснительной записке.
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новости крыма, крым, аэропорт симферополь, налоги, черноморнефтегаз, государственный совет рк (госсовет), закон и право
Аэропорт Симферополь и "Черноморнефтегаз" освободили от налога из-за СВО
Аэропорт Симферополь и "Черноморнефтегаз" освободили от налога на имущество из-за СВО
15:31 18.04.2024 (обновлено: 15:32 18.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Парламент Крыма освободил от уплаты налога на имущество объекты инфраструктуры акционерного общества "Международный аэропорт "Симферополь" и государственного унитарного предприятия "Черноморнефтегаз", которые приостановили деятельность в связи с проведением специальной военной операции. Соответствующие законопроекты приняты на сессии Госсовета РК в четверг.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, касающемуся столичного аэропорта, необходимость принятия такого решения возникла в связи с убытками, полученными аэропортом в результате "введения режима ограничения полетов и закрытия воздушного пространства, а также в связи с тем, что не прогнозируется возобновление полетов". Налоговая льгота, согласно документу, касается объектов инфраструктуры аэропорта, построенных или реконструированных в 2022-2024 годах.
Реализация законопроекта позволит уменьшить налоговую нагрузку на предприятие, обеспечить экономическую стабильность и сохранить рабочие места, отмечается в пояснительной записке.
Депутаты также облегчили налоговую нагрузку на "Черноморнфтегаз", который с июня 2022 года вынужденно прекратил эксплуатацию месторождений углеводородов в Черном море. Как отмечается в пояснительной записке, в акватории Черного моря расположено недвижимое имущество предприятия балансовой стоимостью 31,6 млрд рублей, в том числе буровые установки, газодобывающие платформы, подводные трубопроводы, суда и т.п. В условиях вынужденной приостановки работы газодобывающих объектов на шельфе дополнительные обязательства по налогу на имущество составят более 474 миллионов рублей в год.
Кроме того, после ввода в эксплуатацию 22 объектов газотранспортной системы (газораспределительные станции, газопровод Ялта – Форос – Севастополь и другие) дополнительная налоговая нагрузка на "Черноморнефтегаз" составит еще 350 миллионов рублей в год.
В прошлом году для предприятия ввели льготу по освобождению от налога, которая действует до 31 декабря 2024 года.
"Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, а также с целью недопущения существенного роста цен на газ для потребителей полуострова, предлагается продлить на два года (до 31 декабря 2026 года) льготу по налогу на имущество организаций в отношении имущества, расположенного в акватории Черного моря и предназначенного для разработки морских месторождений, и в отношении новых объектов газотранспортной системы, введенных в эксплуатацию после 1 января 2023 года", – говорится в пояснительной записке.