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Закроет ли ЕС небо для России и Белоруссии по просьбе Украины - РИА Новости Крым, 06.04.2024
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Закроет ли ЕС небо для России и Белоруссии по просьбе Украины
Закроет ли ЕС небо для России и Белоруссии по просьбе Украины - РИА Новости Крым, 06.04.2024
Закроет ли ЕС небо для России и Белоруссии по просьбе Украины
Если Европейский союз решится выполнить просьбу Киева и закрыть небо для любых перелетов в Россию и Белоруссию, это приведет к краху европейского бизнеса. Такое РИА Новости Крым, 06.04.2024
2024-04-06T11:22
2024-04-06T11:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Если Европейский союз решится выполнить просьбу Киева и закрыть небо для любых перелетов в Россию и Белоруссию, это приведет к краху европейского бизнеса. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль накануне в эфире местного телеканала предложил "закрыть небо ЕС" для транзитных перелетов из России и Белоруссии для российского бизнеса и туристов.По мнению Алексея Мухина, Украина в данном случае действует как шантажист, который хочет усугубить ситуацию, чтобы получить как можно больше преференций от Европы.Эксперт поясняет, что киевские власти давно руководствуются принципом: чем хуже для всех, тем лучше. Уровень того, что происходит в этой стране, уже упал настолько, что власти не могут никак оправдаться перед своим населением, говорит Мухин. Поэтому они и делают очень вредные предложения, чтобы ухудшилась ситуация в других странах, и на этом фоне ситуация на Украине не выглядела бы такой катастрофой.В 2022 году Еврокомиссия (ЕК) внесла в список воздушной безопасности ЕС, который предполагает ограничения на полеты в союзе, 21 сертифицированную в России авиакомпанию. Из-за решения ряда стран запретить полеты российских авиакомпаний и зеркального ответа России дополнительные расходы перевозчиков 19 стран на облет воздушного пространства РФ составляют более 37,5 млн долларов США еженедельно.Читайте также на РИА Новости Крым:В условиях жесточайших санкций: в Росавиации оценили безопасность полетовВ России произведут более тысячи отечественных самолетов к 2030 годуКак санкции Запада разоряют иностранных авиаперевозчиков
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россия, белоруссия, европейский союз (ес), европа, авиация, в мире, экономика, политика, украина, денис шмыгаль, мнения, алексей мухин
Закроет ли ЕС небо для России и Белоруссии по просьбе Украины

Закрытие неба по просьбе Киева для РФ и Беларуси положит конец бизнесу в Европе – эксперт

11:22 06.04.2024 (обновлено: 11:27 06.04.2024)
 
© РИА Новости . Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанкСамолет в Международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге.
Самолет в Международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге. - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости . Эдуард Эрбен
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Если Европейский союз решится выполнить просьбу Киева и закрыть небо для любых перелетов в Россию и Белоруссию, это приведет к краху европейского бизнеса. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль накануне в эфире местного телеканала предложил "закрыть небо ЕС" для транзитных перелетов из России и Белоруссии для российского бизнеса и туристов.
"В ответ Россия закроет небо для европейских стран. И это будет очень плохим обменом ударов. Вероятности, что закроют, нет, потому что это станет концом для бизнеса в Европе и приведет к переводу конфликта в новую экстремальную фазу под названием Третья мировая война. Я думаю, что инстинкт самосохранения все-таки сработает", - говорит политолог.
По мнению Алексея Мухина, Украина в данном случае действует как шантажист, который хочет усугубить ситуацию, чтобы получить как можно больше преференций от Европы.
Эксперт поясняет, что киевские власти давно руководствуются принципом: чем хуже для всех, тем лучше. Уровень того, что происходит в этой стране, уже упал настолько, что власти не могут никак оправдаться перед своим населением, говорит Мухин. Поэтому они и делают очень вредные предложения, чтобы ухудшилась ситуация в других странах, и на этом фоне ситуация на Украине не выглядела бы такой катастрофой.
"Это похоже на то, как больной человек мечтает заразить весь мир, чтобы не страдать в одиночку", - говорит Алексей Мухин.
В 2022 году Еврокомиссия (ЕК) внесла в список воздушной безопасности ЕС, который предполагает ограничения на полеты в союзе, 21 сертифицированную в России авиакомпанию. Из-за решения ряда стран запретить полеты российских авиакомпаний и зеркального ответа России дополнительные расходы перевозчиков 19 стран на облет воздушного пространства РФ составляют более 37,5 млн долларов США еженедельно.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымРоссияБелоруссияЕвропейский Союз (ЕС)ЕвропаАвиацияВ миреЭкономикаПолитикаУкраинаДенис ШмыгальМненияАлексей Мухин
 
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