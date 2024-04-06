Закроет ли ЕС небо для России и Белоруссии по просьбе Украины
Закрытие неба по просьбе Киева для РФ и Беларуси положит конец бизнесу в Европе – эксперт
11:22 06.04.2024 (обновлено: 11:27 06.04.2024)
© РИА Новости . Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанкСамолет в Международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Если Европейский союз решится выполнить просьбу Киева и закрыть небо для любых перелетов в Россию и Белоруссию, это приведет к краху европейского бизнеса. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль накануне в эфире местного телеканала предложил "закрыть небо ЕС" для транзитных перелетов из России и Белоруссии для российского бизнеса и туристов.
"В ответ Россия закроет небо для европейских стран. И это будет очень плохим обменом ударов. Вероятности, что закроют, нет, потому что это станет концом для бизнеса в Европе и приведет к переводу конфликта в новую экстремальную фазу под названием Третья мировая война. Я думаю, что инстинкт самосохранения все-таки сработает", - говорит политолог.
По мнению Алексея Мухина, Украина в данном случае действует как шантажист, который хочет усугубить ситуацию, чтобы получить как можно больше преференций от Европы.
Эксперт поясняет, что киевские власти давно руководствуются принципом: чем хуже для всех, тем лучше. Уровень того, что происходит в этой стране, уже упал настолько, что власти не могут никак оправдаться перед своим населением, говорит Мухин. Поэтому они и делают очень вредные предложения, чтобы ухудшилась ситуация в других странах, и на этом фоне ситуация на Украине не выглядела бы такой катастрофой.
"Это похоже на то, как больной человек мечтает заразить весь мир, чтобы не страдать в одиночку", - говорит Алексей Мухин.
В 2022 году Еврокомиссия (ЕК) внесла в список воздушной безопасности ЕС, который предполагает ограничения на полеты в союзе, 21 сертифицированную в России авиакомпанию. Из-за решения ряда стран запретить полеты российских авиакомпаний и зеркального ответа России дополнительные расходы перевозчиков 19 стран на облет воздушного пространства РФ составляют более 37,5 млн долларов США еженедельно.
Читайте также на РИА Новости Крым: