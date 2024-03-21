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В условиях жесточайших санкций: в Росавиации оценили безопасность полетов

В условиях жесточайших санкций: в Росавиации оценили безопасность полетов - РИА Новости Крым, 21.03.2024

В условиях жесточайших санкций: в Росавиации оценили безопасность полетов

Гражданская авиация России, несмотря на жесточайшие санкции со стороны недружественных стран, сохраняет высокий уровень безопасности полетов: объемы... РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T08:59

2024-03-21T08:59

2024-03-21T08:59

росавиация

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россия

дмитрий ядров

министр транспорта рф виталий савельев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Гражданская авиация России, несмотря на жесточайшие санкции со стороны недружественных стран, сохраняет высокий уровень безопасности полетов: объемы пассажирских перевозок на внешних и внутренних рейсах наращиваются, а число авиационных происшествий снижается. Об этом на расширенном заседании коллегии сообщил глава Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров. Его слова приводит пресс-служба Росавиации в отчете на сайте ведомства.По словам Ядрова, несмотря на сложности с поставками в Россию комплектующих для воздушных судов из зарубежья, безопасность полетов не снизилась.По его данным, в 2023 году показатели безопасности полетов в России при выполнении регулярных пассажирских перевозок были на уровне государств-членов Международной организации гражданской авиации (ICAO).Одновременно Росавиация продолжает увеличивать собственный парк воздушных судов. На данный момент из реестров иностранных государств исключено 339 самолетов иностранного производства, 216 воздушных судов выкуплены для российских авиакомпаний, уточнил Ядров. По его словам, за минувший год международные воздушные перевозки выросли до 22,4 млн пассажиров (на 28,4% больше, чем в 2022-м), а внутренние – до 83 млн пассажиров (на 6,8% превысив 2022 год). Такого результата, по словам главы Росавиации, невозможно было достичь без поддержки государства. По его словам, общая сумма господдержки предприятий и организаций гражданской авиации, направленная на устранение влияния санкционных ограничений и поддержку воздушных перевозок, превысила 69 млрд рублей.Как отметил министр транспорта Виталий Савельев, за последние шесть лет суммарный объем субсидирования вырос почти в четыре раза. Это позволило в 1,5 раза увеличить число субсидированных маршрутов и более чем втрое – количество пассажиров-льготников.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России к 2030 году планируется произвести более тысячи собственных самолетов, что позволит увеличить их число на дальномагистральных и региональных рейсах. Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в списке: закрытые аэропорты юга получили 2,6 млрд рублей поддержкиАэропорт Краснодара принял тестовый рейс из Минеральных ВодПутин ответил на вопрос о возобновлении работы аэропорта Краснодар

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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