https://crimea.ria.ru/20231214/putin-otvetil-na-vopros-o-vozobnovlenii-raboty-aeroporta-krasnodar-1133545386.html

Путин ответил на вопрос о возобновлении работы аэропорта Краснодар

Путин ответил на вопрос о возобновлении работы аэропорта Краснодар - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Путин ответил на вопрос о возобновлении работы аэропорта Краснодар

Главным критерием возобновления работы аэропортов на юге страны является обеспечение безопасности пассажиров, сейчас вопрос по аэропорту Краснодар изучает... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T14:18

2023-12-14T14:18

2023-12-14T14:27

прямая линия с владимиром путиным в 2023 году

владимир путин (политик)

краснодар

авиасообщение

аэропорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Главным критерием возобновления работы аэропортов на юге страны является обеспечение безопасности пассажиров, сейчас вопрос по аэропорту Краснодар изучает Минобороны России. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время "Прямой линии".Что касается в целом развития путей сообщения авиационных, железнодорожных, автомобильных средств передвижения – все это, по словам Путина, развивается. В частности, строительство высокоскоростной трассы планируется на юг страны.В целом по стране объем пассажирских перевозок значительно возрастает. Внутренний туризм развивается большими темпами, добавил президент.Международный аэропорт Краснодара имени Екатерины II может возобновить работу в ближайшие дни, сообщал ранее оперштаб Краснодарского края со ссылкой на краевое министерство транспорта. 15 декабря предполагается выполнение тестового рейса, по результатам которого будет принято решение о возможности открытия аэропорта. Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.До настоящего времени не работают аэропорты Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты.Читайте также на РИА Новости Крым:Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляцияОбстановка у Крымского моста утром в четвергКрым и Ростов-на-Дону свяжет четырехполосная дорога - Балицкий

краснодар

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прямая линия с владимиром путиным в 2023 году, владимир путин (политик), краснодар, авиасообщение, аэропорт