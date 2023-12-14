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Путин ответил на вопрос о возобновлении работы аэропорта Краснодар - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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Путин ответил на вопрос о возобновлении работы аэропорта Краснодар
Путин ответил на вопрос о возобновлении работы аэропорта Краснодар - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Путин ответил на вопрос о возобновлении работы аэропорта Краснодар
Главным критерием возобновления работы аэропортов на юге страны является обеспечение безопасности пассажиров, сейчас вопрос по аэропорту Краснодар изучает... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T14:18
2023-12-14T14:27
прямая линия с владимиром путиным в 2023 году
владимир путин (политик)
краснодар
авиасообщение
аэропорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Главным критерием возобновления работы аэропортов на юге страны является обеспечение безопасности пассажиров, сейчас вопрос по аэропорту Краснодар изучает Минобороны России. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время "Прямой линии".Что касается в целом развития путей сообщения авиационных, железнодорожных, автомобильных средств передвижения – все это, по словам Путина, развивается. В частности, строительство высокоскоростной трассы планируется на юг страны.В целом по стране объем пассажирских перевозок значительно возрастает. Внутренний туризм развивается большими темпами, добавил президент.Международный аэропорт Краснодара имени Екатерины II может возобновить работу в ближайшие дни, сообщал ранее оперштаб Краснодарского края со ссылкой на краевое министерство транспорта. 15 декабря предполагается выполнение тестового рейса, по результатам которого будет принято решение о возможности открытия аэропорта. Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.До настоящего времени не работают аэропорты Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты.Читайте также на РИА Новости Крым:Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляцияОбстановка у Крымского моста утром в четвергКрым и Ростов-на-Дону свяжет четырехполосная дорога - Балицкий
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прямая линия с владимиром путиным в 2023 году, владимир путин (политик), краснодар, авиасообщение, аэропорт
Путин ответил на вопрос о возобновлении работы аэропорта Краснодар

Путин: главная задача – безопасность пассажиров

14:18 14.12.2023 (обновлено: 14:27 14.12.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Краснодар
Международный аэропорт Краснодар - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Главным критерием возобновления работы аэропортов на юге страны является обеспечение безопасности пассажиров, сейчас вопрос по аэропорту Краснодар изучает Минобороны России. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время "Прямой линии".
"Что касается открытия аэропортов, здесь главный критерий – обеспечение безопасности пассажиров. Это касается и аэропорта Краснодара. Такое поручение Минобороны имеет – постоянно анализировать и в конечном итоге принять решение. Если они сейчас к этому подходят, они мне доложат, но надо посмотреть, еще раз проанализировать", – сказал президент.
Что касается в целом развития путей сообщения авиационных, железнодорожных, автомобильных средств передвижения все это, по словам Путина, развивается. В частности, строительство высокоскоростной трассы планируется на юг страны.
"Все это касается Краснодарского края, Кубани в целом, Ставропольского края, Ростовской области, Крыма – работа в этом отношении начинается, надеюсь, она будет эффективно развиваться", – сказал Путин.
В целом по стране объем пассажирских перевозок значительно возрастает. Внутренний туризм развивается большими темпами, добавил президент.
Международный аэропорт Краснодара имени Екатерины II может возобновить работу в ближайшие дни, сообщал ранее оперштаб Краснодарского края со ссылкой на краевое министерство транспорта. 15 декабря предполагается выполнение тестового рейса, по результатам которого будет принято решение о возможности открытия аэропорта.
Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
До настоящего времени не работают аэропорты Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты.
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