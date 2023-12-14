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Обстановка у Крымского моста утром в четверг - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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Обстановка у Крымского моста утром в четверг
Обстановка у Крымского моста утром в четверг - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Обстановка у Крымского моста утром в четверг
Утром в четверг проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T08:27
2023-12-14T08:27
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
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общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Утром в четверг проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. "К 8 утра с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - сказано в сообщении.В среду власти Крыма сообщили о новом вбросе украинской пропаганды в мессенджерах и соцсетях о том, что с 20 декабря проехать по Крымскому мосту якобы можно будет только по "специальным пропускам", выдаваемым МВД по республике. Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив возможен только при обязательном досмотре всех транспортных средств. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном.переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проехать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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Новости
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, общество, новости крыма
Обстановка у Крымского моста утром в четверг

Проезд к Крымскому мосту свободен со стороны Керчи и Тамани

08:27 14.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Утром в четверг проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"К 8 утра с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - сказано в сообщении.
В среду власти Крыма сообщили о новом вбросе украинской пропаганды в мессенджерах и соцсетях о том, что с 20 декабря проехать по Крымскому мосту якобы можно будет только по "специальным пропускам", выдаваемым МВД по республике.
Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив возможен только при обязательном досмотре всех транспортных средств. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном.переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проехать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайОбществоНовости Крыма
 
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