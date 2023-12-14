https://crimea.ria.ru/20231214/obstanovka-u-krymskogo-mosta-utrom-v-chetverg-1133525409.html

Обстановка у Крымского моста утром в четверг

Обстановка у Крымского моста утром в четверг - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Обстановка у Крымского моста утром в четверг

Утром в четверг проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T08:27

2023-12-14T08:27

2023-12-14T08:27

ситуация на дорогах крыма

крым

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логистика

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Утром в четверг проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. "К 8 утра с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - сказано в сообщении.В среду власти Крыма сообщили о новом вбросе украинской пропаганды в мессенджерах и соцсетях о том, что с 20 декабря проехать по Крымскому мосту якобы можно будет только по "специальным пропускам", выдаваемым МВД по республике. Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив возможен только при обязательном досмотре всех транспортных средств. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном.переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проехать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.

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тамань

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, общество, новости крыма