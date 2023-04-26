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На Крымском мосту изменятся правила досмотра авто и багажа – Росавтодор
На Крымском мосту изменятся правила досмотра авто и багажа – Росавтодор - РИА Новости Крым, 26.04.2023
На Крымском мосту изменятся правила досмотра авто и багажа – Росавтодор
В пятницу, 28 апреля, на Крымском мосту откроются дополнительные досмотровые площадки, а также будет увеличено число сотрудников. Это позволит повысить... РИА Новости Крым, 26.04.2023
2023-04-26T12:17
2023-04-26T12:17
2023-04-26T12:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В пятницу, 28 апреля, на Крымском мосту откроются дополнительные досмотровые площадки, а также будет увеличено число сотрудников. Это позволит повысить пропускную способность комплексов досмотра до 15 тысяч авто в каждом направлении, сообщили в пресс-службе Росавтодора.Во вторник министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что благодаря принимаемым мерам, время прохождения проверки для гостей и жителей полуострова сократится кратно и позволит проверять более 700 авто в час.Как пояснили в Росавтодоре, мероприятия по увеличению трафика на Крымском мосту проводятся в два этапа. В первую очередь перед майскими праздниками будет увеличено число постов досмотра на досмотровых пунктах, которые расположены на автомобильных подходах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Это позволит не создавать неудобств гостям, которые приезжают в Крым на личном транспорте.На досмотровых комплексах со стороны Республики Крым, откуда не ожидается резкого увеличения числа выезжающих на материк водителей, модернизация будет выполнена в два этапа.На первом будет увеличено число сотрудников, проводящих досмотровые мероприятия. В мае на керченском стационарном инспекционно-досмотровом комплексе оборудуют дополнительную площадку с модульными строениями и полосами.Уточняется, что в настоящее время пассажирские автобусы пропускаются в приоритетном порядке. Автомобили либо направляют на инспекционно-досмотровый комплекс, либо на процедуру ручного досмотра. Водители, пассажиры и их багаж проходят процедуру досмотра по принципу работы проверки в аэропортах.Ранее глава ведомства заявлял, что к лету готовятся меры по оптимизации времени прохождения транспорта между республикой, Херсонской областью и другими регионами России.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобусных рейсов Санкт-Петербург - Симферополь станет в два раза большеКритической ситуации для туризма в Крыму нет и не будет – АксеновКрым признан лучшим в России по санаторному и оздоровительному туризму
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крым, крымский мост, транспорт, росавтодор, общество, новости крыма, краснодарский край, безопасность республики крым и севастополя
На Крымском мосту изменятся правила досмотра авто и багажа – Росавтодор
С 28 апреля на Крымском мосту начнут действовать новые правила досмотра авто и багажа
12:17 26.04.2023 (обновлено: 12:23 26.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В пятницу, 28 апреля, на Крымском мосту откроются дополнительные досмотровые площадки, а также будет увеличено число сотрудников. Это позволит повысить пропускную способность комплексов досмотра до 15 тысяч авто в каждом направлении, сообщили в пресс-службе Росавтодора.
Во вторник министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил
, что благодаря принимаемым мерам, время прохождения проверки для гостей и жителей полуострова сократится кратно и позволит проверять более 700 авто в час.
Как пояснили в Росавтодоре, мероприятия по увеличению трафика на Крымском мосту проводятся в два этапа. В первую очередь перед майскими праздниками будет увеличено число постов досмотра на досмотровых пунктах, которые расположены на автомобильных подходах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Это позволит не создавать неудобств гостям, которые приезжают в Крым на личном транспорте.
"Во время реконструкции действующих стационарных инспекционно-досмотровых комплексов устанавливаются модульные строения, оснащенные всеми необходимыми техническими средствами досмотра. Кроме того, для увеличения числа одновременно проходящих проверку авто, будут обустроены новые площадки с дополнительными досмотровыми комплексами", – сообщили в Росавтодоре.
На досмотровых комплексах со стороны Республики Крым, откуда не ожидается резкого увеличения числа выезжающих на материк водителей, модернизация будет выполнена в два этапа.
На первом будет увеличено число сотрудников, проводящих досмотровые мероприятия. В мае на керченском стационарном инспекционно-досмотровом комплексе оборудуют дополнительную площадку с модульными строениями и полосами.
"Подготовленная инфраструктура и увеличение штата сотрудников позволит к пику курортного сезона увеличить пропускную способность досмотровых комплексов до 15 тысяч машин в сутки для каждого из направлений", – подчеркнули в ведомстве.
Уточняется, что в настоящее время пассажирские автобусы пропускаются в приоритетном порядке. Автомобили либо направляют на инспекционно-досмотровый комплекс, либо на процедуру ручного досмотра. Водители, пассажиры и их багаж проходят процедуру досмотра по принципу работы проверки в аэропортах.
Ранее глава ведомства заявлял
, что к лету готовятся меры по оптимизации времени прохождения транспорта между республикой, Херсонской областью и другими регионами России.
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