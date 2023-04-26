https://crimea.ria.ru/20230426/na-krymskom-mostu-izmenyatsya-pravila-dosmotra-avto-i-bagazha--rosavtodor-1128372633.html

На Крымском мосту изменятся правила досмотра авто и багажа – Росавтодор

На Крымском мосту изменятся правила досмотра авто и багажа – Росавтодор - РИА Новости Крым, 26.04.2023

На Крымском мосту изменятся правила досмотра авто и багажа – Росавтодор

В пятницу, 28 апреля, на Крымском мосту откроются дополнительные досмотровые площадки, а также будет увеличено число сотрудников. Это позволит повысить... РИА Новости Крым, 26.04.2023

2023-04-26T12:17

2023-04-26T12:17

2023-04-26T12:23

крым

крымский мост

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В пятницу, 28 апреля, на Крымском мосту откроются дополнительные досмотровые площадки, а также будет увеличено число сотрудников. Это позволит повысить пропускную способность комплексов досмотра до 15 тысяч авто в каждом направлении, сообщили в пресс-службе Росавтодора.Во вторник министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что благодаря принимаемым мерам, время прохождения проверки для гостей и жителей полуострова сократится кратно и позволит проверять более 700 авто в час.Как пояснили в Росавтодоре, мероприятия по увеличению трафика на Крымском мосту проводятся в два этапа. В первую очередь перед майскими праздниками будет увеличено число постов досмотра на досмотровых пунктах, которые расположены на автомобильных подходах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Это позволит не создавать неудобств гостям, которые приезжают в Крым на личном транспорте.На досмотровых комплексах со стороны Республики Крым, откуда не ожидается резкого увеличения числа выезжающих на материк водителей, модернизация будет выполнена в два этапа.На первом будет увеличено число сотрудников, проводящих досмотровые мероприятия. В мае на керченском стационарном инспекционно-досмотровом комплексе оборудуют дополнительную площадку с модульными строениями и полосами.Уточняется, что в настоящее время пассажирские автобусы пропускаются в приоритетном порядке. Автомобили либо направляют на инспекционно-досмотровый комплекс, либо на процедуру ручного досмотра. Водители, пассажиры и их багаж проходят процедуру досмотра по принципу работы проверки в аэропортах.Ранее глава ведомства заявлял, что к лету готовятся меры по оптимизации времени прохождения транспорта между республикой, Херсонской областью и другими регионами России.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобусных рейсов Санкт-Петербург - Симферополь станет в два раза большеКритической ситуации для туризма в Крыму нет и не будет – АксеновКрым признан лучшим в России по санаторному и оздоровительному туризму

https://crimea.ria.ru/20230426/poezda-poedut-po-krymskomu-mostu-ranshe-sroka-1128371351.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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крым, крымский мост, транспорт, росавтодор, общество, новости крыма, краснодарский край, безопасность республики крым и севастополя