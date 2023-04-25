https://crimea.ria.ru/20230425/v-mae-na-krymskom-mostu-budut-proveryat-250-avto-v-chas-v-iyune-bolee-700-1128357486.html

В мае на Крымском мосту будут проверять 250 авто в час, в июне более 700

В мае на Крымском мосту будут проверять 250 авто в час, в июне более 700 - РИА Новости Крым, 25.04.2023

В мае на Крымском мосту будут проверять 250 авто в час, в июне более 700

Увеличение числа досмотровых подходов на Крымском мосту позволить пропускать не менее 250 автомобилей в час уже в конце этой недели. К лету скорость проверки... РИА Новости Крым, 25.04.2023

2023-04-25T19:19

2023-04-25T19:19

2023-04-25T19:19

эксклюзивы риа новости крым

николай лукашенко

минтранс крыма

минтранс россии

крымский мост

вадим волченко

транспорт

крым

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/17/1127172485_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a974fe06342c78bdbcfbed396be77c7c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Увеличение числа досмотровых подходов на Крымском мосту позволить пропускать не менее 250 автомобилей в час уже в конце этой недели. К лету скорость проверки возрастет до 700 авто в час. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.Кроме того, ближе к курортному сезону число постов досмотра возрастет еще раз, что в результате позволит проверять более 700 автомобилей в течение часа, добавил министр.Чтобы гостям и жителям полуострова было максимально комфортно прибывать на полуостров и выезжать в другие регионы страны, будет увеличено и число поездов, курсирующих в Крым и обратно.Помимо этого постепенно будет увеличиваться число возвратных рейсов автобусного сообщения с материком, а также число внутренних междугородних рейсов.Как сообщили в пресс-службе Минкурортов и туризма региона, для комфорта гостей полуострова в преддверии майских праздников перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края начнет работать мобильный Туристко-информационный центр (ТИЦ). В будущем может быть открыт стационарный пункт инфоподдержки туристов.Сотрудники центра будут предоставлять необходимую справочную информацию: куда поехать в Крыму и где лучше забронировать отдых. А также предоставлять бесплатные карты-схемы городов и буклетами о видах туризма на полуострове.Ранее глава ведомства заявлял, что к лету готовятся меры по оптимизации времени прохождения транспорта между республикой, Херсонской областью и другими регионами России.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобусных рейсов Санкт-Петербург - Симферополь станет в два раза большеКритической ситуации для туризма в Крыму нет и не будет – АксеновКрым признан лучшим в России по санаторному и оздоровительному туризму

крымский мост

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

николай лукашенко, минтранс крыма, минтранс россии, крымский мост, вадим волченко, транспорт, крым, новости, новости крыма, минкурортов крыма