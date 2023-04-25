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В мае на Крымском мосту будут проверять 250 авто в час, в июне более 700
В мае на Крымском мосту будут проверять 250 авто в час, в июне более 700 - РИА Новости Крым, 25.04.2023
В мае на Крымском мосту будут проверять 250 авто в час, в июне более 700
Увеличение числа досмотровых подходов на Крымском мосту позволить пропускать не менее 250 автомобилей в час уже в конце этой недели. К лету скорость проверки... РИА Новости Крым, 25.04.2023
2023-04-25T19:19
2023-04-25T19:19
2023-04-25T19:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Увеличение числа досмотровых подходов на Крымском мосту позволить пропускать не менее 250 автомобилей в час уже в конце этой недели. К лету скорость проверки возрастет до 700 авто в час. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.Кроме того, ближе к курортному сезону число постов досмотра возрастет еще раз, что в результате позволит проверять более 700 автомобилей в течение часа, добавил министр.Чтобы гостям и жителям полуострова было максимально комфортно прибывать на полуостров и выезжать в другие регионы страны, будет увеличено и число поездов, курсирующих в Крым и обратно.Помимо этого постепенно будет увеличиваться число возвратных рейсов автобусного сообщения с материком, а также число внутренних междугородних рейсов.Как сообщили в пресс-службе Минкурортов и туризма региона, для комфорта гостей полуострова в преддверии майских праздников перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края начнет работать мобильный Туристко-информационный центр (ТИЦ). В будущем может быть открыт стационарный пункт инфоподдержки туристов.Сотрудники центра будут предоставлять необходимую справочную информацию: куда поехать в Крыму и где лучше забронировать отдых. А также предоставлять бесплатные карты-схемы городов и буклетами о видах туризма на полуострове.Ранее глава ведомства заявлял, что к лету готовятся меры по оптимизации времени прохождения транспорта между республикой, Херсонской областью и другими регионами России.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобусных рейсов Санкт-Петербург - Симферополь станет в два раза большеКритической ситуации для туризма в Крыму нет и не будет – АксеновКрым признан лучшим в России по санаторному и оздоровительному туризму
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Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
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В мае на Крымском мосту будут проверять 250 авто в час, в июне более 700
В Крым без очереди: в мае скорость проверки на Крымском мосту превысит сотни авто в час
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Увеличение числа досмотровых подходов на Крымском мосту позволить пропускать не менее 250 автомобилей в час уже в конце этой недели. К лету скорость проверки возрастет до 700 авто в час. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.
"С 27 апреля на Крымском мосту будет увеличено число подходов досмотра как со стороны Краснодарского края, так и со стороны Республики Крым. Это позволить исключить длительное ожидание в очереди, а также увеличит число досматриваемых авто до 250 в час", – сообщил Лукашенко.
Кроме того, ближе к курортному сезону число постов досмотра возрастет еще раз, что в результате позволит проверять более 700 автомобилей в течение часа, добавил министр.
Чтобы гостям и жителям полуострова было максимально комфортно прибывать на полуостров и выезжать в другие регионы страны, будет увеличено и число поездов, курсирующих в Крым и обратно.
"В этом году их будет насчитываться не менее 22 пар, в том числе не менее 17 пар – ежедневные, в том числе сообщением с Москвой и Санкт-Петербургом", – продолжил Лукашенко.
Помимо этого постепенно будет увеличиваться число возвратных рейсов автобусного сообщения с материком, а также число внутренних междугородних рейсов.
Как сообщили в пресс-службе Минкурортов и туризма региона, для комфорта гостей полуострова в преддверии майских праздников перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края начнет работать мобильный Туристко-информационный центр (ТИЦ). В будущем может быть открыт стационарный пункт инфоподдержки туристов.
"Наша задача – поддержать каждого нашего гостя, оперативно реагировать на все ситуации на мосту, снимать, если надо, конфликтные вопросы, сопровождать информационно, консультировать и отвечать на все запросы", – прокомментировал нововведение министр Вадим Волченко.
Сотрудники центра будут предоставлять необходимую справочную информацию: куда поехать в Крыму и где лучше забронировать отдых. А также предоставлять бесплатные карты-схемы городов и буклетами о видах туризма на полуострове.
Ранее глава ведомства заявлял
, что к лету готовятся меры по оптимизации времени прохождения транспорта между республикой, Херсонской областью и другими регионами России.
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