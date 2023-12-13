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Киев вбросил новый фейк о Крымском мосте - РИА Новости Крым, 13.12.2023
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Киев вбросил новый фейк о Крымском мосте
Киев вбросил новый фейк о Крымском мосте - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Киев вбросил новый фейк о Крымском мосте
Украинская пропаганда распространяет в мессенджерах и соцсетях фейк о том, что проехать по Крымскому мосту якобы можно будет только по "специальным пропускам",... РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T17:34
2023-12-13T17:36
крымский мост
фейк
украина
транспорт
олег крючков
логистика
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Украинская пропаганда распространяет в мессенджерах и соцсетях фейк о том, что проехать по Крымскому мосту якобы можно будет только по "специальным пропускам", выдаваемым МВД по республике. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.Согласно этому вбросу, с 20 декабря текущего года и до июня 2024 года проезд по транспортному переходу "будет осуществляться только по спецпропускам, которые выдает местное управление МВД России сроком действия на полгода".Советник главы республики также призвал крымчан и гостей полуострова доверять только официальной информации.В начале декабря Крючков сообщал о том, что украинский Центр информационного-психологических операций (ЦИПСО) распространяет ложные рассылки от имени некой благотворительной организации, выманивая номера банковских карт у родственников военных и мобилизованных.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили перспективу лишения гражданства за фейкиВ Крыму фиксируют вбросы о взрывах – властиРазвожаев: удары по ТЭЦ в Севастополе и Балаклаве – фейк
https://crimea.ria.ru/20231002/krymskiy-most-razrushaetsya-sam--na-ukraine-plodyat-novye-feyki-1131795221.html
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крымский мост, фейк, украина, транспорт, олег крючков, логистика, крым
Киев вбросил новый фейк о Крымском мосте

Киев вбросил фейк о проезде по Крымскому мосту по спецпропускам – власти республики

17:34 13.12.2023 (обновлено: 17:36 13.12.2023)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Украинская пропаганда распространяет в мессенджерах и соцсетях фейк о том, что проехать по Крымскому мосту якобы можно будет только по "специальным пропускам", выдаваемым МВД по республике. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
Согласно этому вбросу, с 20 декабря текущего года и до июня 2024 года проезд по транспортному переходу "будет осуществляться только по спецпропускам, которые выдает местное управление МВД России сроком действия на полгода".
"Новый украинский вброс. Проезд по Крымскому мосту осуществляется в обычном режиме. Ограничений нет и не планируется", – прокомментировал Крючков в своем Telegram-канале.
Советник главы республики также призвал крымчан и гостей полуострова доверять только официальной информации.
В начале декабря Крючков сообщал о том, что украинский Центр информационного-психологических операций (ЦИПСО) распространяет ложные рассылки от имени некой благотворительной организации, выманивая номера банковских карт у родственников военных и мобилизованных.
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