https://crimea.ria.ru/20231213/kiev-vbrosil-novyy-feyk-o-krymskom-moste-1133519592.html

Киев вбросил новый фейк о Крымском мосте

Киев вбросил новый фейк о Крымском мосте - РИА Новости Крым, 13.12.2023

Киев вбросил новый фейк о Крымском мосте

Украинская пропаганда распространяет в мессенджерах и соцсетях фейк о том, что проехать по Крымскому мосту якобы можно будет только по "специальным пропускам",... РИА Новости Крым, 13.12.2023

2023-12-13T17:34

2023-12-13T17:34

2023-12-13T17:36

крымский мост

фейк

украина

транспорт

олег крючков

логистика

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Украинская пропаганда распространяет в мессенджерах и соцсетях фейк о том, что проехать по Крымскому мосту якобы можно будет только по "специальным пропускам", выдаваемым МВД по республике. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.Согласно этому вбросу, с 20 декабря текущего года и до июня 2024 года проезд по транспортному переходу "будет осуществляться только по спецпропускам, которые выдает местное управление МВД России сроком действия на полгода".Советник главы республики также призвал крымчан и гостей полуострова доверять только официальной информации.В начале декабря Крючков сообщал о том, что украинский Центр информационного-психологических операций (ЦИПСО) распространяет ложные рассылки от имени некой благотворительной организации, выманивая номера банковских карт у родственников военных и мобилизованных.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили перспективу лишения гражданства за фейкиВ Крыму фиксируют вбросы о взрывах – властиРазвожаев: удары по ТЭЦ в Севастополе и Балаклаве – фейк

https://crimea.ria.ru/20231002/krymskiy-most-razrushaetsya-sam--na-ukraine-plodyat-novye-feyki-1131795221.html

крымский мост

украина

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, фейк, украина, транспорт, олег крючков, логистика, крым