https://crimea.ria.ru/20230922/razvozhaev-udarov-po-tets-v-sevastopole-i-balaklave---feyk-1131608042.html

Развожаев: удары по ТЭЦ в Севастополе и Балаклаве - фейк

Развожаев: удары по ТЭЦ в Севастополе и Балаклаве - фейк - РИА Новости Крым, 22.09.2023

Развожаев: удары по ТЭЦ в Севастополе и Балаклаве - фейк

Никаких ударов по ТЭЦ в Севастополе нанесено не было, это фейк, который активно распространяют украинские Teleпram-каналы. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 22.09.2023

2023-09-22T19:06

2023-09-22T19:06

2023-09-22T19:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Никаких ударов по ТЭЦ в Севастополе нанесено не было, это фейк, который активно распространяют украинские Teleпram-каналы. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Ранее в соцсетях появились сообщения о громких звуках в Севастополе, и затем фейковая информация была распространены украинскими каналами и СМИ.Сейчас в Севастополе продолжается ликвидация последствий массированной ракетной атаки. Возле здания театра им. Луначарского убирают обломок украинской ракеты, которая была сбита системой ПВО. Власти Севастополя попросили жителей близлежащих домов самостоятельно покинуть район проведения работ и собраться в кинотеатре "Победа" на Большой Морской.На данный момент установлено, что в результате ракетного удара по штабу ЧФ взрывной волной выбило стекла в десяти домах. По данным Минобороны, один военнослужащий на данный момент числится пропавшим без вести. Информации о пострадавших мирных жителях пока не поступало.Читайте также на РИА новости Крым:Севастополь после ракетной атаки: обстановка в городе к этому часуНад Крымом сбита украинская ракета и два беспилотника – МинобороныВ Севастополе с полудня начали стрелять – что происходит

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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