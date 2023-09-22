Развожаев: удары по ТЭЦ в Севастополе и Балаклаве - фейк
Информация о ракетных ударах по объектам энергосистемы Севастополя – фейк
19:06 22.09.2023 (обновлено: 19:08 22.09.2023)
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Никаких ударов по ТЭЦ в Севастополе нанесено не было, это фейк, который активно распространяют украинские Teleпram-каналы. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Никаких ударов ни по Севастопольской ТЭЦ, ни по Балаклавской ТЭС не было. Украинские паблики опять пытаются посеять панику среди горожан. Поэтому повторяю: отпишитесь от тех каналов, которые выдают дезинформацию, играют на вашем волнении и зарабатывают новых подписчиков. Доверяйте информации только из официальных источников", - написал он в своем официальном Telegram-канале.
Ранее в соцсетях появились сообщения о громких звуках в Севастополе, и затем фейковая информация была распространены украинскими каналами и СМИ.
Сейчас в Севастополе продолжается ликвидация последствий массированной ракетной атаки. Возле здания театра им. Луначарского убирают обломок украинской ракеты, которая была сбита системой ПВО. Власти Севастополя попросили жителей близлежащих домов самостоятельно покинуть район проведения работ и собраться в кинотеатре "Победа" на Большой Морской.
На данный момент установлено, что в результате ракетного удара по штабу ЧФ взрывной волной выбило стекла в десяти домах. По данным Минобороны, один военнослужащий на данный момент числится пропавшим без вести. Информации о пострадавших мирных жителях пока не поступало.
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