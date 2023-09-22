Севастополь после ракетной атаки: обстановка в городе к этому часу
Развожаев: в результате ракетной атаки севастопольцы не пострадали
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПлощадь нахимова в Севастополе. Памятник адмиралу нахимову.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Пожар, возникший в Севастополе в результате ракетной атаки штаб Черноморского флота, продолжается, в десяти жилых домах в центре города выбиты стекла, среди гражданского населения пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Напомним, в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Позже в Минобороны России сообщили, что один военнослужащий пропал без вести, а не погиб в результате вражеской атаки.
"По уточненной информации от ударной волны повыбивало стекла в десяти жилых домах в центре города. Люди не пострадали", - отметил он в своем Telegram-канале.
Также Развожаев уточнил, что домах и учреждениях по центральному кольцу города отключили подачу газа и электроэнергии, также снижены параметры водоснабжения.
"Просьба временно снизить при возможности потребление воды на время пока ликвидируют возгорание. Как только пожар будет потушен - все будет включено", - написал он.
Власти города просят жителей и гостей города набраться терпения.
Управляющие компании с оперативными службами продолжают подомовой обход территории в центральной части города. К остеклению окон уже приступили.
Также губернатор Михаил Развожаев призвал не выезжать в центр города и оставаться в зданиях, поскольку ракетная угроза в Севастополе сохраняется.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что средствами противовоздушной обороны в небе над Крымом сбиты крылатые ракеты ВСУ. А его советник Олег Крючков добавил, что одна из ракет сбита возле Бахчисарая. На месте зафиксировано возгорание травы, его ликвидируют силами МЧС.
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