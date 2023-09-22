https://crimea.ria.ru/20230922/sevastopol-posle-raketnoy-ataki-obstanovka-v-gorode-k-etomu-chasu-1131606205.html

Севастополь после ракетной атаки: обстановка в городе к этому часу

Севастополь после ракетной атаки: обстановка в городе к этому часу - РИА Новости Крым, 22.09.2023

Севастополь после ракетной атаки: обстановка в городе к этому часу

Пожар, возникший в Севастополе в результате ракетной атаки штаб Черноморского флота, продолжается, в десяти жилых домах в центре города выбиты стекла, среди... РИА Новости Крым, 22.09.2023

2023-09-22T16:45

2023-09-22T16:45

2023-09-22T16:45

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Пожар, возникший в Севастополе в результате ракетной атаки штаб Черноморского флота, продолжается, в десяти жилых домах в центре города выбиты стекла, среди гражданского населения пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Напомним, в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Позже в Минобороны России сообщили, что один военнослужащий пропал без вести, а не погиб в результате вражеской атаки.Также Развожаев уточнил, что домах и учреждениях по центральному кольцу города отключили подачу газа и электроэнергии, также снижены параметры водоснабжения.Власти города просят жителей и гостей города набраться терпения.Управляющие компании с оперативными службами продолжают подомовой обход территории в центральной части города. К остеклению окон уже приступили.Также губернатор Михаил Развожаев призвал не выезжать в центр города и оставаться в зданиях, поскольку ракетная угроза в Севастополе сохраняется.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что средствами противовоздушной обороны в небе над Крымом сбиты крылатые ракеты ВСУ. А его советник Олег Крючков добавил, что одна из ракет сбита возле Бахчисарая. На месте зафиксировано возгорание травы, его ликвидируют силами МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбиты крылатые ракетыРакетный удар нанесен по штабу флота в СевастополеРазвожаев призвал не выезжать в центр Севастополя из-за ракетной угрозы

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, крым, чф рф (черноморский флот российской федерации), происшествия