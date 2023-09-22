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Севастополь после ракетной атаки: обстановка в городе к этому часу - РИА Новости Крым, 22.09.2023
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Севастополь после ракетной атаки: обстановка в городе к этому часу
Севастополь после ракетной атаки: обстановка в городе к этому часу - РИА Новости Крым, 22.09.2023
Севастополь после ракетной атаки: обстановка в городе к этому часу
Пожар, возникший в Севастополе в результате ракетной атаки штаб Черноморского флота, продолжается, в десяти жилых домах в центре города выбиты стекла, среди... РИА Новости Крым, 22.09.2023
2023-09-22T16:45
2023-09-22T16:45
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу на крым
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Пожар, возникший в Севастополе в результате ракетной атаки штаб Черноморского флота, продолжается, в десяти жилых домах в центре города выбиты стекла, среди гражданского населения пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Напомним, в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Позже в Минобороны России сообщили, что один военнослужащий пропал без вести, а не погиб в результате вражеской атаки.Также Развожаев уточнил, что домах и учреждениях по центральному кольцу города отключили подачу газа и электроэнергии, также снижены параметры водоснабжения.Власти города просят жителей и гостей города набраться терпения.Управляющие компании с оперативными службами продолжают подомовой обход территории в центральной части города. К остеклению окон уже приступили.Также губернатор Михаил Развожаев призвал не выезжать в центр города и оставаться в зданиях, поскольку ракетная угроза в Севастополе сохраняется.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что средствами противовоздушной обороны в небе над Крымом сбиты крылатые ракеты ВСУ. А его советник Олег Крючков добавил, что одна из ракет сбита возле Бахчисарая. На месте зафиксировано возгорание травы, его ликвидируют силами МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбиты крылатые ракетыРакетный удар нанесен по штабу флота в СевастополеРазвожаев призвал не выезжать в центр Севастополя из-за ракетной угрозы
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, крым, чф рф (черноморский флот российской федерации), происшествия
Севастополь после ракетной атаки: обстановка в городе к этому часу

Развожаев: в результате ракетной атаки севастопольцы не пострадали

16:45 22.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПлощадь нахимова в Севастополе. Памятник адмиралу нахимову.
Площадь нахимова в Севастополе. Памятник адмиралу нахимову. - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Пожар, возникший в Севастополе в результате ракетной атаки штаб Черноморского флота, продолжается, в десяти жилых домах в центре города выбиты стекла, среди гражданского населения пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Напомним, в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Позже в Минобороны России сообщили, что один военнослужащий пропал без вести, а не погиб в результате вражеской атаки.
"По уточненной информации от ударной волны повыбивало стекла в десяти жилых домах в центре города. Люди не пострадали", - отметил он в своем Telegram-канале.
Также Развожаев уточнил, что домах и учреждениях по центральному кольцу города отключили подачу газа и электроэнергии, также снижены параметры водоснабжения.
"Просьба временно снизить при возможности потребление воды на время пока ликвидируют возгорание. Как только пожар будет потушен - все будет включено", - написал он.
Власти города просят жителей и гостей города набраться терпения.
Управляющие компании с оперативными службами продолжают подомовой обход территории в центральной части города. К остеклению окон уже приступили.
Также губернатор Михаил Развожаев призвал не выезжать в центр города и оставаться в зданиях, поскольку ракетная угроза в Севастополе сохраняется.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что средствами противовоздушной обороны в небе над Крымом сбиты крылатые ракеты ВСУ. А его советник Олег Крючков добавил, что одна из ракет сбита возле Бахчисарая. На месте зафиксировано возгорание травы, его ликвидируют силами МЧС.
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