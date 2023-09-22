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Развожаев призвал не выезжать в центр Севастополя из-за ракетной угрозы - РИА Новости Крым, 22.09.2023
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Развожаев призвал не выезжать в центр Севастополя из-за ракетной угрозы
Развожаев призвал не выезжать в центр Севастополя из-за ракетной угрозы - РИА Новости Крым, 22.09.2023
Развожаев призвал не выезжать в центр Севастополя из-за ракетной угрозы
Ракетная угроза в Севастополе сохраняется, губернатор Михаил Развожаев призвал не выезжать в центр города и оставаться в зданиях. РИА Новости Крым, 22.09.2023
2023-09-22T13:41
2023-09-22T14:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Ракетная угроза в Севастополе сохраняется, губернатор Михаил Развожаев призвал не выезжать в центр города и оставаться в зданиях.Губернатор подчеркнул, что на месте работают сотрудники МЧС России. В готовность приведена аэромобильная группировка и введена резервная техника.Ранее в пятницу по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок.Движение в центре города ограничено, на месте работают сотрудники экстренных и силовых служб.Дептранс Севастополя сообщает, что "посадка и высадка по компенсационному маршруту осуществляется на пл. Суворова".Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Севастополе после удара по штабу флотаНад Крымом сбиты крылатые ракетыСигнал воздушной тревоги в Севастополе: что делать при угрозе
https://crimea.ria.ru/20230922/raketnyy-udar-nanesen-po-shtabu-flota-v-sevastopole-1131599136.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, мчс крыма, атаки всу на крым, новости крыма, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, общество, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Развожаев призвал не выезжать в центр Севастополя из-за ракетной угрозы

Развожаев призвал не выезжать в центр Севастополя из-за возможной повторной ракетной атаки

13:41 22.09.2023 (обновлено: 14:45 22.09.2023)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Ракетная угроза в Севастополе сохраняется, губернатор Михаил Развожаев призвал не выезжать в центр города и оставаться в зданиях.

"Возможна еще одна атака. Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий. Всем, кто находится рядом со штабом флота – при звуках сирены проследовать в укрытия", – написал он.

Губернатор подчеркнул, что на месте работают сотрудники МЧС России. В готовность приведена аэромобильная группировка и введена резервная техника.

"Огнеборцы принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания. Продолжается наращивание сил и средств", отметил губернатор.

Ранее в пятницу по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок.
Движение в центре города ограничено, на месте работают сотрудники экстренных и силовых служб.
Дептранс Севастополя сообщает, что "посадка и высадка по компенсационному маршруту осуществляется на пл. Суворова".
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13:22
Ракетный удар нанесен по штабу флота в Севастополе
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Заголовок открываемого материала
13:22Ракетный удар нанесен по штабу флота в Севастополе
16:37ВС РФ поразили станции обнаружения и пункты управления ВСУ
16:08Атака ВСУ на Севастополь и Крым - что известно к этому часу
15:29В Минобороны уточнили данные о пострадавших при атаке на Севастополь
15:17В Крыму перебои с интернетом – власти сообщили о хакерской атаке
15:08На Крымском мосту очередь – сколько ждать проезда
14:52Один военный погиб при ракетной атаке на штаб ЧФ в Севастополе
14:41Что происходит в Севастополе после удара по штабу флота
14:25Над Крымом сбиты крылатые ракеты
14:24Ракетный удар по Бахчисараю - что известно к этому часу
14:17В Севастополе отбой ракетной и авиационной опасности
14:13Сигнал воздушной тревоги в Севастополе: что делать при угрозе
14:01Крымский мост открыт
13:41Развожаев призвал не выезжать в центр Севастополя из-за ракетной угрозы
13:22Ракетный удар нанесен по штабу флота в Севастополе
13:16Еще 106 ударов: ВСУ усилили обстрелы херсонского левобережья
13:04Рейд Севастопольской бухты снова закрыт
12:52Крымский мост снова закрыт
12:46В лагере миротворцев РФ в Карабахе остаются более 1300 мирных жителей
12:21В МинЖКХ Крыма сообщили, когда начнут отапливать жилые дома
12:01В Севастополе с полудня начали стрелять – что происходит
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