https://crimea.ria.ru/20230922/razvozhaev-prizval-ne-vyezzhat-v-tsentr-sevastopolya-1131599349.html

Развожаев призвал не выезжать в центр Севастополя из-за ракетной угрозы

Развожаев призвал не выезжать в центр Севастополя из-за ракетной угрозы - РИА Новости Крым, 22.09.2023

Развожаев призвал не выезжать в центр Севастополя из-за ракетной угрозы

Ракетная угроза в Севастополе сохраняется, губернатор Михаил Развожаев призвал не выезжать в центр города и оставаться в зданиях. РИА Новости Крым, 22.09.2023

2023-09-22T13:41

2023-09-22T13:41

2023-09-22T14:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Ракетная угроза в Севастополе сохраняется, губернатор Михаил Развожаев призвал не выезжать в центр города и оставаться в зданиях.Губернатор подчеркнул, что на месте работают сотрудники МЧС России. В готовность приведена аэромобильная группировка и введена резервная техника.Ранее в пятницу по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок.Движение в центре города ограничено, на месте работают сотрудники экстренных и силовых служб.Дептранс Севастополя сообщает, что "посадка и высадка по компенсационному маршруту осуществляется на пл. Суворова".Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Севастополе после удара по штабу флотаНад Крымом сбиты крылатые ракетыСигнал воздушной тревоги в Севастополе: что делать при угрозе

https://crimea.ria.ru/20230922/raketnyy-udar-nanesen-po-shtabu-flota-v-sevastopole-1131599136.html

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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