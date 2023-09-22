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Над Крымом сбиты крылатые ракеты - РИА Новости Крым, 22.09.2023
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Над Крымом сбиты крылатые ракеты
Над Крымом сбиты крылатые ракеты - РИА Новости Крым, 22.09.2023
Над Крымом сбиты крылатые ракеты
Средствами противовоздушной обороны в небе над Крымом сбиты крылатые ракеты ВСУ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 22.09.2023
2023-09-22T14:25
2023-09-22T14:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Средствами противовоздушной обороны в небе над Крымом сбиты крылатые ракеты ВСУ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в районе Бахчисарая дежурными средства ПВО сбита украинская ракета. Зафиксировано возгорание травы, на месте работают сотрудники МЧС.Кроме того, в пятницу днем ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Осколок упал возле театра Луначарского. После этого власти города объявили о возможности повторной атаки и призвали не выезжать в центр. Через полчаса угроза атаки была снята.Читайте также на РИА Новости Крым:Сигнал воздушной тревоги в Севастополе: что делать при угрозеВ Севастополе отбой ракетной и авиационной опасностиРазвожаев призвал не выезжать в центр Севастополя из-за ракетной угрозы
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сергей аксенов, пво, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости, новости крыма, армия и флот, атаки всу на крым, обстрелы всу
Над Крымом сбиты крылатые ракеты

Аксенов: силами ПВО над Крымом сбиты крылатые ракеты

14:25 22.09.2023 (обновлено: 14:46 22.09.2023)
 
© Фото: пресс-служба Черноморского флотаДивизион зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" Южного военного округа, дислоцированный в Феодосии
Дивизион зенитных ракетных систем С-400 Триумф Южного военного округа, дислоцированный в Феодосии
© Фото: пресс-служба Черноморского флота
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Средствами противовоздушной обороны в небе над Крымом сбиты крылатые ракеты ВСУ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Над территорией Республики Крым силами ПВО сбиты крылатые ракеты. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в районе Бахчисарая дежурными средства ПВО сбита украинская ракета. Зафиксировано возгорание травы, на месте работают сотрудники МЧС.
Кроме того, в пятницу днем ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Осколок упал возле театра Луначарского. После этого власти города объявили о возможности повторной атаки и призвали не выезжать в центр. Через полчаса угроза атаки была снята.
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