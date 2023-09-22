https://crimea.ria.ru/20230922/nad-krymom-sbity-krylatye-rakety-1131600544.html

Над Крымом сбиты крылатые ракеты

Над Крымом сбиты крылатые ракеты - РИА Новости Крым, 22.09.2023

Над Крымом сбиты крылатые ракеты

Средствами противовоздушной обороны в небе над Крымом сбиты крылатые ракеты ВСУ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 22.09.2023

2023-09-22T14:25

2023-09-22T14:25

2023-09-22T14:46

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Средствами противовоздушной обороны в небе над Крымом сбиты крылатые ракеты ВСУ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в районе Бахчисарая дежурными средства ПВО сбита украинская ракета. Зафиксировано возгорание травы, на месте работают сотрудники МЧС.Кроме того, в пятницу днем ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Осколок упал возле театра Луначарского. После этого власти города объявили о возможности повторной атаки и призвали не выезжать в центр. Через полчаса угроза атаки была снята.Читайте также на РИА Новости Крым:Сигнал воздушной тревоги в Севастополе: что делать при угрозеВ Севастополе отбой ракетной и авиационной опасностиРазвожаев призвал не выезжать в центр Севастополя из-за ракетной угрозы

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2023

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сергей аксенов, пво, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости, новости крыма, армия и флот, атаки всу на крым, обстрелы всу