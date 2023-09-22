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Над Крымом сбиты крылатые ракеты
Над Крымом сбиты крылатые ракеты - РИА Новости Крым, 22.09.2023
Над Крымом сбиты крылатые ракеты
Средствами противовоздушной обороны в небе над Крымом сбиты крылатые ракеты ВСУ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 22.09.2023
2023-09-22T14:25
2023-09-22T14:25
2023-09-22T14:46
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Средствами противовоздушной обороны в небе над Крымом сбиты крылатые ракеты ВСУ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в районе Бахчисарая дежурными средства ПВО сбита украинская ракета. Зафиксировано возгорание травы, на месте работают сотрудники МЧС.Кроме того, в пятницу днем ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Осколок упал возле театра Луначарского. После этого власти города объявили о возможности повторной атаки и призвали не выезжать в центр. Через полчаса угроза атаки была снята.Читайте также на РИА Новости Крым:Сигнал воздушной тревоги в Севастополе: что делать при угрозеВ Севастополе отбой ракетной и авиационной опасностиРазвожаев призвал не выезжать в центр Севастополя из-за ракетной угрозы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Над Крымом сбиты крылатые ракеты
Аксенов: силами ПВО над Крымом сбиты крылатые ракеты
14:25 22.09.2023 (обновлено: 14:46 22.09.2023)