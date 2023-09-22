https://crimea.ria.ru/20230922/raketnyy-udar-po-bakhchisarayu---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1131600409.html

Ракетный удар по Бахчисараю - что известно к этому часу

Ракетный удар по Бахчисараю - что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 22.09.2023

Ракетный удар по Бахчисараю - что известно к этому часу

За границами города Бахчисарай в Крыму дежурными средства противовоздушной обороны сбита ракета. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 22.09.2023

2023-09-22T14:24

2023-09-22T14:24

2023-09-22T14:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. За границами города Бахчисарай в Крыму дежурными средства противовоздушной обороны сбита ракета. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. "За городом Бахчисарай силами ПВО сбита ракета. От обломков загорелась трава", – написал в своем Telegram-канале Крючков. Сотрудники МЧС ликвидируют возгорание. В Бахчисарае все спокойно, добавил он.Ранее в пятницу по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок. Движение в центре города ограничено, на месте работают сотрудники экстренных и силовых служб. Дептранс Севастополя сообщает, что "посадка и высадка по компенсационному маршруту осуществляется на пл. Суворова".Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Севастополе после удара по штабу флотаНад Крымом сбиты крылатые ракетыСигнал воздушной тревоги в Севастополе: что делать при угрозе

https://crimea.ria.ru/20230922/razvozhaev-prizval-ne-vyezzhat-v-tsentr-sevastopolya-1131599349.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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