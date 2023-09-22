Рейтинг@Mail.ru
Ракетный удар по Бахчисараю - что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230922/raketnyy-udar-po-bakhchisarayu---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1131600409.html
Ракетный удар по Бахчисараю - что известно к этому часу
Ракетный удар по Бахчисараю - что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 22.09.2023
Ракетный удар по Бахчисараю - что известно к этому часу
За границами города Бахчисарай в Крыму дежурными средства противовоздушной обороны сбита ракета. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 22.09.2023
2023-09-22T14:24
2023-09-22T14:43
атаки всу на крым
всу (вооруженные силы украины)
крым
новости крыма
севастополь
олег крючков
михаил развожаев
чф рф (черноморский флот российской федерации)
бахчисарай
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110643/79/1106437975_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_86fc301debb43a0c2a532de13f1bf345.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. За границами города Бахчисарай в Крыму дежурными средства противовоздушной обороны сбита ракета. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. "За городом Бахчисарай силами ПВО сбита ракета. От обломков загорелась трава", – написал в своем Telegram-канале Крючков. Сотрудники МЧС ликвидируют возгорание. В Бахчисарае все спокойно, добавил он.Ранее в пятницу по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок. Движение в центре города ограничено, на месте работают сотрудники экстренных и силовых служб. Дептранс Севастополя сообщает, что "посадка и высадка по компенсационному маршруту осуществляется на пл. Суворова".Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Севастополе после удара по штабу флотаНад Крымом сбиты крылатые ракетыСигнал воздушной тревоги в Севастополе: что делать при угрозе
https://crimea.ria.ru/20230922/razvozhaev-prizval-ne-vyezzhat-v-tsentr-sevastopolya-1131599349.html
крым
севастополь
бахчисарай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110643/79/1106437975_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_8b6eefc32b2c7cfcf83504b8187a27c8.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), крым, новости крыма, севастополь, олег крючков, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), бахчисарай, безопасность республики крым и севастополя
Ракетный удар по Бахчисараю - что известно к этому часу

В районе Бахчисарая российские ПВО сбили ракету – горит трава

14:24 22.09.2023 (обновлено: 14:43 22.09.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВид на город Бахчисарай
Вид на город Бахчисарай - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. За границами города Бахчисарай в Крыму дежурными средства противовоздушной обороны сбита ракета. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
"За городом Бахчисарай силами ПВО сбита ракета. От обломков загорелась трава", – написал в своем Telegram-канале Крючков. Сотрудники МЧС ликвидируют возгорание. В Бахчисарае все спокойно, добавил он.
Ранее в пятницу по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок.
Движение в центре города ограничено, на месте работают сотрудники экстренных и силовых служб.
Дептранс Севастополя сообщает, что "посадка и высадка по компенсационному маршруту осуществляется на пл. Суворова".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что происходит в Севастополе после удара по штабу флота
Над Крымом сбиты крылатые ракеты
Сигнал воздушной тревоги в Севастополе: что делать при угрозе
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
13:41
Развожаев призвал не выезжать в центр Севастополя из-за ракетной угрозы
Атаки ВСУ на КрымВСУ (Вооруженные силы Украины)КрымНовости КрымаСевастопольОлег КрючковМихаил РазвожаевЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)БахчисарайБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Молния
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:22Ракетный удар нанесен по штабу флота в Севастополе
16:37ВС РФ поразили станции обнаружения и пункты управления ВСУ
16:08Атака ВСУ на Севастополь и Крым - что известно к этому часу
15:29В Минобороны уточнили данные о пострадавших при атаке на Севастополь
15:17В Крыму перебои с интернетом – власти сообщили о хакерской атаке
15:08На Крымском мосту очередь – сколько ждать проезда
14:52Один военный погиб при ракетной атаке на штаб ЧФ в Севастополе
14:41Что происходит в Севастополе после удара по штабу флота
14:25Над Крымом сбиты крылатые ракеты
14:24Ракетный удар по Бахчисараю - что известно к этому часу
14:17В Севастополе отбой ракетной и авиационной опасности
14:13Сигнал воздушной тревоги в Севастополе: что делать при угрозе
14:01Крымский мост открыт
13:41Развожаев призвал не выезжать в центр Севастополя из-за ракетной угрозы
13:22Ракетный удар нанесен по штабу флота в Севастополе
13:16Еще 106 ударов: ВСУ усилили обстрелы херсонского левобережья
13:04Рейд Севастопольской бухты снова закрыт
12:52Крымский мост снова закрыт
12:46В лагере миротворцев РФ в Карабахе остаются более 1300 мирных жителей
12:21В МинЖКХ Крыма сообщили, когда начнут отапливать жилые дома
12:01В Севастополе с полудня начали стрелять – что происходит
Лента новостейМолния