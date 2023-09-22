https://crimea.ria.ru/20230922/raketnyy-udar-po-bakhchisarayu---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1131600409.html
Ракетный удар по Бахчисараю - что известно к этому часу
Ракетный удар по Бахчисараю - что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 22.09.2023
Ракетный удар по Бахчисараю - что известно к этому часу
За границами города Бахчисарай в Крыму дежурными средства противовоздушной обороны сбита ракета. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 22.09.2023
2023-09-22T14:24
2023-09-22T14:24
2023-09-22T14:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. За границами города Бахчисарай в Крыму дежурными средства противовоздушной обороны сбита ракета. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. "За городом Бахчисарай силами ПВО сбита ракета. От обломков загорелась трава", – написал в своем Telegram-канале Крючков. Сотрудники МЧС ликвидируют возгорание. В Бахчисарае все спокойно, добавил он.Ранее в пятницу по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок. Движение в центре города ограничено, на месте работают сотрудники экстренных и силовых служб. Дептранс Севастополя сообщает, что "посадка и высадка по компенсационному маршруту осуществляется на пл. Суворова".Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Севастополе после удара по штабу флотаНад Крымом сбиты крылатые ракетыСигнал воздушной тревоги в Севастополе: что делать при угрозе
https://crimea.ria.ru/20230922/razvozhaev-prizval-ne-vyezzhat-v-tsentr-sevastopolya-1131599349.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Ракетный удар по Бахчисараю - что известно к этому часу
В районе Бахчисарая российские ПВО сбили ракету – горит трава
14:24 22.09.2023 (обновлено: 14:43 22.09.2023)