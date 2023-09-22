Сигнал воздушной тревоги в Севастополе: что делать при угрозе
Что делать при сигнале воздушной тревоги в Севастополе
14:13 22.09.2023 (обновлено: 14:46 22.09.2023)
© Фото с сайта МЧС РКСистема оповещения МЧС
© Фото с сайта МЧС РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Власти Севастополя из-за сохранения ракетной угрозы опубликовали алгоритм действий на случай воздушной тревоги.
При получении звукового сигнала электросиренами "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" и голосового оповещения "ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!" в сетях радио и ТВ, необходимо:
- —при нахождении в многоквартирном доме, если вы не знаете о месте ближайшего укрытия, плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходить; перекройте газ, воду, отключите электричество; укройтесь в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна;
- —при нахождении в многоквартирном доме, если вы знаете о месте нахождения ближайшего укрытия, плотно закройте окна, перекройте все, возьмите вещи первой необходимости (документы, мобильный телефон, деньги, банковские карты), предупредите соседей и, не используя лифт, следуйте в укрытие;
- —при нахождении в автомобиле или общественном транспорте остановите автомобиль, покиньте его и используйте для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия);
- —при нахождении на улице используйте для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).
"Помните! Не подходят для укрытия места под автотехникой (легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами), места под стенами многоквартирных домов, офисов и магазинов, поскольку от взрывной волны сверху будет падать много стекла. Безопасное расстояние от таких строений – 30-50 метров", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.
Ранее в пятницу по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок. Движение в центре города ограничено, на месте работают сотрудники экстренных и силовых служб.
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