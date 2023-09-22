https://crimea.ria.ru/20230922/signal-vozdushnoy-trevogi-v-sevastopole--chto-delat-pri-ugroze-1131600012.html

Сигнал воздушной тревоги в Севастополе: что делать при угрозе

Сигнал воздушной тревоги в Севастополе: что делать при угрозе - РИА Новости Крым, 22.09.2023

Сигнал воздушной тревоги в Севастополе: что делать при угрозе

Власти Севастополя из-за сохранения ракетной угрозы опубликовали алгоритм действий на случай воздушной тревоги. РИА Новости Крым, 22.09.2023

2023-09-22T14:13

2023-09-22T14:13

2023-09-22T14:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Власти Севастополя из-за сохранения ракетной угрозы опубликовали алгоритм действий на случай воздушной тревоги.При получении звукового сигнала электросиренами "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" и голосового оповещения "ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!" в сетях радио и ТВ, необходимо:Ранее в пятницу по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок. Движение в центре города ограничено, на месте работают сотрудники экстренных и силовых служб.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Севастополе после удара по штабу флотаНад Крымом сбиты крылатые ракетыСигнал воздушной тревоги в Севастополе: что делать при угрозе

https://crimea.ria.ru/20230922/chto-proiskhodit-v-sevastopole-posle-udara-po-shtabu-flota-1131601181.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, безопасность республики крым и севастополя, крым, мчс крыма, новости крыма, атаки всу на крым, обстрелы всу, михаил развожаев