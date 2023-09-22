https://crimea.ria.ru/20230922/v-sevastopole-otboy-raketnoy-i-aviatsionnoy-opasnosti-1131600160.html

В Севастополе отбой ракетной и авиационной опасности

В Севастополе отбой ракетной и авиационной опасности - РИА Новости Крым, 22.09.2023

В Севастополе отбой ракетной и авиационной опасности

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отбое ракетной и авиационной опасности в городе, но попросил по-прежнему не выезжать в центр. РИА Новости Крым, 22.09.2023

2023-09-22T14:17

2023-09-22T14:17

2023-09-22T14:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отбое ракетной и авиационной опасности в городе, но попросил по-прежнему не выезжать в центр.В пятницу днем ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Осколок упал возле театра Луначарского. После этого власти города объявили о возможности повторной атаки и призвали не выезжать в центр. Через полчаса угроза атаки была снята.Губернатор подчеркнул, что на месте работают сотрудники МЧС России. В готовность приведена аэромобильная группировка и введена резервная техника.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Севастополе после удара по штабу флотаНад Крымом сбиты крылатые ракетыСигнал воздушной тревоги в Севастополе: что делать при угрозе

https://crimea.ria.ru/20230922/raketnyy-udar-po-bakhchisarayu---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1131600409.html

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2023

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