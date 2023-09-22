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В Севастополе отбой ракетной и авиационной опасности - РИА Новости Крым, 22.09.2023
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В Севастополе отбой ракетной и авиационной опасности
В Севастополе отбой ракетной и авиационной опасности - РИА Новости Крым, 22.09.2023
В Севастополе отбой ракетной и авиационной опасности
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отбое ракетной и авиационной опасности в городе, но попросил по-прежнему не выезжать в центр. РИА Новости Крым, 22.09.2023
2023-09-22T14:17
2023-09-22T14:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отбое ракетной и авиационной опасности в городе, но попросил по-прежнему не выезжать в центр.В пятницу днем ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Осколок упал возле театра Луначарского. После этого власти города объявили о возможности повторной атаки и призвали не выезжать в центр. Через полчаса угроза атаки была снята.Губернатор подчеркнул, что на месте работают сотрудники МЧС России. В готовность приведена аэромобильная группировка и введена резервная техника.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Севастополе после удара по штабу флотаНад Крымом сбиты крылатые ракетыСигнал воздушной тревоги в Севастополе: что делать при угрозе
https://crimea.ria.ru/20230922/raketnyy-udar-po-bakhchisarayu---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1131600409.html
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севастополь, атаки всу на крым, крым, новости крыма, михаил развожаев, происшествия, всу (вооруженные силы украины), безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), обстрелы всу
В Севастополе отбой ракетной и авиационной опасности

Развожаев: в Севастополе отбой ракетной и авиационной опасности

14:17 22.09.2023 (обновлено: 14:46 22.09.2023)
 
© РИА Новости КрымСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отбое ракетной и авиационной опасности в городе, но попросил по-прежнему не выезжать в центр.
В пятницу днем ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Осколок упал возле театра Луначарского. После этого власти города объявили о возможности повторной атаки и призвали не выезжать в центр. Через полчаса угроза атаки была снята.

"Отбой ракетной и авиационной опасности! Но в центр по-прежнему большая просьба не выезжать. Дороги перекрыты, идет ряд специальных мероприятий", – написал Развожаев.

Губернатор подчеркнул, что на месте работают сотрудники МЧС России. В готовность приведена аэромобильная группировка и введена резервная техника.
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14:13Сигнал воздушной тревоги в Севастополе: что делать при угрозе
14:01Крымский мост открыт
13:41Развожаев призвал не выезжать в центр Севастополя из-за ракетной угрозы
13:22Ракетный удар нанесен по штабу флота в Севастополе
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