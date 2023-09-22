https://crimea.ria.ru/20230922/v-minoborony-utochnili-dannye-o-postradavshikh-pri-atake-na-sevastopol-1131602684.html
В Минобороны уточнили данные о пострадавших при атаке на Севастополь
В Минобороны уточнили данные о пострадавших при атаке на Севастополь - РИА Новости Крым, 22.09.2023
В Минобороны уточнили данные о пострадавших при атаке на Севастополь
При ракетной атаке ВСУ на Севастополь один военнослужащий пропал без вести, а не погиб, уточнили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 22.09.2023
2023-09-22T15:29
2023-09-22T15:29
2023-09-22T15:29
чф рф (черноморский флот российской федерации)
министерство обороны рф
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. При ракетной атаке ВСУ на Севастополь один военнослужащий пропал без вести, а не погиб, уточнили в Минобороны России.ВСУ нанесли удар по Севастополю в пятницу днем, средства ПВО сбили пять ракет. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил об атаке на штаб Черноморского флота, в результате чего здание получило повреждения. В Минобороны проинформировали об одном погибшем в результате происшествия, однако сейчас ведомство уточнило данные.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что средствами противовоздушной обороны в небе над Крымом сбиты крылатые ракеты ВСУ. А его советник Олег Крючков добавил, что одна из ракет сбита возле Бахчисарая. На месте зафиксировано возгорание травы, его ликвидируют силами МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбиты крылатые ракетыРакетный удар нанесен по штабу флота в СевастополеРазвожаев призвал не выезжать в центр Севастополя из-за ракетной угрозы
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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чф рф (черноморский флот российской федерации), министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым
В Минобороны уточнили данные о пострадавших при атаке на Севастополь
При атаке на Севастополь военнослужащий пропал без вести, уточнили в Минобороны