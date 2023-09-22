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Один военный погиб при ракетной атаке на штаб ЧФ в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.09.2023
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Один военный погиб при ракетной атаке на штаб ЧФ в Севастополе
Один военный погиб при ракетной атаке на штаб ЧФ в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.09.2023
Один военный погиб при ракетной атаке на штаб ЧФ в Севастополе
Один военнослужащий погиб при ракетной атаке ВСУ на штаб Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.09.2023
2023-09-22T14:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Один военнослужащий погиб при ракетной атаке ВСУ на штаб Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как сообщалось, в пятницу днем ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Осколок упал возле театра Луначарского, возникло возгорание. На месте происшествия продолжают работать все экстренные службы и силовики. Движение в центре города ограничено.
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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чф рф (черноморский флот российской федерации), министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, армия и флот, атаки всу на крым, утраты
Один военный погиб при ракетной атаке на штаб ЧФ в Севастополе

Минобороны: один военный погиб при ракетной атаке на штаб ЧФ в Севастополе

14:52 22.09.2023 (обновлено: 14:56 22.09.2023)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАндреевский флаг
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Один военнослужащий погиб при ракетной атаке ВСУ на штаб Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня днем киевским режимом нанесен ракетный удар по городу Севастополь. В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации один военнослужащий погиб", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в пятницу днем ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Осколок упал возле театра Луначарского, возникло возгорание. На месте происшествия продолжают работать все экстренные службы и силовики. Движение в центре города ограничено.
ЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Министерство обороны РФБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаАрмия и флотАтаки ВСУ на КрымУтраты
 
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Заголовок открываемого материала
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15:29В Минобороны уточнили данные о пострадавших при атаке на Севастополь
15:17В Крыму перебои с интернетом – власти сообщили о хакерской атаке
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14:52Один военный погиб при ракетной атаке на штаб ЧФ в Севастополе
14:41Что происходит в Севастополе после удара по штабу флота
14:25Над Крымом сбиты крылатые ракеты
14:24Ракетный удар по Бахчисараю - что известно к этому часу
14:17В Севастополе отбой ракетной и авиационной опасности
14:13Сигнал воздушной тревоги в Севастополе: что делать при угрозе
14:01Крымский мост открыт
13:41Развожаев призвал не выезжать в центр Севастополя из-за ракетной угрозы
13:22Ракетный удар нанесен по штабу флота в Севастополе
13:16Еще 106 ударов: ВСУ усилили обстрелы херсонского левобережья
13:04Рейд Севастопольской бухты снова закрыт
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