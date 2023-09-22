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Один военный погиб при ракетной атаке на штаб ЧФ в Севастополе
Один военный погиб при ракетной атаке на штаб ЧФ в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.09.2023
Один военный погиб при ракетной атаке на штаб ЧФ в Севастополе
Один военнослужащий погиб при ракетной атаке ВСУ на штаб Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.09.2023
2023-09-22T14:52
2023-09-22T14:52
2023-09-22T14:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Один военнослужащий погиб при ракетной атаке ВСУ на штаб Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как сообщалось, в пятницу днем ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Осколок упал возле театра Луначарского, возникло возгорание. На месте происшествия продолжают работать все экстренные службы и силовики. Движение в центре города ограничено.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Один военный погиб при ракетной атаке на штаб ЧФ в Севастополе
Минобороны: один военный погиб при ракетной атаке на штаб ЧФ в Севастополе
14:52 22.09.2023 (обновлено: 14:56 22.09.2023)