https://crimea.ria.ru/20230922/odin-voennyy-pogib-pri-raketnoy-atake-na-shtab-chf-v-sevastopole-1131601856.html

Один военный погиб при ракетной атаке на штаб ЧФ в Севастополе

Один военный погиб при ракетной атаке на штаб ЧФ в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.09.2023

Один военный погиб при ракетной атаке на штаб ЧФ в Севастополе

Один военнослужащий погиб при ракетной атаке ВСУ на штаб Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.09.2023

2023-09-22T14:52

2023-09-22T14:52

2023-09-22T14:56

чф рф (черноморский флот российской федерации)

министерство обороны рф

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утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Один военнослужащий погиб при ракетной атаке ВСУ на штаб Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как сообщалось, в пятницу днем ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Осколок упал возле театра Луначарского, возникло возгорание. На месте происшествия продолжают работать все экстренные службы и силовики. Движение в центре города ограничено.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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