https://crimea.ria.ru/20230922/sevastopoltsev-prosyat-pokinut-doma-iz-za-oskolka-rakety-1131606633.html

Севастопольцев просят покинуть дома из-за осколка ракеты - ДОПОЛНЕНО

Севастопольцев просят покинуть дома из-за осколка ракеты - ДОПОЛНЕНО - РИА Новости Крым, 22.09.2023

Севастопольцев просят покинуть дома из-за осколка ракеты - ДОПОЛНЕНО

Оперштаб Севастополя принял решение о повышенных мерах безопасности на время проведения операции по уборке частей сбитой ракеты. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 22.09.2023

2023-09-22T17:22

2023-09-22T17:22

2023-09-22T17:41

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севастополь

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новости крыма

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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Оперштаб Севастополя принял решение о повышенных мерах безопасности на время проведения операции по уборке частей сбитой ракеты. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, когда спецслужбы все уберут, жители смогут вернуться домой.Ранее глава региона сообщил, что в Севастополе у здания театра имени Луначарского оперативные службы будут убирать фрагмент сбитой ракеты. Он призвал севастопольцев, которые живут рядом, плотно закрыть окна и не выходить на улицу. Однако позже оперштабом было принято другое решение.На данный момент в городе устраняют последствия ракетного удара. В десяти домах выбиты стекла, сообщил ранее Михаил Развожаев. Продолжается подомовой обход территории, информации о пострадавших мирных гражданах пока не поступало. По данным Минобороны, в результате ракетного удара по штабу Черноморского флота один военнослужащий на данный момент числится пропавшим без вести.ВСУ нанесли удар по Севастополю в пятницу днем, средства ПВО сбили пять ракет. Осколок ракеты упал возле здания театра Луначарского.На территорию Крыма 22 сентября была произведена массированная атака, крылатые ракеты сбиты средствами ПВО, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Одна из них была отражена в Бахчисарайском районе.Власти республики призывают сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Читайте также на РИА новости Крым:Севастополь после ракетной атаки: обстановка в городе к этому часуНад Крымом сбита украинская ракета и два беспилотника – МинобороныВ Севастополе с полудня начали стрелять – что происходит

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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