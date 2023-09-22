https://crimea.ria.ru/20230922/sevastopoltsev-prosyat-pokinut-doma-iz-za-oskolka-rakety-1131606633.html
Севастопольцев просят покинуть дома из-за осколка ракеты - ДОПОЛНЕНО
Севастопольцев просят покинуть дома из-за осколка ракеты - ДОПОЛНЕНО - РИА Новости Крым, 22.09.2023
Севастопольцев просят покинуть дома из-за осколка ракеты - ДОПОЛНЕНО
Оперштаб Севастополя принял решение о повышенных мерах безопасности на время проведения операции по уборке частей сбитой ракеты. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 22.09.2023
2023-09-22T17:22
2023-09-22T17:22
2023-09-22T17:41
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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Оперштаб Севастополя принял решение о повышенных мерах безопасности на время проведения операции по уборке частей сбитой ракеты. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, когда спецслужбы все уберут, жители смогут вернуться домой.Ранее глава региона сообщил, что в Севастополе у здания театра имени Луначарского оперативные службы будут убирать фрагмент сбитой ракеты. Он призвал севастопольцев, которые живут рядом, плотно закрыть окна и не выходить на улицу. Однако позже оперштабом было принято другое решение.На данный момент в городе устраняют последствия ракетного удара. В десяти домах выбиты стекла, сообщил ранее Михаил Развожаев. Продолжается подомовой обход территории, информации о пострадавших мирных гражданах пока не поступало. По данным Минобороны, в результате ракетного удара по штабу Черноморского флота один военнослужащий на данный момент числится пропавшим без вести.ВСУ нанесли удар по Севастополю в пятницу днем, средства ПВО сбили пять ракет. Осколок ракеты упал возле здания театра Луначарского.На территорию Крыма 22 сентября была произведена массированная атака, крылатые ракеты сбиты средствами ПВО, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Одна из них была отражена в Бахчисарайском районе.Власти республики призывают сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Читайте также на РИА новости Крым:Севастополь после ракетной атаки: обстановка в городе к этому часуНад Крымом сбита украинская ракета и два беспилотника – МинобороныВ Севастополе с полудня начали стрелять – что происходит
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атаки всу на крым, севастополь, михаил развожаев, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма
Севастопольцев просят покинуть дома из-за осколка ракеты - ДОПОЛНЕНО
Жителей домов на пр. Нахимова просят в Севастополе временно эвакуироваться
17:22 22.09.2023 (обновлено: 17:41 22.09.2023)
СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Оперштаб Севастополя принял решение о повышенных мерах безопасности на время проведения операции по уборке частей сбитой ракеты. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В течение ближайших 30 минут всем жителям домов по проспекту Нахимова просьба проследовать самостоятельно в кинотеатр "Победа" на Большой Морской, либо к точкам сбора на площадь Нахимова или площадь Лазарева. С этих точек автобусами людей будут вывозить к кинотеатру. Ничего брать с собой не надо", - написал Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его информации, когда спецслужбы все уберут, жители смогут вернуться домой.
"Оперштаб просит всех воздержаться от движения на своем личном транспорте, пока не окончатся оперативные мероприятия, по следующему маршруту: ул. Ленина — Суворова — Красный спуск — Днепровский мост — Ревякина — Ялтинское кольцо. Просьба тем, кто стоит на улице Ленина, отойти от дороги и не мешать проведению работ по транспортировке части сбитой ракеты. Когда можно будет проехать на личном автотранспорте по этому маршруту — информация сразу будет доведена", - добавил губернатор.
Ранее глава региона сообщил, что в Севастополе у здания театра имени Луначарского оперативные службы будут убирать фрагмент сбитой ракеты. Он призвал севастопольцев, которые живут рядом, плотно закрыть окна и не выходить на улицу. Однако позже оперштабом было принято другое решение.
На данный момент в городе устраняют последствия ракетного удара. В десяти домах выбиты стекла
, сообщил ранее Михаил Развожаев. Продолжается подомовой обход территории, информации о пострадавших мирных гражданах пока не поступало. По данным Минобороны, в результате ракетного удара по штабу Черноморского флота один военнослужащий
на данный момент числится пропавшим без вести.
ВСУ нанесли удар по Севастополю
в пятницу днем, средства ПВО сбили пять ракет. Осколок ракеты упал возле здания театра Луначарского.
На территорию Крыма 22 сентября была произведена массированная атака, крылатые ракеты сбиты средствами ПВО, сообщил глава республики
Сергей Аксенов. Одна из них была отражена
в Бахчисарайском районе.
Власти республики призывают сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
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