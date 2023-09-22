https://crimea.ria.ru/20230922/v-sevastopole-s-poludnya-nachali-strelyat--chto-proiskhodit-1131596336.html
В Севастополе с полудня начали стрелять – что происходит
В Севастополе с полудня начали стрелять – что происходит - РИА Новости Крым, 22.09.2023
В Севастополе с полудня начали стрелять – что происходит
Военные в Севастополе проведут плановые стрельбы с полудня, тренировки продлятся в течение часа. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.09.2023
2023-09-22T12:01
2023-09-22T12:01
2023-09-22T12:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Военные в Севастополе проведут плановые стрельбы с полудня, тренировки продлятся в течение часа. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев отметил, что в городе все спокойно.Военные в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения и тренировки, о которых заранее предупреждают жителей и гостей регионов местные власти. Также главы РК и Севастополя сообщают о готовящихся мероприятиях саперов по уничтожению взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.Ранее 22 сентября советник главы РК Олег Крючков предупредил, что пяти районах республики в разное время в течение дня могут быть слышны взрывы со спецполигонов, где специалисты утилизируют боеприпасы.
https://crimea.ria.ru/20230922/v-tsentre-feodosii-rabotayut-sapery-ulitsy-perekryty--chto-izvestno-1131595135.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе с полудня начали стрелять – что происходит
Развожаев: с 12-00 в Севастополе пройдут плановые стрельбы военных
12:01 22.09.2023 (обновлено: 12:03 22.09.2023)