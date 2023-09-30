https://crimea.ria.ru/20230930/v-krymu-fiksiruyut-vbrosy-o-vzryvakh--vlasti-1131771164.html

В Крыму фиксируют вбросы о взрывах – власти

В Крыму фиксируют вбросы о взрывах – власти - РИА Новости Крым, 30.09.2023

В Крыму фиксируют вбросы о взрывах – власти

В Крыму фиксируют украинские информационные вбросы о взрывах в населенных пунктах. Об этом сообщил совнетник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости Крым, 30.09.2023

2023-09-30T19:54

2023-09-30T19:54

2023-09-30T19:54

олег крючков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Крыму фиксируют украинские информационные вбросы о взрывах в населенных пунктах. Об этом сообщил совнетник главы Крыма Олег Крючков.Власти Крыма призывают крымчан и гостей региона доверять только официальной информации.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что удары по ТЭЦ в Севастополе и Балаклаве являются фейком.Также крымские власти сообщили о том, что телефоны местных жителей подверглись интернет-атаке: на номера крымчан массово были направлены ложные сообщения якобы от оперативного штаба и от Министерства чрезвычайных ситуаций, в которых говорится о воздушной тревоге на Крымском мосту. Жителей и гостей полуострова в очередной раз призвали не доверять таким сообщениям, а следить за информацией только в официальных источниках.В МЧС назвали ложью сообщения об эвакуации жителей ряда улиц в Феодосии, которые поступают пользователям Telegram якобы от имени ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:Сообщения о минировании школ в Крыму – фейкТелефоны крымчан атакуют ложными сообщениями о воздушной тревогеВ Запорожской области "отменяются" выборы – новый украинский фейк

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег крючков, новости крыма, фейк, общество, крым