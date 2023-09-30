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В Крыму фиксируют вбросы о взрывах – власти - РИА Новости Крым, 30.09.2023
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В Крыму фиксируют вбросы о взрывах – власти
В Крыму фиксируют вбросы о взрывах – власти - РИА Новости Крым, 30.09.2023
В Крыму фиксируют вбросы о взрывах – власти
В Крыму фиксируют украинские информационные вбросы о взрывах в населенных пунктах. Об этом сообщил совнетник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости Крым, 30.09.2023
2023-09-30T19:54
2023-09-30T19:54
олег крючков
новости крыма
фейк
общество
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Крыму фиксируют украинские информационные вбросы о взрывах в населенных пунктах. Об этом сообщил совнетник главы Крыма Олег Крючков.Власти Крыма призывают крымчан и гостей региона доверять только официальной информации.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что удары по ТЭЦ в Севастополе и Балаклаве являются фейком.Также крымские власти сообщили о том, что телефоны местных жителей подверглись интернет-атаке: на номера крымчан массово были направлены ложные сообщения якобы от оперативного штаба и от Министерства чрезвычайных ситуаций, в которых говорится о воздушной тревоге на Крымском мосту. Жителей и гостей полуострова в очередной раз призвали не доверять таким сообщениям, а следить за информацией только в официальных источниках.В МЧС назвали ложью сообщения об эвакуации жителей ряда улиц в Феодосии, которые поступают пользователям Telegram якобы от имени ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:Сообщения о минировании школ в Крыму – фейкТелефоны крымчан атакуют ложными сообщениями о воздушной тревогеВ Запорожской области "отменяются" выборы – новый украинский фейк
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РИА Новости Крым
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олег крючков, новости крыма, фейк, общество, крым
В Крыму фиксируют вбросы о взрывах – власти

Крючков: сообщения о взрывах в Крыму являются украинскими фейками

19:54 30.09.2023
 
© РИА Новости . Кирилл КаллиниковНедостоверная информация. Архивное фото
Недостоверная информация. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Крыму фиксируют украинские информационные вбросы о взрывах в населенных пунктах. Об этом сообщил совнетник главы Крыма Олег Крючков.

"Фиксируем украинские вбросы о взрывах в городах Крыма", – написал он в своем Telegram-канале, отметив, что эта информация является фейком.

Власти Крыма призывают крымчан и гостей региона доверять только официальной информации.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что удары по ТЭЦ в Севастополе и Балаклаве являются фейком.
Также крымские власти сообщили о том, что телефоны местных жителей подверглись интернет-атаке: на номера крымчан массово были направлены ложные сообщения якобы от оперативного штаба и от Министерства чрезвычайных ситуаций, в которых говорится о воздушной тревоге на Крымском мосту. Жителей и гостей полуострова в очередной раз призвали не доверять таким сообщениям, а следить за информацией только в официальных источниках.
В МЧС назвали ложью сообщения об эвакуации жителей ряда улиц в Феодосии, которые поступают пользователям Telegram якобы от имени ведомства.
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