https://crimea.ria.ru/20230818/telefony-krymchan-atakuyut-lozhnymi-soobscheniyami-o-vozdushnoy-trevoge-1130805788.html

Телефоны крымчан атакуют ложными сообщениями о воздушной тревоге

Телефоны крымчан атакуют ложными сообщениями о воздушной тревоге - РИА Новости Крым, 18.08.2023

Телефоны крымчан атакуют ложными сообщениями о воздушной тревоге

Крымские телефоны сегодня подверглись интернет-атаке, на номера крымчан массово были направлены ложные сообщения. Об этом сообщил советник главы Республики Крым РИА Новости Крым, 18.08.2023

2023-08-18T13:47

2023-08-18T13:47

2023-08-18T13:47

олег крючков

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

фейк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Крымские телефоны сегодня подверглись интернет-атаке, на номера крымчан массово были направлены ложные сообщения. Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.По его словам, крымчане начали получать сообщения якобы от оперативного штаба и от Министерства чрезвычайных ситуаций, в которых говорится о воздушной тревоге на Крымском мосту.Напомним, о состоянии транспортного потока, как и о текущей обстановке на Крымском мосту крымчанам регулярно сообщается на официальном Telegram-канале оперативного штаба Республики Крым, который был специально создан для оперативного информирования.Последний раз движение на Крымском мосту перекрывалось вечером 17 августа. В течение нескольких часов движение было восстановлено.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост сейчас: сколько ждать досмотраГромкие звуки в районе Старого Крыма – власти объяснили причину

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег крючков, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, фейк