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Телефоны крымчан атакуют ложными сообщениями о воздушной тревоге
Телефоны крымчан атакуют ложными сообщениями о воздушной тревоге - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Телефоны крымчан атакуют ложными сообщениями о воздушной тревоге
Крымские телефоны сегодня подверглись интернет-атаке, на номера крымчан массово были направлены ложные сообщения. Об этом сообщил советник главы Республики Крым РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T13:47
2023-08-18T13:47
2023-08-18T13:47
олег крючков
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Крымские телефоны сегодня подверглись интернет-атаке, на номера крымчан массово были направлены ложные сообщения. Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.По его словам, крымчане начали получать сообщения якобы от оперативного штаба и от Министерства чрезвычайных ситуаций, в которых говорится о воздушной тревоге на Крымском мосту.Напомним, о состоянии транспортного потока, как и о текущей обстановке на Крымском мосту крымчанам регулярно сообщается на официальном Telegram-канале оперативного штаба Республики Крым, который был специально создан для оперативного информирования.Последний раз движение на Крымском мосту перекрывалось вечером 17 августа. В течение нескольких часов движение было восстановлено.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост сейчас: сколько ждать досмотраГромкие звуки в районе Старого Крыма – власти объяснили причину
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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олег крючков, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, фейк
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Крымские телефоны сегодня подверглись интернет-атаке, на номера крымчан массово были направлены ложные сообщения. Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.
По его словам, крымчане начали получать сообщения якобы от оперативного штаба и от Министерства чрезвычайных ситуаций, в которых говорится о воздушной тревоге на Крымском мосту.
“Это украинский вброс и фейк. Доверяйте только официальным ресурсам”, - обратился к крымчанам Олег Крючков.
Напомним, о состоянии транспортного потока, как и о текущей обстановке на Крымском мосту крымчанам регулярно сообщается на официальном Telegram-канале оперативного штаба Республики Крым, который был специально создан для оперативного информирования.
Последний раз движение на Крымском мосту перекрывалось
вечером 17 августа. В течение нескольких часов движение было восстановлено
.
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