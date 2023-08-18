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Телефоны крымчан атакуют ложными сообщениями о воздушной тревоге - РИА Новости Крым, 18.08.2023
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Телефоны крымчан атакуют ложными сообщениями о воздушной тревоге
Телефоны крымчан атакуют ложными сообщениями о воздушной тревоге - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Телефоны крымчан атакуют ложными сообщениями о воздушной тревоге
Крымские телефоны сегодня подверглись интернет-атаке, на номера крымчан массово были направлены ложные сообщения. Об этом сообщил советник главы Республики Крым РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T13:47
2023-08-18T13:47
олег крючков
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Крымские телефоны сегодня подверглись интернет-атаке, на номера крымчан массово были направлены ложные сообщения. Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.По его словам, крымчане начали получать сообщения якобы от оперативного штаба и от Министерства чрезвычайных ситуаций, в которых говорится о воздушной тревоге на Крымском мосту.Напомним, о состоянии транспортного потока, как и о текущей обстановке на Крымском мосту крымчанам регулярно сообщается на официальном Telegram-канале оперативного штаба Республики Крым, который был специально создан для оперативного информирования.Последний раз движение на Крымском мосту перекрывалось вечером 17 августа. В течение нескольких часов движение было восстановлено.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост сейчас: сколько ждать досмотраГромкие звуки в районе Старого Крыма – власти объяснили причину
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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олег крючков, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, фейк

Телефоны крымчан атакуют ложными сообщениями о воздушной тревоге

13:47 18.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМобильная связь
Мобильная связь - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Крымские телефоны сегодня подверглись интернет-атаке, на номера крымчан массово были направлены ложные сообщения. Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.
По его словам, крымчане начали получать сообщения якобы от оперативного штаба и от Министерства чрезвычайных ситуаций, в которых говорится о воздушной тревоге на Крымском мосту.
“Это украинский вброс и фейк. Доверяйте только официальным ресурсам”, - обратился к крымчанам Олег Крючков.
Напомним, о состоянии транспортного потока, как и о текущей обстановке на Крымском мосту крымчанам регулярно сообщается на официальном Telegram-канале оперативного штаба Республики Крым, который был специально создан для оперативного информирования.
Последний раз движение на Крымском мосту перекрывалось вечером 17 августа. В течение нескольких часов движение было восстановлено.
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Олег КрючковБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьФейк
 
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