https://crimea.ria.ru/20230818/krymskiy-most-seychas-skolko-zhdat-dosmotra-1130805252.html

Крымский мост сейчас: сколько ждать досмотра

Крымский мост сейчас: сколько ждать досмотра - РИА Новости Крым, 18.08.2023

Крымский мост сейчас: сколько ждать досмотра

Проезда на Крымский мост со стороны Керчи ожидают более 200 машин машин, с кубанской стороны путь свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 18.08.2023

2023-08-18T13:22

2023-08-18T13:22

2023-08-18T13:22

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

крым

новости крыма

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Проезда на Крымский мост со стороны Керчи ожидают более 200 машин машин, с кубанской стороны путь свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор и Керченскую паромную переправу.Читайте также на РИА Новости Крым:На Керченской переправе очереди ждут более 100 грузовиковВ центре Крыма на нескольких участках дорог ограничили движение фурНа Керченской переправе ветер: как работают паромы

крымский мост

крым

керчь

тамань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, крым, новости крыма, керчь, тамань