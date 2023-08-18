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Крымский мост сейчас: сколько ждать досмотра
Крымский мост сейчас: сколько ждать досмотра - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Крымский мост сейчас: сколько ждать досмотра
Проезда на Крымский мост со стороны Керчи ожидают более 200 машин машин, с кубанской стороны путь свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T13:22
2023-08-18T13:22
2023-08-18T13:22
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Проезда на Крымский мост со стороны Керчи ожидают более 200 машин машин, с кубанской стороны путь свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор и Керченскую паромную переправу.Читайте также на РИА Новости Крым:На Керченской переправе очереди ждут более 100 грузовиковВ центре Крыма на нескольких участках дорог ограничили движение фурНа Керченской переправе ветер: как работают паромы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, крым, новости крыма, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: сколько ждать досмотра
В очереди на Крымский мост со стороны Керчи стоят более 200 машин