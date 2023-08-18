https://crimea.ria.ru/20230818/v-tsentre-kryma-na-neskolkikh-uchastkakh-dorog-ogranichili-dvizhenie-fur-1130803944.html
В центре Крыма на нескольких участках дорог ограничили движение фур
В центре Крыма на нескольких участках дорог ограничили движение фур - РИА Новости Крым, 18.08.2023
В центре Крыма на нескольких участках дорог ограничили движение фур
В Красногвардейском районе в центральной части Крыма на нескольких путепроводах ввели временное ограничение движения грузовых автомобилей, сообщает Служба... РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T12:11
2023-08-18T12:11
2023-08-18T12:11
ситуация на дорогах крыма
служба автомобильных дорог республики крым
транспорт
крым
новости крыма
ограничение движения
красногвардейский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111783/64/1117836455_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8e2b25697d1c0d475edf8d3cf9cd0985.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе в центральной части Крыма на нескольких путепроводах ввели временное ограничение движения грузовых автомобилей, сообщает Служба автодорог республики.В частности, ограничено движение фур по путепроводу на участке объезда села Петровка.Ограничение касается грузовиков общей массой более 30 тонн и нагрузкой на ось более 12 тонн.Также ограничено движение по путепроводу на участке автодороги "Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта", км 58+505 (район села Знаменка) для транспортных средств общей массой более 12 тонн и нагрузкой на ось более 4 тонн.Как пояснили в ведомстве, ограничение вводится из-за аварийного состояния путепроводов и будет действовать до завершения работ по приведению искусственных сооружений в нормативное состояние.Читайте также на РИА Новости Крым:60-километровый участок трассы в Крым отремонтировали в ДНРСтратегический проезд: в Евпатории ремонтируют дорогу к порту МирныйКрым дополнительно получит 6,7 млрд рублей на ремонт дорог – Аксенов
крым
красногвардейский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111783/64/1117836455_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_f6e49b1d2fad977d31935ca3ce50c676.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
служба автомобильных дорог республики крым, транспорт, крым, новости крыма, ограничение движения, красногвардейский район
В центре Крыма на нескольких участках дорог ограничили движение фур
В Красногвардейском районе Крыма на нескольких путепроводах ограничили движение фур
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе в центральной части Крыма на нескольких путепроводах ввели временное ограничение движения грузовых автомобилей, сообщает Служба автодорог республики.
"С 17 августа в целях обеспечения безопасности дорожного движения вводится временное ограничение на движение транспортных средств на нескольких участках автомобильных дорог в Красногвардейском районе", – говорится в сообщении.
В частности, ограничено движение фур по путепроводу на участке объезда села Петровка.
Ограничение касается грузовиков общей массой более 30 тонн и нагрузкой на ось более 12 тонн.
Также ограничено движение по путепроводу на участке автодороги "Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта", км 58+505 (район села Знаменка) для транспортных средств общей массой более 12 тонн и нагрузкой на ось более 4 тонн.
Как пояснили в ведомстве, ограничение вводится из-за аварийного состояния путепроводов и будет действовать до завершения работ по приведению искусственных сооружений в нормативное состояние.
Читайте также на РИА Новости Крым: