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В центре Крыма на нескольких участках дорог ограничили движение фур

В центре Крыма на нескольких участках дорог ограничили движение фур - РИА Новости Крым, 18.08.2023

В центре Крыма на нескольких участках дорог ограничили движение фур

В Красногвардейском районе в центральной части Крыма на нескольких путепроводах ввели временное ограничение движения грузовых автомобилей, сообщает Служба... РИА Новости Крым, 18.08.2023

2023-08-18T12:11

2023-08-18T12:11

2023-08-18T12:11

ситуация на дорогах крыма

служба автомобильных дорог республики крым

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ограничение движения

красногвардейский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе в центральной части Крыма на нескольких путепроводах ввели временное ограничение движения грузовых автомобилей, сообщает Служба автодорог республики.В частности, ограничено движение фур по путепроводу на участке объезда села Петровка.Ограничение касается грузовиков общей массой более 30 тонн и нагрузкой на ось более 12 тонн.Также ограничено движение по путепроводу на участке автодороги "Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта", км 58+505 (район села Знаменка) для транспортных средств общей массой более 12 тонн и нагрузкой на ось более 4 тонн.Как пояснили в ведомстве, ограничение вводится из-за аварийного состояния путепроводов и будет действовать до завершения работ по приведению искусственных сооружений в нормативное состояние.Читайте также на РИА Новости Крым:60-километровый участок трассы в Крым отремонтировали в ДНРСтратегический проезд: в Евпатории ремонтируют дорогу к порту МирныйКрым дополнительно получит 6,7 млрд рублей на ремонт дорог – Аксенов

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба автомобильных дорог республики крым, транспорт, крым, новости крыма, ограничение движения, красногвардейский район