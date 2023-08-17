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60-километровый участок трассы в Крым отремонтировали в ДНР - РИА Новости Крым, 17.08.2023
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60-километровый участок трассы в Крым отремонтировали в ДНР
60-километровый участок трассы в Крым отремонтировали в ДНР - РИА Новости Крым, 17.08.2023
60-километровый участок трассы в Крым отремонтировали в ДНР
Дорожники в рекордный срок выполнили капитальный ремонт 60-километрового участка сухопутного коридора в Крым, пролегающего по территории Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T09:51
2023-08-17T09:57
крым
сухопутный коридор в крым
донецкая народная республика (днр)
марат хуснуллин
ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
ремонт дорог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. Дорожники в рекордный срок выполнили капитальный ремонт 60-километрового участка сухопутного коридора в Крым, пролегающего по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Капремонт трассы выполнен специалистами "Автодора" с соблюдением всех нормативов и требований к качеству и безопасности, подчеркнул Хуснуллин. Дорожные работы на участках, которые проходят по территориям Херсонской и Запорожской областей, продолжаются.Сухопутный коридор в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Движение по нему осуществляется круглосуточно.Читайте также на РИА Новости Крым:Пропускная мощность КПП между Ростовской областью и ЛНР увеличена втроеВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в КрымСухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКО
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крым, сухопутный коридор в крым, донецкая народная республика (днр), марат хуснуллин, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, ремонт дорог
60-километровый участок трассы в Крым отремонтировали в ДНР

Хуснуллин: в ДНР отремонтировали 60-километровый участок сухопутного коридора в Крым

09:51 17.08.2023 (обновлено: 09:57 17.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСухопутный коридор в Крым
Сухопутный коридор в Крым - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. Дорожники в рекордный срок выполнили капитальный ремонт 60-километрового участка сухопутного коридора в Крым, пролегающего по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Всего за три месяца дорожники уложили более 500 тысяч кв. м асфальтобетона, установили около четырех тысяч погонных метров барьерного ограждения и более 10 тысяч метров бортового камня. Кроме приведения дорожного покрытия в нормативное состояние, специалисты обустроили 19 остановочных павильонов и более двух тысяч кв. м тротуаров, которыми смогут пользоваться жители прилегающих к дороге населенных пунктов", – написал он в своем Telegram-канале.
Капремонт трассы выполнен специалистами "Автодора" с соблюдением всех нормативов и требований к качеству и безопасности, подчеркнул Хуснуллин. Дорожные работы на участках, которые проходят по территориям Херсонской и Запорожской областей, продолжаются.
Сухопутный коридор в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Движение по нему осуществляется круглосуточно.
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