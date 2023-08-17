https://crimea.ria.ru/20230817/60-kilometrovyy-uchastok-trassy-v-krym-otremontirovali-v-dnr-1130776822.html

60-километровый участок трассы в Крым отремонтировали в ДНР

60-километровый участок трассы в Крым отремонтировали в ДНР - РИА Новости Крым, 17.08.2023

60-километровый участок трассы в Крым отремонтировали в ДНР

Дорожники в рекордный срок выполнили капитальный ремонт 60-километрового участка сухопутного коридора в Крым, пролегающего по территории Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 17.08.2023

2023-08-17T09:51

2023-08-17T09:51

2023-08-17T09:57

крым

сухопутный коридор в крым

донецкая народная республика (днр)

марат хуснуллин

ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским

ремонт дорог

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. Дорожники в рекордный срок выполнили капитальный ремонт 60-километрового участка сухопутного коридора в Крым, пролегающего по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Капремонт трассы выполнен специалистами "Автодора" с соблюдением всех нормативов и требований к качеству и безопасности, подчеркнул Хуснуллин. Дорожные работы на участках, которые проходят по территориям Херсонской и Запорожской областей, продолжаются.Сухопутный коридор в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Движение по нему осуществляется круглосуточно.Читайте также на РИА Новости Крым:Пропускная мощность КПП между Ростовской областью и ЛНР увеличена втроеВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в КрымСухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКО

https://crimea.ria.ru/20230814/sem-kilometrov-k-moryu-kak-stroyat-podezd-ot-tavridy-k-feodosii-1130722466.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сухопутный коридор в крым, донецкая народная республика (днр), марат хуснуллин, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, ремонт дорог