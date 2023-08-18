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На Керченской переправе ветер: как работают паромы - РИА Новости Крым, 18.08.2023
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На Керченской переправе ветер: как работают паромы
На Керченской переправе ветер: как работают паромы - РИА Новости Крым, 18.08.2023
На Керченской переправе ветер: как работают паромы
На Керченской переправе ожидается усиление ветра до 14 м/с, но штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает Минтранс России.
2023-08-18T10:07
2023-08-18T10:07
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
морской транспорт
керченский пролив
логистика
керчь
кубань
новости крыма
минтранс россии
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За прошедшие сутки работающие на линии паромы выполнили 16 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 277 615 пассажиров и 177 315 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 5 307 рейсов.В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Она приостанавливает работу на ночь и работает по погодным условиям, поэтому водителям при планировании поездок через переправу важно отслеживать актуальную обстановку.Все остальные заказные автобусы и грузовики направляются через альтернативный сухопутный коридор. Проезд возможен в круглосуточном режиме. Легковые автомобили едут через Крымский мост.Читайте также на РИА Новости Крым:Знойное лето продолжается: погода в Крыму в пятницуОбстановка на Крымском мосту: очередь выросла в 7 разНа Керченской переправе скопилась очередь из фур и автобусов
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, керченский пролив, логистика, керчь, кубань, новости крыма, минтранс россии, инфографика
На Керченской переправе ветер: как работают паромы

Минтранс: на Керченской переправе ожидается ветер до 14 м/с, но без шторма

10:07 18.08.2023
 
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На Керченской переправе ожидается усиление ветра до 14 м/с, но штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает Минтранс России.
Керченская переправа 18.08.23Керченская переправа 18.08.23
"Согласно прогнозу Росгидромета, 18 августа ветер северо-восточный, северный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +31…33 градуса", - говорится в Telegram-канале ведомства.
За прошедшие сутки работающие на линии паромы выполнили 16 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 277 615 пассажиров и 177 315 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 5 307 рейсов.
В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Она приостанавливает работу на ночь и работает по погодным условиям, поэтому водителям при планировании поездок через переправу важно отслеживать актуальную обстановку.
Все остальные заказные автобусы и грузовики направляются через альтернативный сухопутный коридор. Проезд возможен в круглосуточном режиме. Легковые автомобили едут через Крымский мост.
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