https://crimea.ria.ru/20230818/na-kerchenskoy-pereprave-veter-kak-rabotayut-paromy-1130802028.html

На Керченской переправе ветер: как работают паромы

На Керченской переправе ветер: как работают паромы - РИА Новости Крым, 18.08.2023

На Керченской переправе ветер: как работают паромы

На Керченской переправе ожидается усиление ветра до 14 м/с, но штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает Минтранс России.

2023-08-18T10:07

2023-08-18T10:07

2023-08-18T10:07

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

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керченский пролив

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кубань

новости крыма

минтранс россии

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За прошедшие сутки работающие на линии паромы выполнили 16 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 277 615 пассажиров и 177 315 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 5 307 рейсов.В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Она приостанавливает работу на ночь и работает по погодным условиям, поэтому водителям при планировании поездок через переправу важно отслеживать актуальную обстановку.Все остальные заказные автобусы и грузовики направляются через альтернативный сухопутный коридор. Проезд возможен в круглосуточном режиме. Легковые автомобили едут через Крымский мост.Читайте также на РИА Новости Крым:Знойное лето продолжается: погода в Крыму в пятницуОбстановка на Крымском мосту: очередь выросла в 7 разНа Керченской переправе скопилась очередь из фур и автобусов

керченский пролив

керчь

кубань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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