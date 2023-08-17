https://crimea.ria.ru/20230817/na-kerchenskoy-pereprave-skopilas-ochered-iz-fur-i-avtobusov-1130778847.html

На Керченской переправе скопилась очередь из фур и автобусов

На Керченской переправе скопилась очередь из фур и автобусов - РИА Новости Крым, 17.08.2023

На Керченской переправе скопилась очередь из фур и автобусов

Более 200 транспортных средств, в том числе восемь автобусов, ждут очереди на Керченской переправе с кубанской стороны. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского РИА Новости Крым, 17.08.2023

2023-08-17T11:29

2023-08-17T11:29

2023-08-17T11:29

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

морской транспорт

крым

кубань

керчь

новости

логистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/03/1126766394_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_261a8fc1fb8f39bdd5b36e8d296e6ccd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. Более 200 транспортных средств, в том числе восемь автобусов, ждут очереди на Керченской переправе с кубанской стороны. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.За прошедшие сутки из порта Кавказ в порт Керчь направлено 319 машин. Это 278 грузовиков и 41 автобус. Также паромы переправили через пролив 1636 пассажиров.Всего с начала работы Керченской переправы в обе стороны перевезено 274 713 пассажиров и 176 694 грузовика. Работающие на линии паромы в общей сложности выполнили 5 291 рейс.Как сообщалось, в четверг на Керченской паромной переправе ввели штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 17 м/с. Водителям при планировании поездок на паромах рекомендуют следить за актуальной ситуацией и погодой. При необходимости можно воспользоваться сухопутным коридором, который соединяет Крым и Ростовскую область и проходит через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:На Керченской переправе ожидается штормОчередь на Крымский мост растет: оперативные данные60-километровый участок трассы в Крым отремонтировали в ДНР

крым

кубань

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, крым, кубань, керчь, новости, логистика