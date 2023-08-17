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На Керченской переправе скопилась очередь из фур и автобусов - РИА Новости Крым, 17.08.2023
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На Керченской переправе скопилась очередь из фур и автобусов
На Керченской переправе скопилась очередь из фур и автобусов - РИА Новости Крым, 17.08.2023
На Керченской переправе скопилась очередь из фур и автобусов
Более 200 транспортных средств, в том числе восемь автобусов, ждут очереди на Керченской переправе с кубанской стороны. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T11:29
2023-08-17T11:29
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
морской транспорт
крым
кубань
керчь
новости
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. Более 200 транспортных средств, в том числе восемь автобусов, ждут очереди на Керченской переправе с кубанской стороны. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.За прошедшие сутки из порта Кавказ в порт Керчь направлено 319 машин. Это 278 грузовиков и 41 автобус. Также паромы переправили через пролив 1636 пассажиров.Всего с начала работы Керченской переправы в обе стороны перевезено 274 713 пассажиров и 176 694 грузовика. Работающие на линии паромы в общей сложности выполнили 5 291 рейс.Как сообщалось, в четверг на Керченской паромной переправе ввели штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 17 м/с. Водителям при планировании поездок на паромах рекомендуют следить за актуальной ситуацией и погодой. При необходимости можно воспользоваться сухопутным коридором, который соединяет Крым и Ростовскую область и проходит через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:На Керченской переправе ожидается штормОчередь на Крымский мост растет: оперативные данные60-километровый участок трассы в Крым отремонтировали в ДНР
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РИА Новости Крым
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96
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, крым, кубань, керчь, новости, логистика
На Керченской переправе скопилась очередь из фур и автобусов

Более 200 грузовиков и автобусов ждут очереди на Керченской переправе в Крым

11:29 17.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНакопитель в районе аэропорта Керчь
Накопитель в районе аэропорта Керчь - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. Более 200 транспортных средств, в том числе восемь автобусов, ждут очереди на Керченской переправе с кубанской стороны. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
"По направлению к Керченской переправе на накопительных парковках в поселке Ильич находится 202 транспортных средства - 194 грузовых и восемь автобусов с 200 пассажирами. Работают два волонтера. Остальные площадки выведены в резерв", - говорится в Telegram-канале ведомства.
За прошедшие сутки из порта Кавказ в порт Керчь направлено 319 машин. Это 278 грузовиков и 41 автобус. Также паромы переправили через пролив 1636 пассажиров.
Всего с начала работы Керченской переправы в обе стороны перевезено 274 713 пассажиров и 176 694 грузовика. Работающие на линии паромы в общей сложности выполнили 5 291 рейс.
Как сообщалось, в четверг на Керченской паромной переправе ввели штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 17 м/с. Водителям при планировании поездок на паромах рекомендуют следить за актуальной ситуацией и погодой. При необходимости можно воспользоваться сухопутным коридором, который соединяет Крым и Ростовскую область и проходит через новые регионы России.
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Керченская паромная переправаСитуация на Керченской переправеМорской транспортКрымКубаньКерчьНовостиЛогистика
 
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