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На Керченской переправе ожидается шторм

На Керченской переправе ожидается шторм - РИА Новости Крым, 17.08.2023

На Керченской переправе ожидается шторм

Штормовое предупреждение введено на Керченской паромной переправе из-за усиления ветра до 17 м/с. Об этом сообщает Минтранс России.

2023-08-17T10:44

2023-08-17T10:44

2023-08-17T10:44

керченская паромная переправа

морской транспорт

новости крыма

крепость керчь

кавказ

минтранс россии

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За прошедшие сутки паромы выполнили 18 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 274 713 пассажиров и 176 694 грузовика. Работающими на линии паромами в общей сложности выполнен 5 291 рейс.В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Все остальные заказные автобусы направляются через альтернативный сухопутный путь, либо организовывают транспортировку своих пассажиров по мультимодальной схеме "автобус – электричка – автобус". Движение грузового транспорта с неприоритетными грузами осуществляется по сухопутному коридору через новые регионы и пропускные пункты Армянск и Перекоп. Проезд возможен в круглосуточном режиме. Легковые автомобили едут через Крымский мост.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередь на Крымский мост растет: оперативные данные60-километровый участок трассы в Крым отремонтировали в ДНРПогода в Крыму в четверг

кавказ

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2023

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керченская паромная переправа, морской транспорт, новости крыма, крепость керчь, кавказ, минтранс россии, инфографика