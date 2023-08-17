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На Керченской переправе ожидается шторм - РИА Новости Крым, 17.08.2023
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На Керченской переправе ожидается шторм
На Керченской переправе ожидается шторм - РИА Новости Крым, 17.08.2023
На Керченской переправе ожидается шторм
Штормовое предупреждение введено на Керченской паромной переправе из-за усиления ветра до 17 м/с. Об этом сообщает Минтранс России.
2023-08-17T10:44
2023-08-17T10:44
керченская паромная переправа
морской транспорт
новости крыма
крепость керчь
кавказ
минтранс россии
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За прошедшие сутки паромы выполнили 18 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 274 713 пассажиров и 176 694 грузовика. Работающими на линии паромами в общей сложности выполнен 5 291 рейс.В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Все остальные заказные автобусы направляются через альтернативный сухопутный путь, либо организовывают транспортировку своих пассажиров по мультимодальной схеме "автобус – электричка – автобус". Движение грузового транспорта с неприоритетными грузами осуществляется по сухопутному коридору через новые регионы и пропускные пункты Армянск и Перекоп. Проезд возможен в круглосуточном режиме. Легковые автомобили едут через Крымский мост.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередь на Крымский мост растет: оперативные данные60-километровый участок трассы в Крым отремонтировали в ДНРПогода в Крыму в четверг
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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керченская паромная переправа, морской транспорт, новости крыма, крепость керчь, кавказ, минтранс россии, инфографика
На Керченской переправе ожидается шторм

Минтранс: штормовое предупреждение введено на Керченской переправе из-за ветра до 17 м/с

10:44 17.08.2023
 
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Штормовое предупреждение введено на Керченской паромной переправе из-за усиления ветра до 17 м/с. Об этом сообщает Минтранс России.
Керченская переправа 17.08.23Керченская переправа 17.08.23
"Вводится штормовое предупреждение в связи с ожидающимся с 12:00-15:00 усилением ветра, который сохранится до конца дня. Согласно прогнозу Росгидромета, 17 августа ветер северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, а во второй половине дня до 17 м/с. Без осадков, видимость хорошая, высота волн 50-100 см. Температура воздуха +31…33", - говорится в Telegram-канале ведомства.
За прошедшие сутки паромы выполнили 18 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 274 713 пассажиров и 176 694 грузовика. Работающими на линии паромами в общей сложности выполнен 5 291 рейс.
В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.
Все остальные заказные автобусы направляются через альтернативный сухопутный путь, либо организовывают транспортировку своих пассажиров по мультимодальной схеме "автобус – электричка – автобус". Движение грузового транспорта с неприоритетными грузами осуществляется по сухопутному коридору через новые регионы и пропускные пункты Армянск и Перекоп. Проезд возможен в круглосуточном режиме. Легковые автомобили едут через Крымский мост.
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