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Погода в Крыму в четверг

Погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 17.08.2023

Погода в Крыму в четверг

В четверг благодаря влиянию области высокого атмосферного давления сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 17.08.2023

2023-08-17T00:01

2023-08-17T00:01

2023-08-17T06:40

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В четверг благодаря влиянию области высокого атмосферного давления сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +31...+33 градуса.В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем 32…34°.В Ялте, Алуште, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +230...+22 градуса, днем +32...+34. прогреется до +31...+33.В Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20..+25 градусов, днем +32...+34.Море у берегов Феодосии, Севастополя прогрелось до +24, в Черноморском температура морской воды +21, в Евпатории, Керченском проливе и в Азовском море +25, в Алуште и Ялте и +26.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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