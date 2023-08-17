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Погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 17.08.2023
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Погода в Крыму в четверг
Погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 17.08.2023
Погода в Крыму в четверг
В четверг благодаря влиянию области высокого атмосферного давления сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T00:01
2023-08-17T06:40
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В четверг благодаря влиянию области высокого атмосферного давления сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +31...+33 градуса.В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем 32…34°.В Ялте, Алуште, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +230...+22 градуса, днем +32...+34. прогреется до +31...+33.В Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20..+25 градусов, днем +32...+34.Море у берегов Феодосии, Севастополя прогрелось до +24, в Черноморском температура морской воды +21, в Евпатории, Керченском проливе и в Азовском море +25, в Алуште и Ялте и +26.
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РИА Новости Крым
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4.7
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в четверг

В Крыму в четверг сухая и жаркая погода

00:01 17.08.2023 (обновлено: 06:40 17.08.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В четверг благодаря влиянию области высокого атмосферного давления сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, на побережье до +26, днем +29…+34, в горах +22…+27 градусов. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 17 м/с.", — говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +31...+33 градуса.
В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем 32…34°.
В Ялте, Алуште, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +230...+22 градуса, днем +32...+34. прогреется до +31...+33.
В Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20..+25 градусов, днем +32...+34.
Море у берегов Феодосии, Севастополя прогрелось до +24, в Черноморском температура морской воды +21, в Евпатории, Керченском проливе и в Азовском море +25, в Алуште и Ялте и +26.
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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