Рейтинг@Mail.ru
Очередь на Крымский мост растет: оперативные данные - РИА Новости Крым, 17.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20230817/ochered-na-krymskiy-most-rastet-operativnye-dannye--1130776438.html
Очередь на Крымский мост растет: оперативные данные
Очередь на Крымский мост растет: оперативные данные - РИА Новости Крым, 17.08.2023
Очередь на Крымский мост растет: оперативные данные
Проезда на Крымский мост со стороны Керчи ожидают 270 машин, с кубанской стороны путь свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T09:11
2023-08-17T09:11
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
новости крыма
тамань
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130714192_229:0:1280:591_1920x0_80_0_0_2908c55d7d39c1a41b5c82711e8afa1a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. Проезда на Крымский мост со стороны Керчи ожидают 270 машин, с кубанской стороны путь свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор и Керченскую паромную переправу.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на Крымском мосту на утро четвергаАвтобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью возобновленоШтормовое предупреждение в Керченском проливе: как работает переправа
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130714192_438:0:1226:591_1920x0_80_0_0_afc4f9b52fa6b75101cd32dde6d1df6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, транспорт, логистика, керчь, новости крыма, тамань, общество
Очередь на Крымский мост растет: оперативные данные

Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла до 270 машин

09:11 17.08.2023
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. Проезда на Крымский мост со стороны Керчи ожидают 270 машин, с кубанской стороны путь свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"По состоянию на 09:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра находится 270 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор и Керченскую паромную переправу.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ситуация на Крымском мосту на утро четверга
Автобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью возобновлено
Штормовое предупреждение в Керченском проливе: как работает переправа
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьНовости КрымаТаманьОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:36Часть Крыма в среду без воды - график отключений
09:11Очередь на Крымский мост растет: оперативные данные
08:38Утечки персональных данных: кто виноват и что делать?
08:15Почему снять квартиру в Крыму дешевле, чем в Краснодарском крае
07:47Потеря Харькова и тотальная мобилизация: к чему готовится Украина
07:29Утилизация боеприпасов в Крыму – где будут слышны взрывы
07:22Проверено в бою: какое оружие России создает наибольшие проблемы для ВСУ
07:04Ситуация на Крымском мосту на утро четверга
06:28Почему морская вода у Крыма не прогреется до кубанских температур
00:01Погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 17 августа
22:02Главные события и заявления дня: 16 августа
21:46Главные новости Крыма: 16 августа
21:21Как правильно удалить родинку
20:33В Крыму поддержали введение цифровой маркировки для фермерской продукции
20:20Почему крымские археологи пока останутся без фондохранилища
19:37Уклонист из Армянска осознал вину и сам явился с повинной
19:22В Крыму спасли мужчину с ребенком с затонувшего катера
19:02О чем бряцает оружие Латвии и Польши у границ Белоруссии – эксперт
18:47В США оценили план по захвату Крыма: больше шансов высадиться на Венере
Лента новостейМолния