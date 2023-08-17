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Очередь на Крымский мост растет: оперативные данные
Очередь на Крымский мост растет: оперативные данные - РИА Новости Крым, 17.08.2023
Очередь на Крымский мост растет: оперативные данные
Проезда на Крымский мост со стороны Керчи ожидают 270 машин, с кубанской стороны путь свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T09:11
2023-08-17T09:11
2023-08-17T09:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. Проезда на Крымский мост со стороны Керчи ожидают 270 машин, с кубанской стороны путь свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор и Керченскую паромную переправу.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на Крымском мосту на утро четвергаАвтобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью возобновленоШтормовое предупреждение в Керченском проливе: как работает переправа
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, керчь, новости крыма, тамань, общество
Очередь на Крымский мост растет: оперативные данные
Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла до 270 машин