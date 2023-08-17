https://crimea.ria.ru/20230817/ochered-na-krymskiy-most-rastet-operativnye-dannye--1130776438.html

Очередь на Крымский мост растет: оперативные данные

Очередь на Крымский мост растет: оперативные данные - РИА Новости Крым, 17.08.2023

Очередь на Крымский мост растет: оперативные данные

Проезда на Крымский мост со стороны Керчи ожидают 270 машин, с кубанской стороны путь свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 17.08.2023

2023-08-17T09:11

2023-08-17T09:11

2023-08-17T09:11

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

новости крыма

тамань

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130714192_229:0:1280:591_1920x0_80_0_0_2908c55d7d39c1a41b5c82711e8afa1a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. Проезда на Крымский мост со стороны Керчи ожидают 270 машин, с кубанской стороны путь свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор и Керченскую паромную переправу.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на Крымском мосту на утро четвергаАвтобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью возобновленоШтормовое предупреждение в Керченском проливе: как работает переправа

крымский мост

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, керчь, новости крыма, тамань, общество