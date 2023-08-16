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Штормовое предупреждение в Керченском проливе: как работает переправа

Штормовое предупреждение в Керченском проливе: как работает переправа - РИА Новости Крым, 16.08.2023

Штормовое предупреждение в Керченском проливе: как работает переправа

Штормовое предупреждение объявлено на Керченской паромной переправе из-за усиления ветра до 15 м/с. Об этом сообщает Минтранс России.

2023-08-16T09:47

2023-08-16T09:47

2023-08-16T10:26

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

морской транспорт

логистика

новости крыма

кавказ

керчь

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За прошедшие сутки паромы выполнили 15 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезен 271 331 пассажир и 176 079 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 5 273 рейса.В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовиков, перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Ежедневно с 21:00 до 05:00 ее работа приостанавливается.Все остальные заказные автобусы направляются через альтернативный сухопутный путь, либо организовывают транспортировку своих пассажиров по мультимодальной схеме "автобус – электричка – автобус". Движение грузового транспорта с неприоритетными грузами осуществляется по сухопутному коридору через новые регионы и пропускные пункты Армянск и Перекоп. Проезд возможен в круглосуточном режиме. Легковые автомобили едут через Крымский мост.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту на утро средыНа Керченской переправе выросла очередь из фур и автобусовСальдо назвал примерные сроки восстановления Чонгарского моста

кавказ

керчь

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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, логистика, новости крыма, кавказ, керчь, инфографика