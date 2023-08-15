https://crimea.ria.ru/20230815/na-kerchenskoy-pereprave-vyrosla-ochered-iz-fur-i-avtobusov-1130740570.html

На Керченской переправе выросла очередь из фур и автобусов

На Керченской переправе выросла очередь из фур и автобусов - РИА Новости Крым, 15.08.2023

На Керченской переправе выросла очередь из фур и автобусов

Очереди на Керченской переправе с кубанской стороны ждут более 140 транспортных средств, в основном это грузовые автомобили. Об этом сообщили в оперштабе... РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T11:13

2023-08-15T11:13

2023-08-15T11:13

крым

керченская паромная переправа

керчь

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морской транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. Очереди на Керченской переправе с кубанской стороны ждут более 140 транспортных средств, в основном это грузовые автомобили. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.За прошедшие сутки из порта Кавказ в порт Керчь направлено 354 машины. Это 316 грузовиков и 38 автобусов. Паромы переправили через пролив также 1758 пассажиров.Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 267 817 пассажиров и 175 446 грузовиков.Во вторник переправа работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на Крымском мосту на утро вторникаРабота Керченской переправы - погода и трафикОчереди на Керченской переправе: хватит ли Крыму топлива

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керченская паромная переправа, керчь, новости крыма, транспорт, морской транспорт