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На Керченской переправе выросла очередь из фур и автобусов - РИА Новости Крым, 15.08.2023
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На Керченской переправе выросла очередь из фур и автобусов
На Керченской переправе выросла очередь из фур и автобусов - РИА Новости Крым, 15.08.2023
На Керченской переправе выросла очередь из фур и автобусов
Очереди на Керченской переправе с кубанской стороны ждут более 140 транспортных средств, в основном это грузовые автомобили. Об этом сообщили в оперштабе... РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T11:13
2023-08-15T11:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. Очереди на Керченской переправе с кубанской стороны ждут более 140 транспортных средств, в основном это грузовые автомобили. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.За прошедшие сутки из порта Кавказ в порт Керчь направлено 354 машины. Это 316 грузовиков и 38 автобусов. Паромы переправили через пролив также 1758 пассажиров.Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 267 817 пассажиров и 175 446 грузовиков.Во вторник переправа работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на Крымском мосту на утро вторникаРабота Керченской переправы - погода и трафикОчереди на Керченской переправе: хватит ли Крыму топлива
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крым, керченская паромная переправа, керчь, новости крыма, транспорт, морской транспорт
На Керченской переправе выросла очередь из фур и автобусов

Очереди на Керченской переправе ждут 135 грузовиков и девять автобусов

11:13 15.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. Очереди на Керченской переправе с кубанской стороны ждут более 140 транспортных средств, в основном это грузовые автомобили. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

"По направлению к Керченской переправе на накопительных парковках в поселке Ильич находятся 144 транспортных средства: 135 грузовых и девять автобусов с 273 пассажирами. Работают два волонтера. Остальные площадки выведены в резерв", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки из порта Кавказ в порт Керчь направлено 354 машины. Это 316 грузовиков и 38 автобусов. Паромы переправили через пролив также 1758 пассажиров.
Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 267 817 пассажиров и 175 446 грузовиков.
Во вторник переправа работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет.
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