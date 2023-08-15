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Работа Керченской переправы - погода и трафик

Работа Керченской переправы - погода и трафик - РИА Новости Крым, 15.08.2023

Работа Керченской переправы - погода и трафик

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Минтрансе России.

2023-08-15T09:35

2023-08-15T09:35

2023-08-15T10:32

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

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керченский пролив

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керчь

кавказ

логистика

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Погода и работа переправы"Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 15 августа ветер северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +30...+32, температура воды в море +27...+28", - сказано в сообщении профильного министерства.Керченская переправа по-прежнему осуществляет первоочередные перевозки организованных групп детей, рейсовые автобусы и грузовой транспорт с товарами первой необходимости. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор по новым регионам России, легковые автомобили – через Крымский мост.Ежедневно с 21.00 до 05.00 работа Керченской паромной переправы приостанавливается, водителей просят учитывать это в планировании своих маршрутов.Трафик на Керченской переправе"После возобновления 17 июля работы Керченской переправы паромами перевезено 69 197 пассажиров, 15 987 автомобилей и 1 809 пассажирских автобусов. За прошедшие сутки паромы выполнили 16 рейсов", - уточнили в Минтрансе.Всего с начала работы Керченской переправы 8 октября 2022 г. по 15 августа 2023 г. через пролив в обе стороны перевезено 267 817 пассажиров и 175 446 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 5 258 рейсов.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на Крымском мосту на утро вторникаВ Керченском проливе ввели новые ограничения – Минобороны

https://crimea.ria.ru/20230806/sukhoputnyy-koridor-v-krym-kak-oformit-dtp-pomogut-li-osago-i-kasko-1130542821.html

керченский пролив

керчь

кавказ

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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, керченский пролив, новости крыма, керчь, кавказ, логистика