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Работа Керченской переправы - погода и трафик - РИА Новости Крым, 15.08.2023
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Работа Керченской переправы - погода и трафик
Работа Керченской переправы - погода и трафик - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Работа Керченской переправы - погода и трафик
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Минтрансе России.
2023-08-15T09:35
2023-08-15T10:32
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
морской транспорт
керченский пролив
новости крыма
керчь
кавказ
логистика
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Погода и работа переправы"Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 15 августа ветер северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +30...+32, температура воды в море +27...+28", - сказано в сообщении профильного министерства.Керченская переправа по-прежнему осуществляет первоочередные перевозки организованных групп детей, рейсовые автобусы и грузовой транспорт с товарами первой необходимости. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор по новым регионам России, легковые автомобили – через Крымский мост.Ежедневно с 21.00 до 05.00 работа Керченской паромной переправы приостанавливается, водителей просят учитывать это в планировании своих маршрутов.Трафик на Керченской переправе"После возобновления 17 июля работы Керченской переправы паромами перевезено 69 197 пассажиров, 15 987 автомобилей и 1 809 пассажирских автобусов. За прошедшие сутки паромы выполнили 16 рейсов", - уточнили в Минтрансе.Всего с начала работы Керченской переправы 8 октября 2022 г. по 15 августа 2023 г. через пролив в обе стороны перевезено 267 817 пассажиров и 175 446 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 5 258 рейсов.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на Крымском мосту на утро вторникаВ Керченском проливе ввели новые ограничения – Минобороны
https://crimea.ria.ru/20230806/sukhoputnyy-koridor-v-krym-kak-oformit-dtp-pomogut-li-osago-i-kasko-1130542821.html
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, керченский пролив, новости крыма, керчь, кавказ, логистика
Работа Керченской переправы - погода и трафик

Ситуация на Керченской паромной переправе во вторник

09:35 15.08.2023 (обновлено: 10:32 15.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Минтрансе России.
Керченская переправа 15.08.23Керченская переправа 15.08.23

Погода и работа переправы

"Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 15 августа ветер северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +30...+32, температура воды в море +27...+28", - сказано в сообщении профильного министерства.
Керченская переправа по-прежнему осуществляет первоочередные перевозки организованных групп детей, рейсовые автобусы и грузовой транспорт с товарами первой необходимости. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор по новым регионам России, легковые автомобили – через Крымский мост.
Ежедневно с 21.00 до 05.00 работа Керченской паромной переправы приостанавливается, водителей просят учитывать это в планировании своих маршрутов.

Трафик на Керченской переправе

"После возобновления 17 июля работы Керченской переправы паромами перевезено 69 197 пассажиров, 15 987 автомобилей и 1 809 пассажирских автобусов. За прошедшие сутки паромы выполнили 16 рейсов", - уточнили в Минтрансе.
Всего с начала работы Керченской переправы 8 октября 2022 г. по 15 августа 2023 г. через пролив в обе стороны перевезено 267 817 пассажиров и 175 446 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 5 258 рейсов.
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