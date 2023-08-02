https://crimea.ria.ru/20230802/v-kerchenskom-prolive-vveli-novye-ogranicheniya--minoborony-1130497275.html

В Керченском проливе ввели новые ограничения – Минобороны

В Керченском проливе ввели новые ограничения – Минобороны - РИА Новости Крым, 02.08.2023

В Керченском проливе ввели новые ограничения – Минобороны

В Керченском проливе расширили зону ограничения судоходства и ввели ограничение на полеты летательных аппаратов, а также запретили купание. Соответствующее... РИА Новости Крым, 02.08.2023

2023-08-02T18:57

2023-08-02T18:57

2023-08-02T20:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Керченском проливе расширили зону ограничения судоходства и ввели ограничение на полеты летательных аппаратов, а также запретили купание. Соответствующее навигационное предупреждение опубликовано на сайте Минобороны России.Согласно опубликованной карте, временно опасный район установлен в проливе от мыса Хрони до мыса Ахиллеон, а также от мыса Такиль до поселка Волна.Запрет не распространяется на суда, которые следуют в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным путям через Керченский пролив транзитом или в порты, расположенные в проливе, добавили в оборонном ведомстве."Также установлен район для досмотра судов, следующих в Керченский пролив со стороны Черного моря", - добавили в Минобороны.Минобороны ограничило движение судов в Керченском проливе 28 июля. Тогда запрет на движение здесь коснулся прогулочных и парусных судов, надувных плавсредств, гидроциклов, виндсерфов, саб-досок и их аналогов.Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что ограничения Минобороны в Керченском проливе существенно не повлияют на работу рыболовов – вопрос урегулирован.Читайте также на РИА Новости Крым:Для рыболовов Керченский пролив открыт – АксеновМинобороны ограничило движение судов в Керченском проливеВ Керчи возле переправы организуют дежурства чиновников

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, керченский пролив, морской транспорт, новости, крым, новости крыма