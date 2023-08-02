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В Керченском проливе ввели новые ограничения – Минобороны
В Керченском проливе ввели новые ограничения – Минобороны - РИА Новости Крым, 02.08.2023
В Керченском проливе ввели новые ограничения – Минобороны
В Керченском проливе расширили зону ограничения судоходства и ввели ограничение на полеты летательных аппаратов, а также запретили купание. Соответствующее... РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T18:57
2023-08-02T18:57
2023-08-02T20:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Керченском проливе расширили зону ограничения судоходства и ввели ограничение на полеты летательных аппаратов, а также запретили купание. Соответствующее навигационное предупреждение опубликовано на сайте Минобороны России.Согласно опубликованной карте, временно опасный район установлен в проливе от мыса Хрони до мыса Ахиллеон, а также от мыса Такиль до поселка Волна.Запрет не распространяется на суда, которые следуют в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным путям через Керченский пролив транзитом или в порты, расположенные в проливе, добавили в оборонном ведомстве."Также установлен район для досмотра судов, следующих в Керченский пролив со стороны Черного моря", - добавили в Минобороны.Минобороны ограничило движение судов в Керченском проливе 28 июля. Тогда запрет на движение здесь коснулся прогулочных и парусных судов, надувных плавсредств, гидроциклов, виндсерфов, саб-досок и их аналогов.Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что ограничения Минобороны в Керченском проливе существенно не повлияют на работу рыболовов – вопрос урегулирован.Читайте также на РИА Новости Крым:Для рыболовов Керченский пролив открыт – АксеновМинобороны ограничило движение судов в Керченском проливеВ Керчи возле переправы организуют дежурства чиновников
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министерство обороны рф, керченский пролив, морской транспорт, новости, крым, новости крыма
В Керченском проливе ввели новые ограничения – Минобороны
В Керченском проливе расширили зону ограничений для судов и летательных аппаратов
18:57 02.08.2023 (обновлено: 20:05 02.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Керченском проливе расширили зону ограничения судоходства и ввели ограничение на полеты летательных аппаратов, а также запретили купание. Соответствующее навигационное предупреждение опубликовано на сайте Минобороны России.
Согласно опубликованной карте, временно опасный район установлен в проливе от мыса Хрони до мыса Ахиллеон, а также от мыса Такиль до поселка Волна.
"В Керченском проливе установлен район, в котором запрещено плавание всех судов и плавсредств, средств передвижения под водой, постановка на якорь, приводнение и полеты летательных аппаратов, нахождение людей на воде и другая деятельность", - сообщает Минобороны.
Запрет не распространяется на суда, которые следуют в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным путям через Керченский пролив транзитом или в порты, расположенные в проливе, добавили в оборонном ведомстве.
"Также установлен район для досмотра судов, следующих в Керченский пролив со стороны Черного моря", - добавили в Минобороны.
Минобороны ограничило движение судов в Керченском проливе 28 июля
. Тогда запрет на движение здесь коснулся прогулочных и парусных судов, надувных плавсредств, гидроциклов, виндсерфов, саб-досок и их аналогов.
Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что ограничения Минобороны в Керченском проливе существенно не повлияют на работу рыболовов
– вопрос урегулирован.
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