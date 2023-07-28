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Минобороны ограничило движение судов в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 28.07.2023
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Минобороны ограничило движение судов в Керченском проливе
Минобороны ограничило движение судов в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Минобороны ограничило движение судов в Керченском проливе
В Керченском проливе ограничено движение судов, надувных плавсредств, гидроциклов, саб-бордов. Соответствующее решение принято Минобороны РФ, сообщает оперштаб... РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T17:58
2023-07-28T18:01
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В Керченском проливе ограничено движение судов, надувных плавсредств, гидроциклов, саб-бордов. Соответствующее решение принято Минобороны РФ, сообщает оперштаб Кубани. Запрет не касается кораблей и судов ВМФ РФ, пограничных органов и войск национальной гвардии России. Транзит гражданских судов по Керчь-Еникальскому каналу разрешено в светлое время суток по графику после досмотров.Ранее пограничное управление ФСБ России по Республике Крым информировало о закрытии пропуска гражданских лиц на косу Арабатская стрелка. Данные меры вводятся до особого распоряжения в целях безопасности. Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ: в Керченском проливе выявили сухогруз со следами взрывчатки в трюмеФСБ остановила иностранный сухогруз в районе Керченского проливаВ акваторию Азовского моря упал штурмовик Су-25
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керченский пролив, министерство обороны рф, морской транспорт, общество, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Минобороны ограничило движение судов в Керченском проливе

В Керченском проливе Минобороны ограничило движение маломерных судов и плавсредств

17:58 28.07.2023 (обновлено: 18:01 28.07.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В Керченском проливе ограничено движение судов, надувных плавсредств, гидроциклов, саб-бордов. Соответствующее решение принято Минобороны РФ, сообщает оперштаб Кубани.

"Решением командования министерства обороны РФ запрещен проход всех маломерных судов и плавсредств в Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой. Под ограничение попадают прогулочные, парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфы, саб-доски и их аналоги", - сказано в сообщении.

Запрет не касается кораблей и судов ВМФ РФ, пограничных органов и войск национальной гвардии России. Транзит гражданских судов по Керчь-Еникальскому каналу разрешено в светлое время суток по графику после досмотров.
Ранее пограничное управление ФСБ России по Республике Крым информировало о закрытии пропуска гражданских лиц на косу Арабатская стрелка. Данные меры вводятся до особого распоряжения в целях безопасности.
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