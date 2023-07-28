https://crimea.ria.ru/20230728/minoborony-ogranichilo-dvizhenie-sudov-v-kerchenskom-prolive-1130371052.html

Минобороны ограничило движение судов в Керченском проливе

Минобороны ограничило движение судов в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 28.07.2023

Минобороны ограничило движение судов в Керченском проливе

В Керченском проливе ограничено движение судов, надувных плавсредств, гидроциклов, саб-бордов. Соответствующее решение принято Минобороны РФ, сообщает оперштаб... РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T17:58

2023-07-28T17:58

2023-07-28T18:01

керченский пролив

министерство обороны рф

морской транспорт

общество

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В Керченском проливе ограничено движение судов, надувных плавсредств, гидроциклов, саб-бордов. Соответствующее решение принято Минобороны РФ, сообщает оперштаб Кубани. Запрет не касается кораблей и судов ВМФ РФ, пограничных органов и войск национальной гвардии России. Транзит гражданских судов по Керчь-Еникальскому каналу разрешено в светлое время суток по графику после досмотров.Ранее пограничное управление ФСБ России по Республике Крым информировало о закрытии пропуска гражданских лиц на косу Арабатская стрелка. Данные меры вводятся до особого распоряжения в целях безопасности. Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ: в Керченском проливе выявили сухогруз со следами взрывчатки в трюмеФСБ остановила иностранный сухогруз в районе Керченского проливаВ акваторию Азовского моря упал штурмовик Су-25

керченский пролив

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченский пролив, министерство обороны рф, морской транспорт, общество, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма