https://crimea.ria.ru/20230717/v-akvatorii-azovskogo-morya-upal-shturmovik-su-25-1130122539.html

В акваторию Азовского моря упал штурмовик Су-25

В акваторию Азовского моря упал штурмовик Су-25 - РИА Новости Крым, 17.07.2023

В акваторию Азовского моря упал штурмовик Су-25

Самолет Су-25 упал в акваторию Азовского моря в Ейске, пилот успел катапультировался, сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T15:42

2023-07-17T15:42

2023-07-17T15:52

происшествия

азовское море

кубань

краснодарский край

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Самолет Су-25 упал в акваторию Азовского моря в Ейске, пилот успел катапультировался, сообщает оперштаб Кубани. Уточняется, что пилот успел катапультироваться из кабины самолета, к этому времени его эвакуировали спасатели. Причины падения воздушного штурмовика устанавливают специалисты Минобороны и спецслужбы.В мае при выполнении планового учебно-тренировочного полета военный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Джанкойском районе Крыма, оба летчика погибли. Читайте также на РИА Новости Крым:Поджог российского Су-24: обвиняемый в диверсии отправлен под стражуВ Крыму упал военный вертолет - пилоты погиблиКрушение МиГ-31 в Мурманской области – что известно

азовское море

кубань

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, азовское море, кубань, краснодарский край, новости