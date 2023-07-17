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В акваторию Азовского моря упал штурмовик Су-25
В акваторию Азовского моря упал штурмовик Су-25 - РИА Новости Крым, 17.07.2023
В акваторию Азовского моря упал штурмовик Су-25
Самолет Су-25 упал в акваторию Азовского моря в Ейске, пилот успел катапультировался, сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T15:42
2023-07-17T15:42
2023-07-17T15:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Самолет Су-25 упал в акваторию Азовского моря в Ейске, пилот успел катапультировался, сообщает оперштаб Кубани. Уточняется, что пилот успел катапультироваться из кабины самолета, к этому времени его эвакуировали спасатели. Причины падения воздушного штурмовика устанавливают специалисты Минобороны и спецслужбы.В мае при выполнении планового учебно-тренировочного полета военный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Джанкойском районе Крыма, оба летчика погибли. Читайте также на РИА Новости Крым:Поджог российского Су-24: обвиняемый в диверсии отправлен под стражуВ Крыму упал военный вертолет - пилоты погиблиКрушение МиГ-31 в Мурманской области – что известно
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происшествия, азовское море, кубань, краснодарский край, новости
В акваторию Азовского моря упал штурмовик Су-25
Оперштаб: самолет Су-25 упал в акваторию Азовского моря в Ейске, жертв нет
15:42 17.07.2023 (обновлено: 15:52 17.07.2023)