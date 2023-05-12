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В Крыму упал военный вертолет - пилоты погибли - РИА Новости Крым, 12.05.2023
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В Крыму упал военный вертолет - пилоты погибли
В Крыму упал военный вертолет - пилоты погибли - РИА Новости Крым, 12.05.2023
В Крыму упал военный вертолет - пилоты погибли
Военный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Джанкойском районе Крыма, оба летчика погибли. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T17:28
2023-05-12T17:37
крым
джанкой
министерство обороны рф
вертолет ми-28
крушение вертолета в крыму
происшествия
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Военный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Джанкойском районе Крыма, оба летчика погибли. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.Предварительная причина крушения - отказ техники. К месту аварии направлена комиссия главного командования ВКС для выяснения всех обстоятельств ЧП, добавили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Катастрофа Су-25 в Белгородской области – летчик погибСМИ сообщили причину крушения Су-34 в ЕйскеСамолет Минобороны упал в Белгородской области
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крым, джанкой, министерство обороны рф, вертолет ми-28, крушение вертолета в крыму, происшествия, вооруженные силы россии
В Крыму упал военный вертолет - пилоты погибли

Минобороны: в Крыму потерпел катастрофу вертолет Ми-28, летчики погибли

17:28 12.05.2023 (обновлено: 17:37 12.05.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ми-28 ВКС РФ
Ударный вертолет Ми-28 ВКС РФ
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Военный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Джанкойском районе Крыма, оба летчика погибли. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.
"Двенадцатого мая в 15.42 при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Республики Крым потерпел катастрофу вертолет Ми-28. Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет. Оба летчика погибли", - говорится в релизе.
Предварительная причина крушения - отказ техники. К месту аварии направлена комиссия главного командования ВКС для выяснения всех обстоятельств ЧП, добавили в Минобороны.
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