https://crimea.ria.ru/20230512/v-krymu-upal-voennyy-vertolet---piloty-pogibli-1128693847.html
В Крыму упал военный вертолет - пилоты погибли
В Крыму упал военный вертолет - пилоты погибли - РИА Новости Крым, 12.05.2023
В Крыму упал военный вертолет - пилоты погибли
Военный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Джанкойском районе Крыма, оба летчика погибли. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T17:28
2023-05-12T17:28
2023-05-12T17:37
крым
джанкой
министерство обороны рф
вертолет ми-28
крушение вертолета в крыму
происшествия
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0c/1128694261_66:0:1399:750_1920x0_80_0_0_cc99a42a3abf7c091681415620c3b101.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Военный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Джанкойском районе Крыма, оба летчика погибли. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.Предварительная причина крушения - отказ техники. К месту аварии направлена комиссия главного командования ВКС для выяснения всех обстоятельств ЧП, добавили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Катастрофа Су-25 в Белгородской области – летчик погибСМИ сообщили причину крушения Су-34 в ЕйскеСамолет Минобороны упал в Белгородской области
крым
джанкой
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0c/1128694261_232:0:1232:750_1920x0_80_0_0_8dc3feb2f2785c5fb9940aaf67a2b917.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, джанкой, министерство обороны рф, вертолет ми-28, крушение вертолета в крыму, происшествия, вооруженные силы россии
В Крыму упал военный вертолет - пилоты погибли
Минобороны: в Крыму потерпел катастрофу вертолет Ми-28, летчики погибли
17:28 12.05.2023 (обновлено: 17:37 12.05.2023)