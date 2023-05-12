https://crimea.ria.ru/20230512/v-krymu-upal-voennyy-vertolet---piloty-pogibli-1128693847.html

В Крыму упал военный вертолет - пилоты погибли

В Крыму упал военный вертолет - пилоты погибли - РИА Новости Крым, 12.05.2023

В Крыму упал военный вертолет - пилоты погибли

Военный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Джанкойском районе Крыма, оба летчика погибли. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.05.2023

2023-05-12T17:28

2023-05-12T17:28

2023-05-12T17:37

крым

джанкой

министерство обороны рф

вертолет ми-28

крушение вертолета в крыму

происшествия

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Военный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Джанкойском районе Крыма, оба летчика погибли. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.Предварительная причина крушения - отказ техники. К месту аварии направлена комиссия главного командования ВКС для выяснения всех обстоятельств ЧП, добавили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Катастрофа Су-25 в Белгородской области – летчик погибСМИ сообщили причину крушения Су-34 в ЕйскеСамолет Минобороны упал в Белгородской области

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джанкой

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, джанкой, министерство обороны рф, вертолет ми-28, крушение вертолета в крыму, происшествия, вооруженные силы россии