Рейтинг@Mail.ru
Самолет Минобороны упал в Белгородской области - РИА Новости Крым, 23.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230223/samolet-minoborony-upal-v-belgorodskoy-oblasti-1127161073.html
Самолет Минобороны упал в Белгородской области
Самолет Минобороны упал в Белгородской области - РИА Новости Крым, 23.02.2023
Самолет Минобороны упал в Белгородской области
Самолет Минобороны России упал в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 23.02.2023
2023-02-23T11:04
2023-02-23T11:07
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
россия
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124947256_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_455354b7bbf64d8307c2caf35b179c40.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Самолет Минобороны России упал в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
белгородская область
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124947256_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_76de2be833dbab15eefe2853b2a6d439.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, россия, министерство обороны рф
Материал дополняется
Самолет Минобороны упал в Белгородской области

В Белгородской области упал самолет Минобороны – губернатор Гладков

11:04 23.02.2023 (обновлено: 11:07 23.02.2023)
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости . Светлана Шевченко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Самолет Минобороны России упал в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется", - проинформировал Гладков в своем Telegram.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ Белгородской области упал самолет Минобороны
В Белгородской области упал самолет Минобороны
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
В Белгородской области упал самолет Минобороны
 
Белгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияРоссияМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:04Самолет Минобороны упал в Белгородской области
10:50"У него все пошло не так": иммунолог оценила состояние Костомарова
10:29Подросток за рулем авто устроил смертельное ДТП на Кубани
10:25Мощное землетрясение в Таджикистане: что известно
09:51"Сарматы", "Кинжалы" и "Цирконы": Путин оценил обороноспособность России
09:46В Севастополе землю участникам СВО начнут выдавать весной
09:30В больницах новых регионов обновят медицинское оборудование
09:20Путин поздравил защитников Отечества с праздником
08:55Хуснуллин сообщил о темпах восстановления отопления в новых регионах
08:36Потерянная медаль "За боевые заслуги" из Крыма начала свой путь в Армению
08:01Аптекам упростили дистанционную продажу лекарств
07:38Киев готовит провокацию против Приднестровья - Минобороны РФ
00:01В Крыму прохладно: прогноз погоды на 23 февраля
00:00Какой сегодня праздник: 23 февраля
21:51Главные новости Крыма: 22 февраля
21:07Главные новости и заявления дня: 22 февраля
20:41Наступили на мозоль: эксперт о реакции Запада на решение России по ДСНВ
20:12Плоды "садоводства": жителю Крыма грозит 20 лет за наркотики
19:52В Севастополе горит плавучий док на судоремонтном заводе
19:37В Крыму будут военные салюты в честь Дня защитника Отечества
Лента новостейМолния