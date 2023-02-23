https://crimea.ria.ru/20230223/samolet-minoborony-upal-v-belgorodskoy-oblasti-1127161073.html
Самолет Минобороны упал в Белгородской области
Самолет Минобороны упал в Белгородской области - РИА Новости Крым, 23.02.2023
Самолет Минобороны упал в Белгородской области
Самолет Минобороны России упал в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 23.02.2023
2023-02-23T11:04
2023-02-23T11:04
2023-02-23T11:07
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
россия
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Самолет Минобороны России упал в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, россия, министерство обороны рф
Материал дополняется
Самолет Минобороны упал в Белгородской области
В Белгородской области упал самолет Минобороны – губернатор Гладков
11:04 23.02.2023 (обновлено: 11:07 23.02.2023)