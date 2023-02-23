https://crimea.ria.ru/20230223/samolet-minoborony-upal-v-belgorodskoy-oblasti-1127161073.html

Самолет Минобороны упал в Белгородской области

Самолет Минобороны упал в Белгородской области - РИА Новости Крым, 23.02.2023

Самолет Минобороны упал в Белгородской области

Самолет Минобороны России упал в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 23.02.2023

2023-02-23T11:04

2023-02-23T11:04

2023-02-23T11:07

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

россия

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Самолет Минобороны России упал в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

белгородская область

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, россия, министерство обороны рф