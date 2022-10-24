https://crimea.ria.ru/20221024/sk-nazval-dve-glavnye-versii-krusheniya-su-30-v-irkutske-1125051951.html

СК назвал две главные версии крушения Су-30 в Иркутске

СК назвал две главные версии крушения Су-30 в Иркутске - РИА Новости Крым, 24.10.2022

СК назвал две главные версии крушения Су-30 в Иркутске

Отказ техники и ошибка пилотирования рассматриваются как главные версии крушения самолета Су-30 в Иркутске. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России. РИА Новости Крым, 24.10.2022

2022-10-24T10:43

2022-10-24T10:43

2022-10-24T10:43

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Отказ техники и ошибка пилотирования рассматриваются как главные версии крушения самолета Су-30 в Иркутске. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России."Следствием рассматриваются две основные версии произошедшего: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования", - говорится в сообщении.Сейчас эксперты проводят дополнительный осмотр места происшествия, изъяты образцы топлива в самолете, унифицированная газоразрядная станция с медицинским кислородом, назначены химические и судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, следователи произвели выемку летно-технической документации на воздушное судно, допросили руководство и сотрудников авиапредприятия, а также допросили признанных потерпевшими собственников разрушенного частного дома.ЧП произошло накануне вечером. В ходе проведения летных испытаний упал на двухэтажный дом в Иркутске упал Су-30. В результате происшествия погибли два летчика-испытателя, жильцы разрушенного частного домовладения не пострадали. Возбуждено уголовное дело.

https://crimea.ria.ru/20221023/glava-irkutskoy-oblasti-kobzev-prokommentiroval-krushenie-su-30-1125048628.html

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2022

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происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)