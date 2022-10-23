https://crimea.ria.ru/20221023/voennyy-samolet-upal-na-zhiloy-dom-v-irkutske--vlasti-1125045819.html
Военный самолет упал на жилой дом в Иркутске – власти
Военный самолет упал на жилой дом в Иркутске – власти - РИА Новости Крым, 23.10.2022
Военный самолет упал на жилой дом в Иркутске – власти
В Иркутске при невыясненных обстоятельствах на жилой двухэтажный деревянный дом упал самолет категории Су, об этом в Telegram написал губернатор Иркутской... РИА Новости Крым, 23.10.2022
2022-10-23T14:07
2022-10-23T14:07
2022-10-23T14:19
происшествия
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Иркутске при невыясненных обстоятельствах на жилой двухэтажный деревянный дом упал самолет категории Су, об этом в Telegram написал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.На месте работают все подразделения оперативных служб, добавил он.ЧП произошло во время испытательного полета, предположительно речь идет о Су-30, сообщили в региональном МЧС.Пожар распространился на площади в 200 квадратных метров.Оба пилота, которые находились в момент падения на борту рухнувшего Су-30 погибли.Среди населения жертв нет, пожар на земле локализован, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
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происшествия, армия и флот
Военный самолет упал на жилой дом в Иркутске – власти
Самолет упал на жилой дом в Иркутске: что известно на данный момент
14:07 23.10.2022 (обновлено: 14:19 23.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Иркутске при невыясненных обстоятельствах на жилой двухэтажный деревянный дом упал самолет категории Су, об этом в Telegram написал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
"По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом по ул. Пржевальского упал самолет категории Су. Выехал на место", – сообщил губернатор.
На месте работают все подразделения оперативных служб, добавил он.
ЧП произошло во время испытательного полета, предположительно речь идет о Су-30, сообщили в региональном МЧС.
Пожар распространился на площади в 200 квадратных метров.
Оба пилота, которые находились в момент падения на борту рухнувшего Су-30 погибли.
Среди населения жертв нет, пожар на земле локализован, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.