https://crimea.ria.ru/20221023/voennyy-samolet-upal-na-zhiloy-dom-v-irkutske--vlasti-1125045819.html

Военный самолет упал на жилой дом в Иркутске – власти

Военный самолет упал на жилой дом в Иркутске – власти - РИА Новости Крым, 23.10.2022

Военный самолет упал на жилой дом в Иркутске – власти

В Иркутске при невыясненных обстоятельствах на жилой двухэтажный деревянный дом упал самолет категории Су, об этом в Telegram написал губернатор Иркутской... РИА Новости Крым, 23.10.2022

2022-10-23T14:07

2022-10-23T14:07

2022-10-23T14:19

происшествия

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Иркутске при невыясненных обстоятельствах на жилой двухэтажный деревянный дом упал самолет категории Су, об этом в Telegram написал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.На месте работают все подразделения оперативных служб, добавил он.ЧП произошло во время испытательного полета, предположительно речь идет о Су-30, сообщили в региональном МЧС.Пожар распространился на площади в 200 квадратных метров.Оба пилота, которые находились в момент падения на борту рухнувшего Су-30 погибли.Среди населения жертв нет, пожар на земле локализован, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

https://crimea.ria.ru/20221017/v-eyske-v-zhilom-rayone-upal-samolet---chto-izvestno-1124941266.html

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2022

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происшествия, армия и флот