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Катастрофа Су-25 в Белгородской области – летчик погиб - РИА Новости Крым, 23.02.2023
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Катастрофа Су-25 в Белгородской области – летчик погиб
Катастрофа Су-25 в Белгородской области – летчик погиб - РИА Новости Крым, 23.02.2023
Катастрофа Су-25 в Белгородской области – летчик погиб
Штурмовик Су-25 потерпел катастрофу при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области, летчик погиб. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 23.02.2023
2023-02-23T11:46
2023-02-23T12:51
белгородская область
происшествия
министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Штурмовик Су-25 потерпел катастрофу при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области, летчик погиб. Об этом сообщили в Минобороны России.О происшествии ранее в четверг сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, ЧП произошло в Валуйском городском округе. По информации Минобороны, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. "По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность", - добавили в министерстве.17 июня прошлого года в Белгородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-25. Летчик выжил. Сообщалось, что авария произошла из-за технической неисправности. Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. При столкновении с землей штурмовик взорвался, он полностью разрушен.Читайте также на РИА Новости Крым:Военный самолет разбился в Ростовской областиСМИ сообщили причину крушения Су-34 в ЕйскеСК назвал две главные версии крушения Су-30 в Иркутске
белгородская область
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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белгородская область, происшествия, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, россия
Катастрофа Су-25 в Белгородской области – летчик погиб

Минобороны: самолет Су-25 потерпел катастрофу в Белгородской области, летчик погиб

11:46 23.02.2023 (обновлено: 12:51 23.02.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкШтурмовик Су-25 ВКС России
Штурмовик Су-25 ВКС России - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Штурмовик Су-25 потерпел катастрофу при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области, летчик погиб. Об этом сообщили в Минобороны России.
О происшествии ранее в четверг сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, ЧП произошло в Валуйском городском округе.

"После выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области потерпел катастрофу самолет Су-25 ВКС России. Летчик погиб", - уточнили в оборонном ведомстве.

По информации Минобороны, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.
"По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность", - добавили в министерстве.
17 июня прошлого года в Белгородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-25. Летчик выжил. Сообщалось, что авария произошла из-за технической неисправности. Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. При столкновении с землей штурмовик взорвался, он полностью разрушен.
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