https://crimea.ria.ru/20230223/shturmovik-su-25-razbilsya-v-belgorodskoy-oblasti--letchik-pogib-1127162071.html

Катастрофа Су-25 в Белгородской области – летчик погиб

Катастрофа Су-25 в Белгородской области – летчик погиб - РИА Новости Крым, 23.02.2023

Катастрофа Су-25 в Белгородской области – летчик погиб

Штурмовик Су-25 потерпел катастрофу при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области, летчик погиб. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 23.02.2023

2023-02-23T11:46

2023-02-23T11:46

2023-02-23T12:51

белгородская область

происшествия

министерство обороны рф

армия и флот

вооруженные силы россии

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Штурмовик Су-25 потерпел катастрофу при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области, летчик погиб. Об этом сообщили в Минобороны России.О происшествии ранее в четверг сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, ЧП произошло в Валуйском городском округе. По информации Минобороны, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. "По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность", - добавили в министерстве.17 июня прошлого года в Белгородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-25. Летчик выжил. Сообщалось, что авария произошла из-за технической неисправности. Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. При столкновении с землей штурмовик взорвался, он полностью разрушен.Читайте также на РИА Новости Крым:Военный самолет разбился в Ростовской областиСМИ сообщили причину крушения Су-34 в ЕйскеСК назвал две главные версии крушения Су-30 в Иркутске

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, происшествия, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, россия