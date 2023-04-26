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Крушение МиГ-31 в Мурманской области – что известно
Крушение МиГ-31 в Мурманской области – что известно - РИА Новости Крым, 26.04.2023
Крушение МиГ-31 в Мурманской области – что известно
Истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел крушение в Мурманской области, пилоты успели катапультироваться. Об этом со ссылкой на сообщение Минобороны РФ пишет РИА РИА Новости Крым, 26.04.2023
2023-04-26T18:24
2023-04-26T18:24
2023-04-26T18:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел крушение в Мурманской области, пилоты успели катапультироваться. Об этом со ссылкой на сообщение Минобороны РФ пишет РИА Новости.Оба пилота катапультировались. Они были оперативно обнаружены специалистами поисково-спасательного отряда и эвакуированы. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. Истребитель упал в безлюдном месте.В феврале штурмовик Су-25 потерпел катастрофу при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области, летчик погиб. 17 июня прошлого года в Белгородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-25. Летчик выжил. Сообщалось, что авария произошла из-за технической неисправности.Читайте также на РИА Новости Крым:Военный самолет разбился в Ростовской областиСМИ сообщили причину крушения Су-34 в ЕйскеСК назвал две главные версии крушения Су-30 в Иркутске
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министерство обороны рф, происшествия, россия, вооруженные силы россии, новости, учения, крушение миг-31 в мурманской области
Крушение МиГ-31 в Мурманской области – что известно
Минобороны: истребитель-перехватчик МиГ-31 упал в Мурманской области – пилоты живы
18:24 26.04.2023 (обновлено: 18:26 26.04.2023)