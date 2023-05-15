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Поджог российского Су-24: обвиняемый в диверсии отправлен под стражу
Поджог российского Су-24: обвиняемый в диверсии отправлен под стражу - РИА Новости Крым, 15.05.2023
Поджог российского Су-24: обвиняемый в диверсии отправлен под стражу
В Новосибирске Ленинский районный суд арестовал обвиняемого в поджоге бомбардировщика Су-24 на территории Новосибирского авиационного завода им. Чкалова. РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-15T11:23
2023-05-15T11:23
2023-05-15T11:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Новосибирске Ленинский районный суд арестовал обвиняемого в поджоге бомбардировщика Су-24 на территории Новосибирского авиационного завода им. Чкалова.По данным пресс-службы суда, ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого рассмотрено и удовлетворено 15 мая.Как уточняет РИА Новости, речь идет о фигуранте, который обвиняется в поджоге бомбардировщика Су-24 на территории Новосибирского авиационного завода им. Чкалова.По сообщению ряда СМИ, инцидент произошел 9 мая на территории авиазавода в Новосибирске. В Национальном антитеррористическом комитете ранее отмечали, что число террористических атак со стороны Киева на объекты органов власти и военной инфраструктуры России значительно увеличилось. В этой связи на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса усилят защиту, подчеркнули в ведомстве. Так, 7 мая ФСБ сообщила о предотвращении атаки на военный аэродром в Ивановской области, планируемой украинскими спецслужбами. 10 мая два украинских беспилотника предприняли попытку атаковать военный объект под Воронежем. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму упал военный вертолет - пилоты погиблиОбъекты транспорта и ТЭК усилят защиту из-за угроз со стороны УкраиныКрушение МиГ-31 в Мурманской области – что известно
https://crimea.ria.ru/20230514/kiev-sponsiruet-i-organizovyvaet-ubiystva-rossiyan---kreml-1128715356.html
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новосибирск, армия и флот, диверсия, происшествия, новости, россия, закон и право, безопасность, общество
Поджог российского Су-24: обвиняемый в диверсии отправлен под стражу
Суд в Новосибирске арестовал обвиняемого в поджоге российского бомбардировщика Су-24