https://crimea.ria.ru/20230515/podzhog-rossiyskogo-su-24-obvinyaemyy-v-diversii-otpravlen-pod-strazhu-1128723669.html

Поджог российского Су-24: обвиняемый в диверсии отправлен под стражу

Поджог российского Су-24: обвиняемый в диверсии отправлен под стражу - РИА Новости Крым, 15.05.2023

Поджог российского Су-24: обвиняемый в диверсии отправлен под стражу

В Новосибирске Ленинский районный суд арестовал обвиняемого в поджоге бомбардировщика Су-24 на территории Новосибирского авиационного завода им. Чкалова. РИА Новости Крым, 15.05.2023

2023-05-15T11:23

2023-05-15T11:23

2023-05-15T11:23

новосибирск

армия и флот

диверсия

происшествия

новости

россия

закон и право

безопасность

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874786_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_468b17a87daca898cafb081780ce73ba.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Новосибирске Ленинский районный суд арестовал обвиняемого в поджоге бомбардировщика Су-24 на территории Новосибирского авиационного завода им. Чкалова.По данным пресс-службы суда, ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого рассмотрено и удовлетворено 15 мая.Как уточняет РИА Новости, речь идет о фигуранте, который обвиняется в поджоге бомбардировщика Су-24 на территории Новосибирского авиационного завода им. Чкалова.По сообщению ряда СМИ, инцидент произошел 9 мая на территории авиазавода в Новосибирске. В Национальном антитеррористическом комитете ранее отмечали, что число террористических атак со стороны Киева на объекты органов власти и военной инфраструктуры России значительно увеличилось. В этой связи на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса усилят защиту, подчеркнули в ведомстве. Так, 7 мая ФСБ сообщила о предотвращении атаки на военный аэродром в Ивановской области, планируемой украинскими спецслужбами. 10 мая два украинских беспилотника предприняли попытку атаковать военный объект под Воронежем. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму упал военный вертолет - пилоты погиблиОбъекты транспорта и ТЭК усилят защиту из-за угроз со стороны УкраиныКрушение МиГ-31 в Мурманской области – что известно

https://crimea.ria.ru/20230514/kiev-sponsiruet-i-organizovyvaet-ubiystva-rossiyan---kreml-1128715356.html

новосибирск

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирск, армия и флот, диверсия, происшествия, новости, россия, закон и право, безопасность, общество