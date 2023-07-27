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ФСБ: в Керченском проливе выявили сухогруз со следами взрывчатки в трюме - РИА Новости Крым, 27.07.2023
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ФСБ: в Керченском проливе выявили сухогруз со следами взрывчатки в трюме
ФСБ: в Керченском проливе выявили сухогруз со следами взрывчатки в трюме - РИА Новости Крым, 27.07.2023
ФСБ: в Керченском проливе выявили сухогруз со следами взрывчатки в трюме
Сотрудники ФСБ выявили следы взрывчатых веществ на следовавшем из Турции в Россию иностранном сухогрузе, кораблю отказано в проходе через Керченской пролив. Об... РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T09:48
2023-07-27T10:02
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
украина
керченский пролив
крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ выявили следы взрывчатых веществ на следовавшем из Турции в Россию иностранном сухогрузе, кораблю отказано в проходе через Керченской пролив. Об этом сообщает центр общественных связей ведомства.По данным ФСБ, в трюме и на поверхности спасательной шлюпки иностранного сухогруза "ВМО RIVER", следовавшего из порта Синоп (Турция) через Керченский пролив в порт Ростов-на-Дону для погрузки зерновых культур, обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуол и тротил. Установлено, что в июне и июле этого года судно дважды заходило в украинский морской порт Рени в Одесской области, добавили в службе. ФСБ запретила прохода судна под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив с дальнейшим его убытием за пределы территориального моря РФ.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 22 июля сотрудники службы в районе Керченского пролива остановили иностранное судно со следами взрывчатки в трюме. Сухогруз следовал из Турции через украинский порт в Ростов-на-Дону. В мае судно стояло в украинском порту Килия, в июле перешло в турецкую Тузлу, где полностью сменилась команда, состоявшая из 12 граждан Украины. Эти обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатки на Украину. Читайте также на РИА Новости Крым:Заявление МО РФ о судах в Черном море связано с требованием их досмотраКиев угрожает гражданскому судоходству в Черном море – реакция КремляУкраина назвала военными целями следующие в российские порты суда
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Новости
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, керченский пролив, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
ФСБ: в Керченском проливе выявили сухогруз со следами взрывчатки в трюме

ФСБ: выявлен сухогруз, который могли использовать для доставки взрывчатки на Украину

09:48 27.07.2023 (обновлено: 10:02 27.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ выявили следы взрывчатых веществ на следовавшем из Турции в Россию иностранном сухогрузе, кораблю отказано в проходе через Керченской пролив. Об этом сообщает центр общественных связей ведомства.
"В ходе работы по предотвращению террористических и диверсионных акций, обеспечению безопасности мореплавания ФСБ России выявлено очередное иностранное гражданское судно, которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины", - говорится в сообщении.
По данным ФСБ, в трюме и на поверхности спасательной шлюпки иностранного сухогруза "ВМО RIVER", следовавшего из порта Синоп (Турция) через Керченский пролив в порт Ростов-на-Дону для погрузки зерновых культур, обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуол и тротил.
Установлено, что в июне и июле этого года судно дважды заходило в украинский морской порт Рени в Одесской области, добавили в службе. ФСБ запретила прохода судна под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив с дальнейшим его убытием за пределы территориального моря РФ.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 22 июля сотрудники службы в районе Керченского пролива остановили иностранное судно со следами взрывчатки в трюме. Сухогруз следовал из Турции через украинский порт в Ростов-на-Дону. В мае судно стояло в украинском порту Килия, в июле перешло в турецкую Тузлу, где полностью сменилась команда, состоявшая из 12 граждан Украины. Эти обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатки на Украину.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)УкраинаКерченский проливКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасность
 
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