https://crimea.ria.ru/20230727/fsb-v-kerchenskom-prolive-vyyavili-sukhogruz-so-sledami-vzryvchatki-v-tryume-1130323691.html

ФСБ: в Керченском проливе выявили сухогруз со следами взрывчатки в трюме

ФСБ: в Керченском проливе выявили сухогруз со следами взрывчатки в трюме - РИА Новости Крым, 27.07.2023

ФСБ: в Керченском проливе выявили сухогруз со следами взрывчатки в трюме

Сотрудники ФСБ выявили следы взрывчатых веществ на следовавшем из Турции в Россию иностранном сухогрузе, кораблю отказано в проходе через Керченской пролив. Об... РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T09:48

2023-07-27T09:48

2023-07-27T10:02

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

украина

керченский пролив

крым

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901489_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1a58dd2e4c1ccc2ea29260b980fff106.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ выявили следы взрывчатых веществ на следовавшем из Турции в Россию иностранном сухогрузе, кораблю отказано в проходе через Керченской пролив. Об этом сообщает центр общественных связей ведомства.По данным ФСБ, в трюме и на поверхности спасательной шлюпки иностранного сухогруза "ВМО RIVER", следовавшего из порта Синоп (Турция) через Керченский пролив в порт Ростов-на-Дону для погрузки зерновых культур, обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуол и тротил. Установлено, что в июне и июле этого года судно дважды заходило в украинский морской порт Рени в Одесской области, добавили в службе. ФСБ запретила прохода судна под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив с дальнейшим его убытием за пределы территориального моря РФ.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 22 июля сотрудники службы в районе Керченского пролива остановили иностранное судно со следами взрывчатки в трюме. Сухогруз следовал из Турции через украинский порт в Ростов-на-Дону. В мае судно стояло в украинском порту Килия, в июле перешло в турецкую Тузлу, где полностью сменилась команда, состоявшая из 12 граждан Украины. Эти обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатки на Украину. Читайте также на РИА Новости Крым:Заявление МО РФ о судах в Черном море связано с требованием их досмотраКиев угрожает гражданскому судоходству в Черном море – реакция КремляУкраина назвала военными целями следующие в российские порты суда

украина

керченский пролив

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, керченский пролив, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность