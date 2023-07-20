Украина назвала военными целями следующие в российские порты суда
Минобороны Украины угрожает судоходству в черноморские порты России
16:11 20.07.2023 (обновлено: 17:04 20.07.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКорабль в море
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости Крым. Все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России, будут рассматриваться как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками", заявили в четверг в минобороны Украины.
"Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00.00 (совпадает с мск) 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками", - сказано в соответствующем заявлении украинского военного ведомства.
В заявлении утверждается, что судоходство в северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива запрещено как опасное с 5 часов утра 20 июля. Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже обнародована Киевом.
Ранее Минобороны РФ заявило, что все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.
В МИД РФ на этой неделе заявили, что черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование с 18 июля, Россия отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря.
Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по теме продления зерновой сделки и снабжения развивающихся стран Африки российским продовольствием.
При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США отказываются отправлять военные корабли для сопровождения грузовых судов из портов Украины после остановки зерновой сделки. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил американским журналистам, что Украина намерена продолжать выполнение зерновой сделки и без участия России.
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